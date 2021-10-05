《一人創富》：財富自由三原則「賺多、花少、理財」，我認為這裡面其實有個陷阱

文：于為暢

我對財富自由的看法和生活實踐

什麼是財富自由（FIRE）？就是“Financial Independence, Retire Early.”的簡稱，中文直譯為「財務獨立，提早退休」。財務獨立的意思是，你可以不靠別人發薪水給你，很多人就會說這是財富自由。但「自由」的定義因人而異，我甚至曾經說過它是一個「偽名詞」。

因為如果你盲目追求財務自由而放錯了人生的重點，拚了命向前衝刺，無視一路上的風景，只為了抵達一個不存在的目的地，然而只是因為這個地方大家說你應該去，不是你自己想清楚而去的，這樣反倒失去了自由。也許英文的用字還是比較精準，財務「獨立」（independence）的意思就是自給自足、不依賴別人，它和財富「自由」有重疊的地方，但並不是100％相同。

再來說「提早退休」這個觀念。我認為退休不是所謂的「一刀切」，人到了六十或七十歲就不再工作，我堅決相信那是過時的觀念，退休這個字必須在這個世代（至少我的心裡）被重新定義。

什麼是退休？我認為退休應該「融入當下的生活之中」，假設退休的意思是「過你想過的生活」或「有錢去過你的生活」，那為什麼不直接融入現在的日常生活裡？為什麼要等到六、七十歲才去做？

打個比方。你打開一個排骨便當，最想吃的部分是那塊排骨，那為什麼要先吃其他難吃的配菜，最後才去吃排骨呢？你為什麼不把排骨配著其他菜一起吃，一口一口的吃完便當呢？我認為「退休」就是那塊排骨，不要把它放到最後，要把它平均分配。生活有喜有悲、又快樂又痛苦，你想過怎樣的生活，現在就去過！你想做什麼事，現在就去做！因為，不一定有以後。

如果你沒有想做的事，不知道你想過怎樣的生活，那麼就算六、七十歲拿到退休金，也不會讓你覺得比較快樂。你依照傳統價值觀努力達成「退休」，卻不知道退休後要幹嘛，因為你打從年輕時就不知道。人需要工作，需要壓力，因為完成工作、克服壓力會帶來快樂。如果退休以後不再工作，也沒有興趣，其實就是看著電視機坐著等死。你的排骨都臭酸了，等於活了大半輩子，你完全沒有享受到。你曾經以為精彩的退休生活，到了當下才驚覺沒有這回事，等於白活了一輩子。

提早退休？更精準的說，這個詞對我來說根本不成立。三十五歲我自己創業，我自認從那一刻起，就開始把「排骨」搭著配菜吃了。我把生活重新分配時間，均分從前朝九晚六的工作時間，打造一個我自己想要的生活方式，等於我把「退休生活」融合在生活裡，去過我想過的日子，做我想做的事。我知道人會越來越老，我也喜歡工作，所以「退休後的生活」對我根本不存在，因為我沒有等到六、七十歲才去做我現在就想做的事。這是第一個重要的觀念。

第二個重要的觀念，我們談「如何找到人生的職志」。田臨斌先生（老黑）說是寫作；很巧的，我也會說是寫作。為什麼呢？因為就像很多人都用iPhone手機、都穿Uniqlo內褲一樣，它就是一個很棒的選擇。寫作永遠都有市場，人人都有獨一無二的故事，沒有競爭者跟你賣一樣的東西，你可以聚眾後發展出一番事業。

另外，我想強調的是，人生的職志可以不只有一個，可以是寫作，還可以加上教書，或是再加上畫畫、手作、演講等，整合多種興趣就是增加你的競爭優勢，不但做得很開心，也可以賺很多錢，更會進一步讓你提早退休。

我認為「找到職志」也不是一刀切的問題，而是慢慢嘗試出來的，並不是退休以後才去找人生的職志，而是你應該即早找到人生職志，並把它做到可以有收入的程度，融入在每一天之中，這就是你的「退休生活」，也就是我的FIRE生活實踐。

FIRE後的生活要做什麼？我也建議一定要寫作，因為寫作以增進你的閱讀能力，還會產生額外的收入，而且更重要的，寫作會優化頭腦，因為「清楚的寫作等於清楚的思考」，它可以是職志本身，也可以助你找到職志。很多人在退休之後，就不大用腦了，所以要如何防止老人痴呆、思考退化，維持年輕時的清晰靈活呢？當然也還是寫作。

我從三十五歲開始嘗試去過自己定義的FIRE生活。我認為，如果你現在還沒有這樣的想法，或你對FIRE的定義若還是傳統的那一套，在這個世代其實是很危險的，因為你的工作可能不允許你到「老」才退休。

所以，「FIRE後的生活要做什麼？」這題對我來說是不存在的，因為我現在正在過著我想要的生活，做我喜歡的事情，所以我沒有退休後的狀態。如果你把退休融於每日行程中，並快樂的生活著，為何要退＋休呢？

投資理財就能達到財富自由嗎？

講到財富自由，它的三原則：賺多、花少、理財——我認為這裡面其實有個陷阱，就是三者不是同等重要。我的分配會是80：10：10，「學習賺錢」是八成重要！當你很會賺錢，再怎麼花錢也不會變少，因為你賺錢的速度夠快，快到可以cover一切消費。所以我會把八成的時間、精力、腦力全部投入「賺錢」，而不是花在省錢上。理財固然很重要，但你再會理財，沒財可理也是白搭。「生財能力」才是全面性的、最基本的，投資理財只是其中的一環，你付費請專家來幫忙都無妨，這樣你再怎麼笨還是可以理財。

賺錢無疑是一種技能，沒有人天生就會賺錢，跟學習任何技能一樣，我們藉由觀察、學習、練習、試錯，最後變得上手，再融入呼吸中，培養出商業頭腦和手腕。假設你要學鋼琴，必須把手指放在琴鍵上，常常去接觸鋼琴；如果你學攝影，要常常拿起相機，常常按下快門。當你彈錯了，照歪了，別人可能會笑你，但你知道自己才剛學，沒關係，我就爛，你無視這些意見，繼續彈、繼續拍。若把場景換成賺錢呢？你會如此豁達，不在意別人的閒言閒語嗎？希望你可以。

我在國外念高中時就喜歡收集球員卡，一開始我會跟同學換卡，還記得我都可以越換越好，憑的是我會把某個球員講得多厲害，未來多有發展性（卡片才會升值）。同學的好卡都被我換來後，我和我哥去實體卡秀，租了一個攤位賣卡，當有客人上門，我就用同一套說法去形容某球員多有潛力，現在入手他的新人卡一定會賺⋯⋯後來，我又和同學一起擺攤好幾次，練習實體銷售，當年雖然我才十六歲，英文都還不是講得很好，就直接提槍上陣，跟那些資深的中年人一起競爭。我忘了賺多少錢，反正那不是重點——重點是培養勇氣，練習交涉，用自己的雙手和話術賺錢。

另一個生財的重點是，不僅賣現在，更要賣「未來」。這裡的「未來」有兩個觀念，一個是你賣的商品很有未來性，所以讓消費者買到賺到，你可以幫他們「生財」（而你當下生財）。另一個是，你自己的未來很有發展性，想像自己一定會越來越棒，跟你沾到邊的人都會越來越好，所以他們跟你買東西，就像是跟未來的賈伯斯買一段關係。相反的，對自己未來沒信心的人，賺錢就會很困難。

回台就讀政大碩士後，某一晚我付一個朋友500元去饒河街夜市擺攤，販賣一盒1,000元的健康酵素。我想，只要賣出一盒就回本，兩盒就賺錢，而且我想體驗一下夜市擺攤的感覺（我興趣多元）。結果站了一個晚上，一盒也沒賣出去。我雖然有點小失望，賠了500元和五小時，但我確定了兩件事：

一是別人看不出你是碩士生，除非自己講出來；這表示不管你肚子裡多有料，若想賣東西，必須讓路人也知道你有料。第二，在夜市要成功銷售，必須放下身段的大聲吆喝，不然沒有人會理你，大家只是路過，用眼睛瞄一眼；如果你要贏得別人的注意力，讓別人停在你的攤位上，就必須比別人更大聲，用語更刺激，內容更勁爆。像極了FB。

很多人聽到這段故事都笑我，說我好好的一個碩士跑去學人家擺什麼地攤，而且逛夜市的人身上都只帶幾百塊，怎麼會花1000元以上買一盒酵素。只有一個朋友聽我去夜市擺攤，他不停的稱讚我，說我有「強韌心態」（tough mindset），從商一定會成功。我是否成功先不說，後來這位朋友自己超級成功，比我賺更多錢，表示「有眼光」「看到事情的背後」也是一個重要的賺錢能力。

強韌心態是我的刻意練習，當天晚上那些逛夜市的人，朝我投射過來每一雙鄙視的眼神，我都不會忘記。如果我的心態強韌到足以吸收那些，爾後所有網路上的酸言酸語都只是小菜一碟。你若像我一樣賺錢有如此決心，堅毅不拔，遲早會有錢。

有沒有人很會賺錢，但越賺越沒錢呢？當然有，「賺越多錢，花越多錢」，導致支出大於收入，個人或企業都可能有這種傾向。「收入」等於生財能力，但不等於「你可以花的錢」；利潤才是，所謂賺到錢，是指有利潤。

假設你有一個好點子，認識很多投資者，他們投資你兩百萬，結果你只賺一百萬，然後宣告失敗。嚴格上來說，這是一個沒有生財能力的創業家。市場上充斥許多這樣的創業家，顯然「生財能力」和「創業家」不該劃上等號，你必須要先有前者（生財能力），才有後者（去創業），順序不是反過來的。

「生財」就是一種「創造」，如果你還不太會創造，怎能創業呢？「賺錢」當然可以無中生有，點子的實現也是，很多人可以從一萬賺到一百萬，也就是一百倍的生財能力，這種人就應該去創業，或者你投資他，把他的生財能力加倍放大。

你也一定聽過很多創業家說，在他們開公司之前，沒想過獲利模式，不知道怎麼賺錢，但最後還是賺到錢，例如FB。基本上，這些網站都擁有很多用戶，也就是說他們雖然在初期沒有生「財」的能力，但他們有生「人」的能力，從另一個角度來說，人等於錢，所有生意都是人的生意，所以「生用戶」和「生財」的意思是一樣的。

統整一下如何增進生財能力？從我的經驗可歸納出以下十點：

你要學會「賣未來」 你要很勇敢，學習交涉 你要有強韌的心理素質 你要有眼光，看到事情的背後 你得適時放下身段 大聲吆喝，取得注意 學習無中生有的創造 有人就有錢，勤於走向人群 把八成時間和精力集中於賺錢，而非省錢 多練習、多練習、多練習

有了心法以後，以下十件事是我實際做過、可以真正增進生財能力的事，不妨開始行動吧？

研發數位商品，並把商品標價 逛電商網站，學習和筆記「生火」文案 多寫書評，但以推廣書的角度出發 多寫開箱文（先自己花錢買），寫出一流的勸敗文 揪團購，練習進貨、出貨 加入投資社團，爬文尋找好的投資標的 虛心請教別人關於賺錢的心法（可以Google到的請自己查） 跟緊市場趨勢，培養市場敏銳度 擁抱人群，無論線上或線下 “Teach everything you know.”，別在乎別人說什麼

書籍介紹

本文摘錄自《一人創富：推動財富飛輪，創造個人自由》，遠流出版

作者：于為暢

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每個人都想儘早達到財富自由（FIRE），享受快樂富足的生活。但是，于為暢認為其中有個陷阱，「賺多、花少、理財」三原則並非同等比重。如果你平時做的就是自己喜歡的工作，過自己想要的生活，為什麼還需要「退」且「休」呢？根據他的經驗，「賺多、花少、理財」的分配應該是80：10：10，其中「學習賺錢」最為重要。投資理財固然重要，但你再會理財，沒財可理也是白搭。生財能力、創造財富才是最基本的！

對於時間機會成本很高的現代人而言，經營屬於自己的個人品牌×網路創作者事業，其實是風險低但獲利高的決定。不過，萬事起頭難。于為暢要無私公開他的創富心法和操作準則，希望幫助讀者「不只每天賺到錢，也賺到快樂」，不必等到退休才實踐自己的理想生活。

如果你沒有嘗試突破想像，你就永遠被困在窮人思維裡。

真正重要的不是守成，而是開創。

正確金錢觀的第一步，是學會「捨得花錢」，讓錢流動。 如果錢沒流回來.......就再去釣魚囉。反正魚又釣不完。

你無法決定未來，但你可以決定習慣，再讓習慣決定未來。

寫作是一個很好的槓桿，可以得到很大倍數的回報；更棒的是，它會打開其他槓桿的開關。

從一竅不通到登峰造極的祕密就是大量練習，你越關注數量，你就會變得越好。

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Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰