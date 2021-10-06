《善良的逆襲》：鮑爾默時代的微軟「人人拿著手槍指著對方」，來自印度的納德拉如何徹底改造公司文化？

文：大衛．波戴尼（David Bodanis）

媒體對他的評價如出一轍，《富比士》（Forbes）雜誌批評鮑爾默（Steve Ballmer）是「美國大型上市上櫃公司中最差的執行長」。他防衛手段的兇惡激烈和劃地自限，讓微軟錯過了智慧型手機、社群媒體、關鍵雲端技術、以及他在位期間所有大型科技的發展。雖然，微軟的繼位者在變化莫測的科技業，也常顯得左支右絀，但上述這些真的是鮑爾默該負的最大責任。

鮑爾默的問題不只是他不願接納新想法。他本人非常聰明，和比爾蓋茲在哈佛大學當同學時，他在數學方面有出色的表現，而且他閱讀的領域非常廣泛。他心情平靜時，對於自己發脾氣時的表現也會感到很不好意思，不過他會辯說那只是一種感覺的強烈宣洩。但是，不管他事後有多後悔，傷害都已經造成了。

所以，當他宣布辭去執行長職務的那一天，微軟的股價狂飆七成五。

繼任者薩迪亞．納德拉（Satya Nadella）則是在每一個重要層面都和鮑爾默完全相反。他在二○一四年接手微軟後，他讓大家看到，即使是在他這個職位上帶領這麼大型的公司，還是有可能採取跟吉爾．賀吉斯或班奈黛特．考菲爾德一樣的作風，在抵抗外敵之餘，除了兼顧像是防止價值體系敗壞、建立複雜結構、公司獲利等核心任務，還能不對他人使用恫嚇、謾罵、霸凌等。

大家可能會說，因為納德拉人比較好，所以當然會這樣。這話說來可輕鬆了，哪有人天生個性就比較好或比較不好？當我們知道，是什麼原因讓薩迪亞願意當另一種人，讓他願意盡可能敞開心房，接納外界世界的變化，這將對我們有很大的啟發。

納德拉成長於印度，他是家中獨子，父親則是高階政府官員，常常要出差。青少年時，他立志想考進印度中產家庭的夢幻名校——印度理工學院（Indian Institutes of Technology），但在入學考就被刷掉。他父親是考試機器，搞不懂怎麼會生出一個這麼沒用的兒子。納德拉二十一歲時，選擇前往美國念研究所，但他的目標不像很多印度學生，不是選麻省理工學院就是加州理工學院，而是位於密爾瓦基市的威斯康辛大學電機系（University of Wisconsin, Milwaukee）。

在那個年代，威大電機系的確很強，他們的在校訓練也很紮實，所以納德拉日後才能進入微軟。到了微軟後，他從基層做起（所以他對非名校畢業的學生特別照顧），公司當時對印度人有點歧視，他說：「印度人只能爬到某個職位，之後就上不去了。」也因為他的印度口音，公司裡很多高階主管都看不起他。但因為印度本來就是充滿各種歧視的國家——種族、種姓、宗教——所以他早就習以為常。他當微軟執行長的個人特質並不突出，但表現也不算差，大家認為他在策略方面很有概念，但是就跟微軟喜歡用的人一樣：懂實務卻不擅長人際關係，凡事小心謹慎的科技人。

進公司不久，他就娶了建築系學生安奴（Anu）為妻，兩人是在印度認識的。微軟的同事覺得納德拉講電話時會一手玩曲棍球很有趣，他在印度時就已經迷上曲棍球，但除此之外，印度已經離他很遙遠了。

薩迪亞二十九歲時，小他五歲的安奴懷了兩人的第一個孩子，但是，就在預產期的前幾週，忽然胎兒沒了心跳，緊急送醫進行剖腹產。孩子詹恩（Zain）出生後，產房裡所有人都發現這孩子不對勁。「他完全不會哭。」

所以，大家又請救護車緊急送詹恩到另一間醫院。他那時只有三磅重，救護車穿過華盛頓湖，抵達西雅圖兒童醫院。後來診斷結果逐漸明朗：孩子因為在子宮中缺氧，導致身體和認知上的能力都嚴重受限。

前一天，薩迪亞才剛把家中的育嬰室裝設好，心裡還在盤算，不知道產後多久可以讓安奴回建築業上班。「這麼一來我所有的計畫都灰飛煙滅了。」詹恩這一生都要靠別人照顧。「看到事情變成這樣，我替自己和安奴覺得很難過。」在此之前，兩人過得無憂無慮，現在全變了樣。他也經歷前述范．甘奈特所說的「通過儀式」。不過，蛻變完成後的他，會是什麼樣子呢？

當孩子確診為嚴重腦性痲痺後，他勇敢面對，陪孩子經歷一次又一次的開刀。儘管他不明白，為什麼這樣的事情要降臨在他身上？這個問題擊倒了他。「我記得很清楚當時的自己⋯⋯我不會說當時的我狹隘或自私或怎麼樣，但就是少了點什麼。」

現代人往往覺得人可以不受環境影響，自己想要變成什麼樣的人，只要勇敢堅持，都可以變成那樣。但人生並不是這麼一回事。

薩迪亞當時滿腦子只想到自己，這樣的他，當然也無法替他任職的微軟公司著想，他也沒有多餘的慷慨可以給別人了。是他的太太安奴，讓他慢慢有了轉變。

他們定居美國的過程很曲折。薩迪亞和安奴在印度結婚時，他已經先拿到了綠卡——這張讓外國人定居美國的證件可不是隨便就拿得到。但是，綠卡持有人不能帶外籍妻子入境。後來薩迪亞常講這個故事，為此，他特別從西雅圖飛回印度德里，一下機立刻去當地的美國大使館，走過長長排隊領護照的人龍，對裡頭的官員說，他要放棄綠卡。

官員們聽了全傻住，因為沒人會放棄綠卡的，但薩迪亞．納德拉堅持要放棄。他說他要改簽H1B的工作簽證，這樣他就可以帶著太太安奴到西雅圖去，雖然這不能永久在美國定居，但要是他們兩人之後不能一起拿到綠卡，那他就要搬回印度定居。這舉動看似很大方無私，其實全是為了他自己。他看似在幫安奴，其實自己才是整件事的主角—— 他在扮演一個浪漫愛情片的主角，建構自己想要的生活方式。（不過兩人後來很快的都拿到綠卡。）

等孩子兩歲時，納德拉開始理解之前的苦難還只是開端。為了照顧詹恩，安奴辭掉工作。因為詹恩要不斷接受手術，她得往返於醫院和住處，還要陪孩子在醫院接受後續治療。這段時間對他們夫妻倆都很煎熬。安奴事後回想，自己當時心裡總在想：「是我做錯什麼才會變成這樣嗎？」

有次，詹恩在雜貨店發作，她看到旁人臉上的不屑，令她怎麼看自己也覺得很不順眼。但她很努力的讓自己轉念：「我強迫自己要往正面看，願意幫我拎嬰兒推車的人，我感謝他；對我翻白眼的櫃台人員，就不要理他。」藉由讓自己感謝別人的善意，她重獲自由。沒想到是因為詹恩，讓她的生活獲得意想不到的豐富度。

薩迪亞也因為類似的遭遇，讓他逐漸產生轉變。他看著安奴，慢慢的，他也在轉變，最後「不必她來對我耳提面命，我自己開始學著改變。我沒有遭遇問題——是我兒子遇到了問題。我應該開始站在他的角度去感受世界。」他一度非常生氣孩子的狀況終生無法改善，但是，現在他卻發現，雖然詹恩四肢癱瘓、雙眼幾乎失明，但是他喜歡音樂，也喜歡和人互動。

為什麼不能把他當成一般人？

所以，薩迪亞不再自責，也不再怨天尤人。「安奴教會我要原諒自己。」在這個過程中，他深入認識佛教，知道身為一個人，能控制的就只有那麼多，「只有這樣你才能開始成長⋯⋯對你周圍的一切都表示同理和同情。」如果要以本書的禪宗公案式來總結，那就是「自保，但不自我封閉」。

這樣做讓人變得更有人性，也正是蛻變後的納德拉重新帶回微軟的改變。他不必因為害怕劇變而對外界封閉自我，他反而去理解這個世界，與它產生連結。吉爾．賀吉斯之所以成功帶領大都會隊，是因為他能夠在自保之餘，不會得理不饒人。納德拉領導的是一家大型企業，所以要做的比他更多，他的自保之道是敞開大門，謹慎接受外界所帶給他的事物，過濾掉危險。

即便納德拉還沒升上執行長，他還在微軟伺服器部門時，個人作風就跟微軟高層那種只要看到敵人就得殺得對方不剩一兵一卒的作風完全不同，他的同事開始發現到他有點與眾不同，讓他在原本就和其他人格格不入的作風中嶄露出自信。不傲慢，而是抱持一種態度：如果對手走上一條和我們不同的路，該怎麼辦呢？

當然，如果將來有一天，對手可能會傷害你時，你也要有自保的能力。但是如果你總是認為路只能有一條，不允許別人走另一條，你可能永遠也不知道另一條路上會出現什麼，而你又錯過什麼。再加上他原本就具有優秀的戰略意識，兩者相乘就具有強大的威力。

所以公司逐漸讓他擔負越來越多的責任。他的謹慎自持和細膩作風，也讓他能夠每次接到任務，都一再達成公司的收益目標，最後，二○一四年鮑爾默辭職後，他被指派為微軟執行長。上任後，他了解到自己的第一個任務，就是改變公司內部敵我的態度。鮑爾默在底特律長大，他父親是福特汽車的執行長，對那個行業而言，競爭者的存在就是會傷害你——通用汽車的市場占有率爬升的話，那福特汽車的占有率自然就會下降。鮑爾默自然會將這種心態帶進微軟。

納德拉能夠體會這種心態——在兒子詹恩出生後，他心裡也出現一種「人我不能兩全」的心態：孩子不健全，當父母的就被拖累。但太太安奴卻不這麼想，她讓納德拉看到，這樣的眼光是多麼的狹隘短淺。同理心和尊重可以是積極有效的工具。「身為電腦科學家的一面，我欣賞人生中這套非常簡潔的指令組合。」

他想在微軟散播這樣的態度。

納德拉並不是聖人。就像世俗哲學家米克．赫朗（Mick Herron）所言：「權力帶來責任、以及拔掉眼中釘的機會。」所以一上任，他就新官上任三把火，一口氣拔除了好幾個他信不過的高階執行長。但這些畢竟是少數人，不久他就成功將企業文化導向謹慎的開放態度。

鮑爾默任內稱Linux作業系統是「癌症」，跟「共產主義」一樣惡劣。納德拉為了標榜他不同的作風，他在上任不久後一場發表會上，面帶微笑，頭上則打出「微軟❤Linux」的投影片——這一刻，讓一位分析家以「太陽打西邊出來」來形容。微軟從此開啟和開放資源並肩合作的時代。

鮑爾默在任內對蘋果電腦深惡痛絕，對iPhone更是不假辭色。微軟公司內部盛傳的一則軼事是，一次某位新進員工不經意的帶了iPhone參加公開活動，被鮑爾默看到，鮑爾默就搶走該員工的手機，作勢要將之踩爛。在他開玩笑之餘，只見這名員工一臉尷尬，自尊心受到踐踏。

但納德拉不同，為了展現自己不同的作風，他一上任不久，就在發表會帶iPhone上場，一邊講解日後微軟也將參與蘋果生態系統。他也開始和Google（讓Office產品可以在安卓系統上運作）、臉書以及其他企業合作。納德拉指出：「企業結盟太常被誤解為是零合遊戲，一方有得，另一方就有所失。」

要讓這種新態度在微軟紮根，他還需要在微軟內部推動另一層改革。如果員工常被公司當作對付外界的工具，那就無法真的對外界變化採取開放的態度。過去在鮑爾默任內，微軟盛行的員工升遷機制被稱為「強制配額分級評等」（stack ranking），也就是讓同組員工互相評比，例如十名工程師和行銷人員合作一個專案，能被評為出色的只有兩人、普通的名額則有七人、不適任則有一人。

這種作法不能說不好，因為一個專案合作中，大家都看得出明星級人物是誰，但是微軟的作法卻非常的死板，結果造成員工為了升遷評比爭得你死我活。因為，萬一當中有人靠著阿腴奉承獲得出色的評等，那同組其他人就只能拿到普通，甚至掉入不適任的地獄裡，這樣一來，恐怕普通人就難以安然脫身了吧。

因為這類專案往往耗時數月或數年才有成果，可是評比卻是即時性的，公司往往無法等到產品問世後從產品優劣來判斷表現，只能靠公司內部組員對你的一時主觀看法來評比。這助長了員工爭功諉過的惡習，把所有好點子都占為己有。

鮑爾默任內有一則廣為人知的漫畫，就明確點出這種負面影響：亞馬遜網站講究效率到死板的地步，其內部階級嚴明有序；微軟則是內部殺得頭破血流，人人拿著手槍指著對方。

強制配額分級評等，很成功的地方在於由上到下打造出很多小鮑爾默的分身——員工間動輒針鋒相對，毫不退讓，全都著眼於微軟內部。然而，也多虧了鮑爾默，他一旦發現這個制度的缺失後，他開始瓦解這個制度。納德拉上任後順勢推了一把，讓這個制度徹底消失。雖然微軟之後還是有考核制度，但作法就更全面了。

這讓微軟的員工願意慢慢敞開胸懷，試著信任彼此，接受人和人之間看法各異很正常，繞過那道高牆，看到外面的世界。《權力遊戲》系列是靠著班奈黛特．考菲爾德的努力，讓兩個意見分歧的特效團隊，得以建立互信的態度。在《權力遊戲》的片場，光是這樣的態度，就足以讓兩個特效團隊願意對彼此敞開胸襟；在微軟，這樣的態度更足以讓整間公司放眼於整個世界。

當然，對於日理萬機、萬人之上的執行長而言，是沒有必要過度歌功頌德的。微軟所面對的世界，是複雜且持續變化的環境。為此，納德拉當然也不得不付出一些代價，像是使用者介面、使用者隱私，其執行成果因此讓他任內的微軟部分產品不盡如人意——這裡面其實有一個適用性更廣泛的但書，那就是：靠個人的優點，所能影響的層面有限。

就拿臉書創辦人馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）為例好了，他樂善好施，以作風慷慨聞名，而且深以自己對員工體貼為榮。但是，他所創辦的臉書，卻淪為政治偏激的主力戰場。對於人類而言，這顯然不能說得上是件好事。同樣的，一家菸草公司的執行長，他對手下的祕書再好，或是他個人登上大位過程如何正派，都無助於改變該公司危害人類健康的負評。

所以，儘管納德拉的功過還未到蓋棺論定的時刻，他擔任執行長頭幾年的努力，卻已經可見成效。在鮑爾默時代的微軟，對於微軟之外其他相關產業發展是不屑一顧的，他們一心只往內看。但在納德拉手上，他開始策略結盟，引進外界合作關係，讓微軟得以茁壯，而不是走向凋零。正因如此，微軟才得以重獲活力，迎接移動服務和雲端運算的到來。更因為訂閱式服務，讓微軟的銷售部門終於鬆口氣，這讓該公司得以將買家感受擺在服務的核心。

相對於鮑爾默被《富比士》雜誌評為「最差執行長」，納德拉繼任還未滿六年，就已經在二○一九年底被選為《金融時報》年度人物（FT Person of the Year）。他為微軟帶來的獲利硬是把鮑爾默比了下去。二○二○年初，在納德拉的帶領下，微軟的股東回報（shareholderreturn）超過一兆美元，其市值也得以超越三星和臉書的總合。

可是，每當納德拉聽到有人對他的讚美時，他卻總是非常謙虛的說，他只是有幸參與其中，主要是靠全體員工的努力。但是，這份讓微軟得以重獲動力的態度從何而來——納德拉這點應該比任何人都更清楚。納德拉的兒子詹恩現在已經二十多歲，依然只能仰賴輪椅，也不能和父親用言語交談，納德拉說：「他和我唯一可以溝通的方式，就是當我靠近他時，他會笑。這樣就夠了。讓我每天都開心，也讓我這輩子都值得了。」

書籍介紹

本文摘錄自《善良的逆襲：正直卻有謀略，精明卻不使詐，七個顛覆厚黑學的真實成功故事》，遠流出版

作者：大衛．波戴尼（David Bodanis）

譯者：顏涵銳

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厚黑並非王道！

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《親愛的臥底經濟學家》作者提姆．哈福特、經濟學人、金融時報.....各界重磅推薦

「大衛．波戴尼是一位令人著迷的說故事家。大家準備踏上一趟驚訝、豐富、振奮人心的旅程，探索我們之所以為人的原因吧！」——提姆．哈福特

人要成功，似乎某種程度上都必須出賣自己的靈魂，因此才有「好人吃土」一說。但這是否意味著一定要壓制他人、不擇手段才能成功？

演說家、企業顧問兼牛津大學講師波戴尼，用七個激勵人心的故事證明，人善不是只能被人欺，在善與惡之間，有一條更明智的道路可走，只要懂得善用這三門「藝術」：

傾聽，戰勝剛愎自用

接受別人伸出援手，盡可能把個人尊嚴擺在一旁。越是危難時刻，越不能外面給什麼意見都聽，但仍需謙卑自抑，鼓勵充分的意見交流，以客觀的篩選標準來採納。

給予，打敗吝於分享

給予每個人心中都很重視的尊重和信任。不過，單單只有慷慨是不行的，還要兼通人情世故，不至於被有心人利用。同時，也要給別人機會付出。

自保，抵抗人性之惡

要擁有強大的火力，備而不用。這世上不是沒有壞人，因此要保護自己，但不要防備過頭；敞開大門接受外界的批評，但不會醜化批評的人。

書中可以看見，只要具備這三種能力，一個小建築商能在一年之內建造出紐約帝國大廈、一名安靜內向的年輕女子可以成為受人讚揚的叢林游擊隊領袖，還有機長、總統，甚至《權力遊戲》製作人等，都一一指出：不需要展現壓制他人的權力或專橫自我，才能成就偉大；你可以正直又有影響力。公正善良的美德能戰勝一切。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰