被稱為「獅城」的新加坡，卻曾鬧了近百年「虎患」一年300人被咬死

編按：文中的「本國」意指新加坡。

人人爭當「武松」

你知道嗎？雖然新加坡稱為「獅城」，但其實除了公元12世紀巨港王子來新加坡時曾間過獅子之外，島上一直不見獅踪，倒是有不少馬來虎的踪跡，而且是會吃人的那種。

英文《新加坡紀年報》（Singapore Chronicle）1831年9月8日刊登了相信是本地第一則虎患的報導：

一名華族伐木工人在歐南路（俗稱四排坡）一個華人廟宇後方的森林裡被馬來虎咬死。新聞寫說，該名工人的屍體被友人發現時，只剩下頭部和其中一條腿的部分殘骸，四周都是老虎留下的明顯足跡。

《新加坡紀年報》報導

英文報紙《新加坡自由報》（The Singapore Free Press）1839年5月報導，兩名華人在如今的實龍崗路被馬來虎叼走了。

到了1860年代，一年內竟有約300人被馬來虎咬死，獅城幾乎要改稱為「虎城」。

我國前外交官許國豐（72歲）日前在臉書上簡單介紹了這段鮮為人知的駭人歷史。畢業於國大動物系的許國豐，目前是李光前自然歷史博物館的榮譽研究員。

虎從何來？

許國豐寫道：

馬來亞虎並非在新加坡土生土長，相信它們是從馬來亞半島游過海峽，先登上烏敏島和德光島後，再繼續游到新加坡本島來覓食和尋找繁殖地。 起初，這些過海之虎只在未開發的林厝港、蔡厝港及裕廊一帶稱王。它們一般在森林裡游盪，以野豬和鹿為食。 隨著人們對新加坡森林的開墾（橡膠園和胡椒種植園的開發），馬來虎的棲息越變越少，無法獲取足夠的食物，於是這些馬來虎開始捕食家畜和人類。 再加上新加坡商業的繁盛，市區範圍不斷擴大，馬來虎到市區來「進餐」的路程也縮短了，虎患也就更為嚴重。 19世紀中葉（1840年至1860年），新加坡還因為有成群的食人虎而名聲大噪（臭名昭彰）。當時，殖民政府試圖用毒藥和陷阱來對付這些馬來虎，但收效甚微。

許國豐在另一則臉書貼文也刊出一幅創作於約1865年的原畫，描繪了1835年喬治·科爾曼（新加坡第一任殖民時期的公共工程主管）和他的印度囚犯勞工在考察新加坡叢林時被馬來虎襲擊的情景。

《紅螞蟻》查找到的記載寫道，那些可憐的囚犯人，在島上內陸幹活時常常受到驚嚇，有時會被馬來虎直接叼走吃掉。

曾有英殖民者看到，兩名華人在樹林裡開闢一塊地來建花園。由於非常害怕馬來虎，一人工作，另一人負責敲鑼嚇走馬來虎。

有一天，其中一人聽到鑼聲停了，抬頭一看，發現同伴和鑼都給馬來虎叼走了！

虎患越發嚴重者，政府懸賞打虎者

已故資深報人、歷史掌故研究者韓山元也曾在《聯合早報》寫過這段歷史。

據他所描述，當年殖民政府為了鼓勵人們當武松消除虎患，在1838年開始懸賞打虎者，每殺一虎，獎金20元。

打虎要冒生命危險，有人打虎不成反給馬來虎當了晚餐。 輕賞之下難出勇夫，連當時的英文報章也批評獎金太低，政府於是一下子將獎金提高為50大元。 獵虎者還可以將虎肉、虎骨、虎皮賣掉賺錢，打虎可以發財。那時工人每月工資還不到10元，獵一虎總共獲利百餘元，等於兩年多的工資，許多人都願意冒險。

1860年，虎患達到高峰，這年命喪虎口者多達300人，猛虎還不時跑到市區行凶，市民談虎色變，在馬來虎威脅下提心吊膽過日子。 殖民當局只好把打虎獎金提高到100大元，歐籍人的商會還另發獎金（打死一虎獎50元），使獎金增到150元。 重賞出勇夫，最有趣的是出了兩個「紅毛武松」，一是卡羅爾，一是卡爾尼，他們都改行當獵虎者。 卡爾尼原是警長，先是以獵虎為副業，後來乾脆辭職，把副業當正業。那時，改行當獵人，竟成了一種時髦，就像前些時候很多人改行當股票經紀一樣。 獵虎者有增無減，馬來虎則有減無增，小虎還沒長大，「老」虎卻紛紛死在槍下，虎踪漸少，虎患漸緩。本世紀30年代，蔡厝港一帶偶而還有虎踪，到1940年，虎患基本上消除。

是沒想到，當年我們對馬來虎趕盡殺絕，時至今日又把馬來虎列為受保護的野生動物。在本地要看到馬來虎的踪影，只能去動物園了。

許國豐說，如果公眾對本地馬來虎的歷史有興趣，可以去「人類X自然：新加坡環境史特展」看看。

這個展覽將舉行至10月26日，由國家圖書館管理局策劃，展出超過150件動物標本（如馬來虎、淡水螃蟹、馬來貘等）、地圖、插圖、史料、國家藏書和手稿等，梳理出我國兩百多年來人類與自然的關係演化。

地點就在國家圖書館大廈的10樓展廳，時間是早上10時到晚上9點，重點是免費啊！

本文獲新加坡紅螞蟻授權轉載，原文發表於此。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒