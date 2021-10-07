醫師圖文解說「攝護腺癌」：早期根本無感，發現時已出現骨頭轉移

50多歲的趙先生因為解尿不順至泌尿科就診，原本以為是攝護腺肥大引起的症狀，沒想到抽血檢查後，竟顯示攝護腺PSA指數（Prostatic Specific Antigen，攝護腺特異性抗原）高達1000ng/ml！中國醫藥大學新竹附設醫院泌尿科主任陳冠亨醫師指出：「攝護腺PSA指數一般會小於4ng/ml，超過1000ng/ml是相當異常的狀況。因此，當下馬上為他安排檢查，爾後確診攝護腺癌，甚至已有多處骨轉移！患者才發現原來日常的腰痠背痛、肩膀痠痛，並非工作導致，全都是攝護腺癌作祟！」

陳冠亨主任說，因為患者的攝護腺癌已經多處轉移，所以除了傳統荷爾蒙治療外，更是合併新一代雄性素阻斷劑，藉此提升治療成效。陳冠亨主任說，新一代雄性素受體阻斷劑療效服藥便利，一天只需口服一次；對於心臟與肝臟的負擔也較低，可讓療程減去負擔；也可精準抑制癌細胞生長，大幅延長存活期！個案中的趙先生正是藉由新一代雄性素阻斷劑，有效控制病程，目前他的攝護腺PSA指數已經降到小於1ng/ml，控制得很穩定，排尿不順、骨頭痠痛等症狀也改善許多。

早期根本無感的攝護腺癌

早期攝護腺癌的症狀都不太明顯，等到腫瘤較大時，才可能出現一些症狀，例如：尿不乾淨、解尿斷斷續續等，陳冠亨主任說：「患者不一定會疼痛，可能只是覺得小便速度比較慢、解不乾淨，或是解尿時肚子需要用力，可能解到一半會停下來，過一會兒再繼續解。因為解不乾淨，所以容易頻尿、夜尿。」

除了排尿症狀外，部分患者會出現體重減輕、勃起功能障礙、射精疼痛、精液帶血等症狀。另外，攝護腺癌容易發生骨頭轉移，而讓人感到骨頭疼痛。

Photo Credit: 照護線上

攝護腺癌的診斷一般是利用抽血檢驗攝護腺PSA指數，以及肛門檢查。陳冠亨主任解釋，男性的攝護腺位在直腸前方，醫師可以藉著肛門指診觸摸攝護腺的輪廓，看看是否有硬塊。除此之外，若攝護腺PSA指數大於4ng/ml，或在肛門指診摸到攝護腺有硬塊，就需要進一步安排經直腸超音波檢查。

透過經直腸超音波檢查，醫師可以檢視攝護腺腫瘤，必要時可在超音波導引下取得組織切片，交由病理科醫師檢查細胞型態，以確定診斷。

攝護腺癌好發於中老年人，50歲以上的男士可以接受檢查，陳冠亨主任表示，如果有家族病史的男士，例如祖父、父親、兄弟罹患攝護腺癌，建議在40歲以後要每年做篩檢。

「由於早期沒有症狀，許多患者在診斷攝護腺癌時，便已進入晚期，甚至已經轉移到骨頭、肺臟、肝臟、腎上腺等處，」陳冠亨主任說，「不過攝護腺癌的進展比較慢，目前也有多項治療工具、藥物可以運用，若能按部就班接受治療，能夠獲得較好的預後。」

容易產生去勢抗性的攝護腺癌

攝護腺癌的治療分成兩類，陳冠亨主任解釋，尚未轉移的攝護腺癌可以進行局部治療；已經轉移的攝護腺癌，便需要進行全身性治療，才能對付散播至身體各處的癌細胞。

局部治療的工具相當多樣，腹腔鏡手術、達文西機械手臂手術、放射治療、冷凍治療等。

全身性治療的部分會優先使用荷爾蒙治療，因為攝護腺癌在受到男性荷爾蒙的刺激時會持續長大，陳冠亨主任說，讓攝護腺癌無法獲得雄性素是很有效的治療策略。

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荷爾蒙治療對大多數患者都能發揮效果，讓攝護腺癌獲得控制、攝護腺PSA指數下降，陳冠亨主任說明，不過在治療一至兩年後，攝護腺PSA指數可能漸漸爬升，因為攝護腺癌細胞會慢慢發展出抗藥性，稱為「去勢抗性攝護腺癌」。而去勢抗性攝護腺癌是治療過程中經常面對的難題，所以得運用不同的機轉來突破治療困境！

「一般的荷爾蒙治療機轉是降低體內的雄性素」，陳冠亨主任解釋：「新一代雄性素受體阻斷劑的機轉則是抑制雄性素跟攝護腺癌細胞受體結合，進而抑制癌細胞生長，使腫瘤縮小、降低攝護腺PSA指數，有助延長存活期、延緩後續進入化學治療的時間。」

相較於化學治療，新一代雄性素受體阻斷劑的副作用較少，對於肝臟、心臟的負擔較小，採用口服的便利性較高，有助維持患者生活品質。因為不須合併使用類固醇，可避免與類固醇相關之副作用。

過去的想法是在攝護腺癌出現去勢抗性後，才使用新一代雄性素受體阻斷劑，陳冠亨主任說，現在則會考慮將治療時機往前移，在攝護腺癌出現轉移時便盡早使用，幫助攝護腺PSA指數下降、延長荷爾蒙治療的時間，對患者的預後較好。

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日常生活中，建議攝護腺癌患者要戒菸，陳冠亨主任補充說明，飲食方面要攝取均衡營養，減少動物性脂肪的使用量。

晚期攝護腺癌患者，容易出現骨頭轉移，發生病理性骨折的風險較高，要小心預防跌倒，陳冠亨主任提醒，骨折會讓生活品質大打折扣，而且可能導致失能、影響存活率。

貼心小提醒

攝護腺癌好發於中老年人，早期攝護腺癌患者大多無感，陳冠亨主任提醒，50歲以上男士可以定期檢查，若具有家族病史，建議在40歲以上便要接受檢查。

荷爾蒙治療是對抗攝護腺癌的有效工具，但在治療一段時間後，可能產生去勢抗性，請務必定期追蹤，與醫師密切配合！

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航