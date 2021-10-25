吃遍東京新宿區名店全攻略（一）：從江戶到東京，新宿區的前世今生

江戶在慶應4年（1868）的7月17日改名為東京。在此之前，有「御府內」（ごふない）一詞來形容江戶的範圍，不過還是沒有明確的定義和劃分。這是因為在江戶，一但一般民眾居住的「長屋」若是不敷使用的話，便會開發新的「町人地」，如此一來，城鎮的範圍也就擴大了。

當時所謂的「町」，指的是依照一種稱為「京間」的一間1.97公尺的丈量空間單位，所劃分出的60間的區塊，也就是四邊各長118公尺的正方形區域。這個區塊的周圍被道路所包圍，中央則是做為集會場所的空地。

幕府初期所開闢與建造的町約有300處，後來江戶灣陸續被填平以增加土地面積後，町的數量就一路攀升，江戶的城鎮也不斷地向外擴張。結果町的數量在不到半世紀就增加了一倍之多。設立幕府後一個世紀後的1700年代，江戶已經有了超過900個町。

而到了1700年代中期的享保到延享年間，則高達1700處。到了萬治元年（1658），更因為江戶的町區眾多，而誕生了「大江戶八百八町」一詞。進入19世紀初的文政時期，江戶的人口據推算約為120萬人左右，成了世界上人口最多的都市。當時巴黎的人口約為54萬人、倫敦約86萬人、北京則為90萬人左右。

有著如此多的町，自然有著管轄上的問題。江戶市區有6成是包含大名宅邸的武家用地，還有兩成為神社和寺院的用地。這些用地皆由掌管江戶的行政、司法的町奉行（江戶時代另外還有遠國奉行、堪定奉行、寺社奉行等政務上的職位）來管轄，而町奉行則是專指江戶町奉行，其管轄的範圍即為文首所提到的「御府內」。

也正如前文所言，江戶雖有「御府內」一詞來指稱江戶的範圍，但是卻缺乏明確的劃分。於是，幕府在文政元年（1818）的12月，由負責統領全國政務的老中阿部正精負責，在首次宣示了御府內的明確範圍，方法是在地圖上以紅色圈出。

由於紅色為朱色，日文的劃線的「劃」稱之為「引」，因此御府內後來也被稱為「朱引内」（しゅびきうち）。而當時「大江戶」，東為平井和龜戶一帶、西到代代木與目黑周邊、北至王子與板橋附近、南邊則為品川周邊。

不過，在朱線出現的同時，居然也出現了以黑線劃出町奉行管轄區域的「墨引」（すみびき）。但是不知道為什麼，這個「墨引內」北只到巢鴨，東只超出淺草一點點，整體範圍比起朱引內要小了些。

現在的東京23區則於二戰後的昭和22年（1947）正式形成。1868年，江戶改為有「與西邊的京都對等之意」的東京後，將江戶時代的「朱引內」劃分為50個區，這是因為朱引內的居民約為50萬人，因此以一區五萬人來劃分。

而在明治4年（1871）施行廢藩置縣後，東京整合了鄰近的町村，行政區劃分為朱引內44區，朱引外則為25區。而在明治11年（1878）年，日本頒布了郡區町村編成法後，舊朱引內則是縮減為15區，外側則分為6郡，這時候東京的整體區域已與現今23區的範圍相近。

到了昭和7年（1932），由於將東京周邊的82個町村都編入了東京，人口與面積都一口氣大增，在原本的15區外，又增加了新的都市化的20區，成了有著35區，面積比之前大了6倍，人口551萬人的世界第二大都市「大東京市」。

而東京都的誕生則是戰時體制的昭和18年（1943）的事。當時廢除了東京府與東京市，成了由日本內務省直接監督的東京都。二戰後，原本東京都的35區於昭和22年（1947）3月15日被統合為22區。同年的8月1日，練馬區又由板橋區分了出來，而正式地形成了現在的東京23區。

新宿區的歷史

新宿這兩個漢字翻成中文的話是「新的旅館」的意思。江戶幕府創立的隔年慶長8年（1603年），設立了以日本橋為起點的東海道、中山道、日光街道、奥州街道、甲州街道的當時日本五大交通要道，稱為五街道，並且沿著每條大道設置了旅館以提供旅客服務。

其中的甲州街道，是從日本橋到現在的山梨縣首府的幹縣，並一直延伸到現在長野縣的下諏訪連接由日本橋通往京都的中山道。不過甲州街道從日本橋到原本的第一個宿場高井戶實在是太遠了，因此當時的幕府為了減輕旅人旅程的艱困，便批准在日本橋和高井戶之間建旅館，而又因為這個旅店是設置在了內藤大名的土地上，因此該地區被稱為內藤新宿，也就是內藤新旅館的意思。

現在的新宿區，前身為東京府豐多摩郡（豊多摩郡／とよたまぐん）的内藤新宿町（ないとうしんじゅくまち）、淀橋町（よどばしちょう〔まち〕）、大久保町（おおくぼまち（ちょう））、戶塚町（とつかまち，現在新宿區的高田馬場與西早稻田）、落合町（おちあいまち），以及由之前的15區所併入的四谷區（よつやく）和牛込區（うしごめく）。不過以前的豐多摩郡轄下還有現在東京都的澀谷區、中野區與杉並區。

不過當初新宿在合併上述幾個區時，新區名的決定卻是困難重重。由於新宿區是由3個區合併，所以沒辦法像合併了大森區和蒲田區的大田區一樣用合成區名。本來因為有著《四谷怪談》這樣有名的靈異故事，所以考慮過以四谷區為區名，不過被否決了，牛込區又聽起來像是鄉下地方。

最後由於本區有著江戶時代信濃高遠藩内藤家的藩邸於1906年5月開園的新宿御苑，以及1885年（明治18年）開始營運的的新宿車站（新宿駅／しんじゅくえき）這兩個日本全國都知道的地方而定名為新宿區。

北海道料理

成吉思汗鍋（ジンギスカン）

だるまや 西新宿店、だるまや 新宿三丁目店

新宿有間專賣北海道鄉土料理ジンギスカン的店叫「だるまや」，有西新宿和新宿三丁目兩間店。ジンギスカン這個日文發音直接翻成中文就是成吉思汗，是一種將羊肉與各種蔬菜放在一種叫ジンギスカン鍋上燒烤，然後加上醬汁，再與羊肉流下的肉汁一同食用的料理。這道料理的鍋使用的是日本傳統的南部鐵器，中央部份則如同鋼盔般地的隆起。

這間店不是很好訂，如果滿了在現場會等很久。除了因為店面不大外，在煙燻繚繞的環境下邊吃烤羊肉邊喝酒，很容易就和隔壁的客人打成一片，所以待在店裡的時間也就更長了。

不過，如果北海道本身沒有能夠穩定供應的羊肉的話，這道料理也不可以發展起來。就像是將涮羊肉作法由北京帶回日本的吉田彰也，也只能用牛肉來做日本的涮涮鍋。關於北海道的成吉思汗鍋有這麼一個說法：「根源是瀧川種羊場、普及是松尾成吉思汗鍋」。

北海道最早出現羊是在安政4年（1857），當時的箱館奉行所養了10頭羊。一開始，北海道引進了產絨量比普通綿羊高，羊毛密度高且細度均勻而享譽世界的綿羊品種美麗諾羊（Merino）與無角短毛羊（Southdown sheep）。不過雖然當時的日本急欲西化，但是不管是對食用羊肉或是羊毛製品的接受度卻一直無法提昇。

大正3年（1914），第一次世界大戰爆發後，由於英國將羊毛指定為軍需品，因此日本再也無法由國外進口羊毛。這時日本政府為了軍服的供應，才開始將國內生產綿羊做為目標。到大正7年（1918），日本政府開始推動「綿羊百萬頭計劃」，並在北海道的瀧川、札幌等地設置羊牧場。

日本人往昔是沒有食用羊肉的習慣的。北海道種羊場的場長山田喜平在1931年出了一本叫《綿羊與其飼育方法》的書，裡頭介紹了9種羊肉的燒烤方式、6種油炸方式、燉煮法12種、內臟料理5種，不過並沒有成吉思汗鍋這道料理。書中較為類似的作法是「羊肉切約3公釐厚，然後以醬油、酒、糖、辣椒、薑、蔥和麻油醃30分鐘，置於鐵網放在大火的七輪上，兩面塗上醃汁來烤。」

那麼，成吉思汗鍋到底是如何成了北海道道民的靈魂食物的呢？

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