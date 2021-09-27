12個「不該調高基本工資」的誤解（上）：你得先認清，台灣的物價電價其實都很「貴」

台灣基本工資審議委員會將於10月初，即台灣國慶日前召開會議。過去一個月，關於基本工資的爭論一直存在，但商業團體恐嚇基本工資不應增加，並威脅可能造成失業率增加與其他經濟影響。

讓我們來看看這些反對提高基本工資的錯誤資訊，以及我們如何使用資料和證據來反駁它們。

一：提高基本工資將導致高失業率？

讓我們看一下真實世界的例子來回答這個問題。

將台灣與人均GDP水平相近的其他發達國家進行比較，可以看到，2014年以來，韓國、捷克、匈牙利、波蘭、斯洛維尼亞等國的基本工資增長速度均快於台灣，但失業率卻大幅下降。

在台灣，2017年和2019年基本工資漲幅最高僅為5%。

然而，在韓國，基本工資在2018年和2019年分別增長了16.38%和10.89%。波蘭去年的基本工資增長了15.56%，而匈牙利的基本工資在2017年飆升了14.86%。捷克的基本工資在2017年、2018年和2019年分別增長了10%以上，分別增長了11.11%、10.91%和10.66%；去年，斯洛文尼亞還將基本工資提高了8.89%。

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基於台灣企業的恐嚇，人們可能會認為，隨著基本工資的高漲，這些國家的失業率會急劇上升。但事實相反，這些國家的失業率都在下降，有些甚至低於台灣。

即使在基本工資平均每年增長10%的韓國（相比之下，台灣平均增長僅3%），其失業率也一直保持在與台灣類似的低水平。

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事實上，比較其他失業率同樣低（低於6%）的發達國家時，我們發現他們的基本工資也明顯高於台灣。瑞士的基本工資是台灣的五倍多，而挪威和丹麥的基本工資是台灣的四倍。荷蘭、愛爾蘭、比利時和德國的基本工資也是台灣的兩倍多。（瑞士部分使用日內瓦市的基本工資，而對於北歐國家，則使用餐旅業的基本工資。）

儘管這些國家的基本工資很高，但它們的失業率卻都很低。

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事實就是，台灣今天面臨著勞動力短缺的問題，失業率大幅上升的可能性很小，因為企業需要勞工。而根據研究表明，當低工資勞工的平均工資增加10%時，對就業的影響中值基本上為零。研究還發現，基本工資的小幅增加甚至可以增加低工資勞動力市場的就業。

此外，其他研究還表明，企業對基本工資增長的回應，更有可能是提高價格，而不是增加失業率。這也將我們引向下一點。

二：提高基本工資會導致物價上漲？

在美國進行了幾十年的二十多項研究表明，即使基本工資提高10%，整體價格上漲也不會超過0.4%，而食品價格上漲不會超過4%。另一項關於2001年至2012年間州級基本工資上漲的研究發現，基本工資上漲10%只會導致雜貨價格上漲0.36%。一項追踪1978年至2015年餐廳價格的長期研究發現，基本工資每增加10%，餐廳食品價格也僅上漲0.36%。在英國，研究發現自2016年以來，將基本工資提高10%只會導致價格上漲0.2%至1.1%。

真實世界的資料也反映了這一點。

在基本工資較高的國家，物價確實較高。（注意，台灣是極少數基本工資遠低於趨勢線的國家之一，這表明其基本工資不足以與該國的生活成本相匹配。）

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不僅如此，在基本工資和物價較高的國家，購買力也較高。

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因此，台灣需要轉變心態，明白物價雖然會隨著工資的增長而上漲，但不會上漲那麼快，而且仍然有利於整體勞工的生計，因為他們將擁有更高的購買力。

但這將我們帶到下一點。

三：台灣物價低，所以不應該提高基本工資？

現實是，雖然我們擔心物價上漲，但台灣的物價實際上已經很高了。

根據Numbeo的資料，台灣的日常用品價格實際上是世界上最高之一——台灣雜貨的價格在全球排名前10位（下圖僅描繪了前 40個最昂貴的國家）。

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事實上，Numbeo的資料也顯示，台灣的牛奶價格也是全球第二高的，而在比較米糧的價格時，台灣是第四貴的。即使比較馬鈴薯的價格（西方國家的主食），台灣仍然是第四貴。台灣的蘋果價格也是世界第五貴。

值得注意的是，在最近的疫情爆發期間，台灣超市的銷售額創下了歷史新高，今年7月增長了19.9%，達到230億新台幣。

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在台灣看電影也和其他高收入國家一樣貴。

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購買一條Levi's 501牛仔褲（或一條類似的牛仔褲）也與其他高收入國家一樣昂貴。在歐洲之外，在台灣購買一條Levi's牛仔褲可能是世界上最貴的。

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事實上，在比較像房價這樣的大預算項目時，台灣也是世界上房價最高的國家之一。雖然瑞士、韓國和日本的房價更貴，但韓國和日本的基本工資是台灣的兩倍，瑞士日內瓦市的基本工資是台灣的5倍，但房價只有台灣的1.5倍。

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將台灣的高房價與過低的工資相比，台灣的房價與工資差距在高收入發達國家中是最大的。上個季度，台北豪宅價格也同比上漲14.9%，位居全球第10位。

事實上，台灣是亞洲和全球不動產抵押債務佔GDP比重最高的國家之一。

不僅如此，雖然台灣在這些領域位在全球物價最高的國家之列，但台灣的基本工資卻是人均GDP水平相近的發達國家中最低的之一（在人均GDP20,000美元至50,000美元之間；台灣的人均GDP為美國32,123美元，位於這些國家的中間）。台灣的物價與工資較高的國家水平相當，但基本工資卻處於低端。

按揭債務

四：台灣基本工資和物價與生活成本，該有怎樣的比例？

在下圖中，與歐盟國家相比，基本工資較低的國家的日用品價格也往往較低。然而，雖然台灣的基本工資與左下象限國家的工資一樣低，但台灣的日用品價格卻與右上象限國家一樣昂貴，儘管它們的基本工資要高出兩到五倍。

如果台灣的基本工資要與其他歐盟國家的雜貨價格掛鉤，台灣的基本工資需要在新台幣75,000元左右——與瑞典和盧森堡的基本工資大致相同。然而，台灣的基本工資只有它們的三分之一。

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換句話說，由於台灣基本工資與葡萄牙、立陶宛、斯洛伐克和波蘭等國一樣低，台灣的雜貨價格應該只和他們差不多——或者是今天的一半。

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下圖再次顯示，雖然台灣的基本工資與左下象限的國家一樣低，但台灣二房一廳的房價甚至高於所有這些國家。

如果台灣的基本工資要與其他歐盟27國的房價掛鉤，那麼台灣的基本工資應該在新台幣9萬至9.5萬左右——或者說是挪威和丹麥餐旅業員工的基本工資水平。但台灣目前的基本工資只有它們的四分之一。

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也就是說，台灣基本工資這麼低，房價應該只有現在的三分之一到四分之一。現在台灣兩房一廳的平均售價約1400萬新台幣，但應該只需要平均400萬至500萬新台幣左右。

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與部分發達國家相比，如果台灣的基本工資要與這些國家的生活成本掛鉤，台灣的基本工資需要在新台幣3萬至6.5萬元左右才能與台灣的消費物價持平。以日常用品價格相比，台灣的基本工資應在新台幣4萬至10萬左右。而要與房價相提並論，台灣基本工資應該高達新台幣11萬元。下圖中的深藍色條顯示了各個國家當前的基本工資。

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不管怎麼看，台灣的基本工資與生活成本相比，再與其他發達國家相比，今天24K新台幣的基本工資是過低的。

五：但是，台灣外出用餐和電費不是很便宜嗎？

在台灣，外用和電費雖然在貨幣上算便宜，但跟工資比起來，其實並不便宜。

拿麥當勞超值全餐（McMeal）的價格和基本工資來比較，台灣其實和其他發達國家一樣貴。也就是說，在台灣的工資上，一份超值全餐其實比韓國和日本還要貴。事實上，在世界上工資最高的國家，在北歐國家、瑞士、澳洲、紐西蘭、盧森堡、荷蘭和愛爾蘭，超值全餐其實是最便宜的。

下圖說明了每個國家／地區基本工資可以購買的超值全餐數量。台灣基本工資只能買178個，而韓國和日本的基本工資分別可以買306和238個。

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將電價與基本工資相比，又一次發現，台灣與其他發達國家一樣昂貴，幾乎是韓國的兩倍。同樣，與工資相比，北歐國家和全球其他工資最高的國家的電價是最「便宜」的。

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另一方面，台灣不僅電子電器和消費品等國際進口產品的價格與其他高收入國家相似，若把工資的比例相比，以iPhone 13 Mini（128GB）為例，台灣的價格比其他高收入發達國家高兩倍，比澳洲高近三倍。

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難怪台灣的購買力如此之低，工資如此之低，卻擁有世界上名列前茅的昂貴的房價、雜貨和消費品。

從上面的對比可以看出，台灣並不便宜。製造低價假像是為了使企業能夠繼續支付台灣勞工的低工資，而企業可以繼續從廉價勞動力和高整體價格中獲得巨大的利潤。接受價格低的想法，反而會讓勞工繼續因低工資而受到剝削。

因此，台灣需要轉變觀念，認識到台灣的物價實際上並不低。

如果政府不想將基本工資提高到與生活成本相稱的水平，則需要對房價和雜貨價格實施價格控製措施或補貼，以降低價格以匹配台灣的低工資。

12個「不該調高基本工資」的誤解（下）：對照各國，台灣現在合理的基本工資大約是四萬

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航