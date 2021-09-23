歐洲天然氣儲量創10年新低，國際價格卻飆到歷史新高，求助俄羅斯又面臨政治壓力

歐陸的寒冬即將來臨，但最重要的取暖原料——天然氣儲量卻創下10年新低，由於後疫情經濟復甦，中國因減煤造成天然氣需求上升，使整體供給更顯緊張，進一步拉抬了國際天然氣的價位，創下歷史新高，下游廠商遭到成本打擊，又因無法負荷高額成本面臨破產的困境，而歐洲國家在求助俄國擴大供給同時又得面臨艱困的政治問題。

歐洲儲存量創新低、亞洲需求旺，天然氣價格飆升

根據Gas Infrastructure Europe 數據顯示，歐陸國家和英國，全部的天然氣儲存站目前滿載率為72%，而去（2021）年同期則是94%。過去10年來平均滿載率為85%。

能源交易公司Vitol的執行長Russell Hardy告訴《路透社》：「我們預計從10月1日將進入冬季，歐洲天然氣的庫存將正常水平是78%左右，目前庫存短少的情況讓市場非常不安」。

標準普爾全球普氏能源資訊 (S&P Global Platts) 歐洲、中東和非洲地區天然氣分析經理James Huckstepp強調，由於市場需求強勁，可再生能源發電相對不足，加上未來潛在電力需求非常強勁，導致去（2020）年冬天天然氣儲存已經被清空。

「亞洲的電力和天然氣需求也一直強勁，使得液化天然氣不斷送出歐洲。而且今年夏天全球供應緊縮和生產有限，導致我們進入冬季時庫存創歷史新低」，他補充說明。

《路透社》報導稱，天然氣短少的情況，讓英國和荷蘭TTF中心（歐洲主要天然氣市場）的天然氣價格飆至歷史新高，使讓英國下游中、小型公司不堪負荷面臨破產的窘境。

而挪威肥料大廠雅苒國際集團（Yara）上周五表示，由於天然氣（氨的重要原料）價格飆高，將大砍歐洲氨（ammonia）產量40%左右。由於氨是所有肥料的重要成分，亦是很多藥物和商業清潔用品直接或間接的組成部分，屆時將導致下游廠家面臨斷貨的問題。

過去兩個多月來天然氣的漲幅，均因為俄羅斯中斷全球液化天然氣的問題。標普全球的Huckstepp表示，無論俄國重要的天然氣輸送管道北溪二號管（Nord Stream 2）是否重啟，今年天然氣供給都會相對緊張。

北溪二號管（Nord Stream 2）：俄國油氣資源豐厚，由於與西部多個歐洲國家接壤，天然氣輸往歐洲因經濟合理性而長期受到歡迎。然而，自冷戰以來，歐洲人士質疑俄國利用天然氣，強化地緣政治影響力，亦歐美盟國一直未解的爭議難題。

中國的再生能源供給不夠力，拿液態天然氣應急

中國領導人習近平於9月21日以視訊方式出席聯合國並重申，中國將力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和的總目標。

他指出，雖然中國國內投資燃煤電廠的速度仍然高於其他任何國家。但習近平在4月美國總統拜登（Joe Biden）會議上強調，中國將在2026年之後開始削減煤炭消耗。

習近平將停止建設海外燃煤電廠的承諾，美國智庫全球能源監測（Global Energy Monitor）駐捷克共和國的研究員Greig Aitken說：「撇開無具體時間表不談，這番言論有非常重大的意義。」他說，此表明了中國高層的承諾和意願。

由於中國目前面臨旱災影響水力發電量受到衝擊，導致電力供給變得更緊俏。在不得擴張煤炭的情況下，天然氣成為解方之一。《華爾街日報》報導稱，中國能源企業可能受益於電力短缺跡象，股價上漲創高。

FactSet慧甚的數據顯示，近月交割的JKM液化天然氣合約前結算價報26.975美元/百萬英國熱量單位，是去年同期的五倍多。

面對疫情後經濟復甦，亞洲需求尤其明顯，以及俄羅斯天然氣供應異常吃緊，等諸多因素下，歐洲天然氣價格今年來漲幅超過250%，亞洲天然氣價格從1月下旬至今暴漲約175%，美國天然氣價格躍上數年來高峰。

《華爾街日報》報導指出，歐洲天然氣價格創新高是眾多因素作用的結果。而政治因素就是其中一個，而天然氣價格本身亦正是政治問題，由於華盛頓以及許多東歐政府均擔心，北溪二號管會增加歐洲對俄國天然氣的依賴，藉此成為日後的政治掣肘。

報導稱，根據現有的時間表，最重要的天然氣供應國——俄國，正躍躍欲試啟動北溪二號管，在此時機似乎有希望獲批運作，協助緩解歐洲窘迫的天然氣供給。而目前尚未正式輸送天然氣，就已經給莫斯科帶來了更多政治籌碼。

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核稿編輯：翁世航