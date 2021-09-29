檢視彰化縣「青年住宅」政策（上）：選址伸港，真能吸引離鄉青年回流安居嗎？

彰化縣第一座青年住宅選址伸港鄉，預計在今年底執行工程發包，開工後將開放民眾抽籤申購。彰化縣政府推動青年打造出售式住宅，希望吸引許多離鄉的年輕人，擁有以優惠價格購屋的機會，回流或留在家鄉安居就業。

彰化青年住宅（以下簡稱「伸港青宅」）建築預定地在伸港鄉建國十一街和什股六街交叉口，為伸港（全興地區）都市計畫區（俗稱百甲重劃區）的國宅用地，佔地6464坪。

伸港青宅方案仍在細部調整階段，根據縣府目前規劃，伸港青宅為公寓式住宅，建築地上九樓並設置地下一樓為停車場，總共有600戶，將分四期陸續推出，第一期工程將先興建176戶，工期預估2年6個月，在2024年完工交屋。

擷取自彰化縣政府都市計畫資訊網 圖中標註紅星黃色區塊即為青年住宅青地

伸港青宅申購人資格年齡限制為20歲到45歲，並需設籍彰化縣2年以上，且戶內成員名下無自用住宅。在房型規劃與坪數方面，伸港青宅包含一房、二房與三房，權狀坪數依序為10坪、23坪與27坪，依照公設比22％換算實坪，則依序為7.8坪、18坪與21坪。

伸港青宅每戶售價預計不超過350萬，售價是根據縣府自籌的建設經費推算，最初由勞工處 [1] 預估總建設費用為4.8億元。不過，建設處進一步說明，因應建材價格變化，將依市場行情推算營造成本並追加預算，因此目前最終售價尚未確定。

伸港青宅的政策緣起，為彰化縣府希望回應青年流失的問題。彰化縣內目前總人口約126萬，為六都外第一人口大縣，一度超過130萬人。然而，近十年來彰化縣人口持續減少，其中一個因素即是青年人口的流失。

許多年輕人為了求學、職涯發展或更便利的生活機能，選擇離鄉遠至雙北或鄰近的台中購、租屋。根據彰化縣民政處提供戶籍資料，在2018到2020年三年間，25歲到45歲的青年遷出彰化有4萬4752人、遷入僅有3萬5497人，大多移往六都，當中又以台中市為主。

「我國小到高中的同學，幾乎都離開彰化。」出身鹿港的王麒愷目前就讀於台灣大學建築與城鄉研究所，自身也是大學離鄉讀書。他指出，彰化青年人口外流，主要是求學或就業需求，彰化產業以中小型加工業、農漁業為主，並非多數年輕人大學畢業後選擇投入的產業 [2]，「留鄉的青年不多，而身邊在彰化工作的朋友，多是在工業區上班或是接班家裡工廠。」

除了青年投入行業類別的因素，曾就伸港青宅議題提出質詢的彰化縣議員吳韋達，在分析彰化青年人口流失的原因時指出，較之其他縣市，彰化青年面對相對低薪與高房價，還有生活品質的推力，「青年能否留在彰化，需要穩定工作和居住品質。」

去年（2020年）10月，彰化縣長王惠美宣佈打造彰化縣青年住宅，希望降低青年購置自用住宅的價格門檻，也推出創業獎勵補助等創業資源，作為支持青年在彰化就業與留鄉安居的兩大青年政策，未來也將續推第二處青年住宅，預計選址員林市。

「縣政府重視青年議題，而我們是六都以外第一大縣，青年人口也不少。」彰化縣政府勞工處青年發展暨就業服務科長張心穎說，「希望（青年）留在家鄉，或從外地回家。有一個家，才能使他們留在彰化。」

青年住宅「只售不租」的性質，不同於常見「只租不售」的社會住宅，前花蓮縣長傅崐萁任內拍板、號稱全國首創的花蓮青年住宅，可視為近年地方政府透過自治條例，推動專門提供給青年的出售式住宅政策發端，目前台東與南投 [3] 縣政府亦正在推動青年住宅。

張心穎說明，社會住宅有中央《住宅法》為法源，青年住宅則需要地方政府自行立法，「青年住宅只賣不租，必須回歸到地方自治法，設立法源依據。」她指出，「花蓮、台東和南投的自治條例都已經通過，起步比較早。有些部分我們會參考他們的作法，還有過去國宅條例（編按：2015年《國民住宅條例》已經廢止）。」

「去年（2020年）才有這個政策，各個階段還在起步當中。」張心穎說明，伸港青宅目前尚處於規劃階段，最終定案尚待彰化縣政府完成青年住宅自治條例制定，提供法源，才能訂出確定出售規定，包括轉賣限制等細節。

Photo Credit: 中央社 伸港溼地的淨灘活動

青宅選址伸港可否吸引青年？

伸港青宅所在的伸港鄉，是彰化最北端的濱海鄉鎮，沙岸上延伸著隨海水漲退而隱現的蚵道。伸港鄉內的全興工業區為1987年開發的老工業區，產業以金屬製品製造業與紡織業為主，往北隔著烏溪與台中港工業區相望，往南則有彰濱工業區。

青年住宅選址伸港鄉，仍引發是否能符合青年對生活機能需求的討論，以及當地居住品質的疑慮。

縣府團隊2020年12月赴議會進行伸港青宅專題報告，說明經盤點縣內國宅專用地 [3] 後，青宅基地選定於伸股段378地號。縣府說明，基地鄰近西濱快速道路台61線與台17與工業區，可顧及青年所需的交通與就業便利性。

「這是彰化縣推動青年住宅起點。」彰化縣政府建設處建築管理科長林豊翔說明選址原因，首先是基地本就是縣有的國宅用地，也位於都市計劃區內可供建設的土地。他也指出，「伸港鄉目前人口正向成長，且（青年住宅）區位鄰接道路，到彰化、台中火車站，大概30分鐘。」

「伸港是個風頭水尾，風大、鹽多的地方。」現居彰化市的彰化縣磺溪文化永續協會理事長楊子賢回憶對伸港的印象。他說，自己會到伸港去，多是載祖母到伸港參拜宮廟，從伸港開車到彰化市區或台中市花上30分鐘，算是可接受範疇。

伸港鄉雖是彰化縣少數人口正成長的行政區之一，卻非多數彰化年輕人居住或熟悉的地區。根據彰化縣政府人口戶籍數據，彰化縣青年（25歲到45歲）目前人口共約38萬人，其中設籍伸港者僅1萬2412人，青年人口最集中的地區依序為彰化市、員林市、和美鄉與鹿港鎮。

「剛開始注意到新聞，選在伸港我覺得意外，因為彰北海線的生活圈，是以鹿港為核心。」出身鹿港的王麒愷說。不過，他分析，伸港目前出現人口增長，可能是因為台十七線以及臨靠台中港工業區的交通之便，吸引許多因工作而遷入的人，以未來發展而言，青年住宅放在伸港是有道理的。

Photo Credit: 中央社 伸港距離台中港只有不到20分鐘的車程

除了交通與就業方便性考量能否吸引青年還是未知數，另一方面，也有基地周遭環境是否宜居的討論。吳韋達提及，他實地訪查時，發現基地距離海邊僅約1.2公里，或許有海風侵蝕建築或金屬門窗之虞，此外附近還有高壓電塔，都可能影響居住品質。

「在伸港購買房子的人一定要知道，住在那裡，年底時有東北季風，還靠近海邊，冷的時候很冷，隔著中彰大橋的台中港還有火力發電廠四根煙囪就在那邊。」彰化縣不動產仲介經紀商業同業公會理事長蔡進發說。

註解

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航