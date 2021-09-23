2021/09/23,
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電價費率審議會拍板：10月到明年4月都不漲電價，2018年以來「連7凍」創史上最長紀錄

電價費率審議會拍板：10月到明年4月都不漲電價，2018年以來「連7凍」創史上最長紀錄
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

今（2021）年下半年電價雖不調整，但經濟部說明，明年開始，用電大戶將提前實施夏季電價，將有2.5萬戶受影響。

經濟部今（23）日召開今年第2次電價費率審議會議，拍板今年10月到明年4月電價將不調整，維持平均電價2.6253元/度，這也是自2018年調整電價以來連續7次的「凍漲」，創下國內電價最長的凍漲紀錄。

我國電價調整為1年檢討2次，分別在4月及10月進行，明定電價調幅最高3%之限制。經濟部表示，雖然今年燃料上漲，不僅國際原油價格逐漸反彈上漲，煤價亦有上漲現象，但考量自5月本土新冠疫情爆發以來，國內經濟呈現外熱內冷，截至目前商業因營業額衰退超過50%而申請紓困的22萬個案件中，有五成企業營業額衰退八成以上，顯見此次疫情對商業造成的嚴重影響，社會處在逐漸復甦狀態，此時應以照顧民生、穩定物價為優先，審議會議決本次電價不調整。

電價雖不調整，但經濟部說明，因應再生能源發展帶來之夜尖峰課題，以及氣候變遷造成5月高溫，電力系統之需求面管理須作相對應之調整，將自明年開始針對2.5萬戶高壓用戶實施提前納入夏月電價，調整後的夏月電價實施時間從原先的6月至9月，改為5月16日至9月30日。

另外審議會也同意台電所提時間電價（日、夜）選擇方案。因應再生能源發展，供電尖峰時段會從日尖峰調整到夜尖峰，台電公司將於今年10月推出時間帶自由選擇方案，如夏月尖峰電價時間有2種選擇，原方案的白天10:00~12:00、13:00~17:00及新方案的夜間16:00-22:00，讓用戶自由選用，將試辦1年，搭配用戶電費保護，正式實施前須經電價審議會決議。

國內最近一次漲電價是在2018年4月，平均電價調整3%，不過當時僅調漲住宅500度以上與小商家1500百度以上用戶電價，約影響200多萬戶、占比約15%。知情官員表示，雖然今年上半年燃料成本上升，台電今年1至7月仍賺257億，目前電價平穩準備金也還有244億元。

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核稿編輯：翁世航


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