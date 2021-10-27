吃遍東京新宿區名店全攻略（三）：源自名古屋的炸雞翅名店，在台北也有分店

新潟料理

へぎそば 昆 新宿本店 （へぎそばこん，東京都新宿区新宿2-13-11 ライオンズマンション １Ｆ）、へぎそば 昆 高田馬場店 （ヘギソバ コン，東京都新宿区高田馬場1-34-14 山崎ビル 2F）、へぎそば 昆 北参道店（東京都渋谷区千駄ヶ谷3-17-5 グエル・サカエ北参道 B1-A）

在我《百年和食》一書中談蕎麥麵的那篇，因為時間的關係，來不及寫完日本鄉土蕎麥麵，而其中一個不得不談的，就是新潟縣的「片木蕎麥麵」（へぎそば）。「片木」指的是薄木片所製成的方盤，用以形容這種蕎麥麵分成一次一小口的份量，一次以三、四人份盛裝於這種方盤的盛盤外觀。不過這種源自新潟縣魚沼地方的蕎麥麵的特色，除了其盛裝外貌外，另外一個特點是在其中加了布海苔（ふのり）。

布海苔的中文學名是海蘿，又稱鹿角菜，英文學名Gloiopeltis furcata。由於布海苔煮至溶解後的萃取物有著如醬糊般的黏性，因此日本漢字也寫做「布糊」，而日文的海苔和糊都是唸做のり的。由於其液狀的糊可以讓針線更有彈力，使得製作和服的產業發達的片木蕎麥麵發源地，將布海苔做為製作和服不可或缺的一種材料。

而日本最早賣片木蕎麥麵的店則是位於新潟縣南部十日町市的「小嶋屋総本店」（こじまやそうほんてん）。大正11年（1922）的時候，第一代的老闆小林重太郎，在中魚沼郡川西町木島町，開了日本蕎麥專賣店「小嶋屋」。

由於十日町市一直以來都以被稱為「越後縮」的麻織品聞名，而這種麻織品的製作過程中，就會使用到布海苔來賦予織線的緊實度。因為當地沒有生產小麥，因此多以牛蒡的葉子、地瓜或是雞蛋來做為蕎麥麵的黏著劑。

小嶋屋総本店的第一代老闆小林重太郎，則是看上了當地隨處可得的布海苔的特點，而發明了這種獨特的蕎麥麵。此外，片木蕎麥麵的盛裝，也模仿了一束束絲線豔麗的捲法，讓蕎麥麵職人用捲絲線的動作，將蕎麥麵捲成8字形的一口大小。

此外，由於片木蕎麥麵的發源地並不產山葵，因此其麵汁是加芥末配著吃的。

愛知料理

手羽先唐揚げ、天むす

世界の山ちゃん 新宿靖国通り店 （せかいのやまちゃん，東京都新宿区新宿5-17-11 新宿白鳳ビル Ｂ２Ｆ）

現今人口約741萬人的愛知縣在日本戰國時代出了織田信長、豐臣秀吉與德川家康三傑。而江戶時代的大名也都多出自這三人的手下。再加上不管是德川一族，或是德川家康根據關原合戰後，全日本大名對幕府的親密度所分類的譜代大名，多是來自現在愛知縣東部的古代三河國。江戶開府後這些大名多移住江戶，因而對江戶之子的本質有著很大的影響。

在農產品方面，以抹茶、哈蜜瓜、鰻魚與海瓜子為愛知縣最大的特產，其海瓜子的產量更是日本第一。在食物上則偏好濃厚的味道，由於生產八丁味噌這種久煮香味也不易流失的味噌，因此是許多料理必備的調味料。

我們這裡談的「世界の山ちゃん」新宿店的本店，自然是在愛知縣的名古屋。創辦人山本重雄於昭和56年（1981） 6月14日創立了「世界の山ちゃん」的第一間店。

山本重雄出生於岐阜縣，高中畢業後原本加入了海上自衛隊當伙房兵，由於在軍中看了日本企業家福富太郎寫的《你也能夠存到一億円》，學習到如何開燒鳥店賺大錢的做法，因此在21歲時離開了海上自衛隊，並先後在名古屋的「栄太郎」與「村さ来」兩家居酒屋各修行了一年。

而在他工作的店的旁邊，就是創造出「手羽先唐揚げ」（てばさきからあげ）這道中京圈代表性料理的「風来坊」（ふうらいぼう）。

上個東京奧運的前一年，也就是昭和38年（1963），大坪建庫從北九州的小倉來到了名古屋，並與妻子於那一年的11月1日開了間十個人就坐滿了的店，也就是「風来坊」。

原本手羽先唐揚げ這道菜是沒有在菜單上，是拿來招待熟客的。由於熟客們都對這道菜讚不絕口，於是大坪建庫就靈機一動，認真地研發出好吃的炸雞翅的料理方法，結果一推出就爆紅。直至今日，風来坊這間手羽先唐揚げ的元祖在日本國內已經有超過90家的分店，國外則是在美國加州有1間分店。

而「世界の山ちゃん」的創始人山本重雄正是看上了這道炸雞翅。山本重雄在1981年開的第一家店本來叫「串かつ・やきとり やまちゃん」，以賣燒鳥為主，後來開發出與風来坊的醬汁不同，甜味減低，並且增加胡椒味的「山ちゃん風手羽先」後，才正式開啟了「世界の山ちゃん」的時代。現在的「世界の山ちゃん」在日本國內外加起來已有70多間分店，其中台北也有兩間。

除了手羽先唐揚げ外，「世界の山ちゃん」還有賣許多愛知縣的鄉土料理，像是味噌燉牛筋或大腸的土手味噌煮（どて煮）、在《百年和食》中討論烏龍麵有提到的碁子麺（きしめん）、以及名古屋版，在鐵板上還打個蛋的日式拿坡里義大利麵（鉄板ナポリタン）等。

海老天むす是一種將蝦天麩羅包在飯糰裡的名古屋料理，不過其發源地是在日本三重縣有著日本三大觀音之一津觀音（津観音／つかんのん）的津市（其它兩大觀音分別是東京的淺草觀音與名古屋的大須觀音）。

1950年代，津市一間叫「千寿」的天麩羅店，老闆的太太水谷優那（水谷ヨネ），在店裡不是太忙的時候，把炸蝦天麩羅切了之後包進飯糰裡，成了她們店裡的員工餐。後來為了想讓它變的更好吃，就更改調味方式，不斷地試作，先是成了常客們的隱藏菜單，後來則是正式出場。到了昭和34年（1959），「千寿」還改成了天むす的專賣店。

不過這道三重鄉土料理怎麼會成了名古屋的鄉土料理呢？

事情一下跨越了20年，來到昭和55年（1980）的名古屋。當時在名古屋的中區有間叫作「藤森時計店」的鐘錶店因為不景氣倒了。店主夫婦因為想著要如何東山再起而發愁。

這時藤森夫人藤森晶子想到了她小時候去津市海水浴場玩的時候，有「千寿」這麼間賣天むす的店，覺得可以嘗試看看。於是，他們便前往三重縣津市的「千寿」拜訪老闆，希望老闆可以傳授他們天むす的做法。不過很不幸的，他們立刻就被拒絕了。

但是，藤森夫婦並沒有放棄希望，想盡辦法地想要說服「千寿」的老闆把天むす的技藝傳授給他們，每天往來名古屋和津市。就這樣連續過了1個月後，「千寿」的老闆終於抵擋不了他們夫妻倆的連續攻勢，最後以「不要讓它廣為流傳」為條件，不但將天むす的做法教給了他們，還得到了「千寿」老闆「暖簾分け」的許可。

就這樣名古屋也有了「千寿」，並在昭和56年（1981）開店。這就是位於名古屋中區大須的名古屋第一家天むす專賣店，「めいふつ天むす千寿」。

在藤森夫婦開店之初，「千寿」的水谷夫婦也有去幫忙名古屋的「千寿」，協助它順利地營運。而名古屋「千寿」的店面則是由原本的「藤森時計店」所改裝而成的。

不過由於天むす在名古屋毫無知名度，藤森夫婦又和「千寿」的水谷夫婦約定過不能讓天むす給太多人知道，因此對天むす的銷售完全沒有宣傳，使得客源的推展陷入了苦戰。當時甚至有很多以為這間店是天麩羅店，而來到「めいふつ天むす千寿」，卻看到菜單上只有天むす這道菜就直接走人的客人。

這種情況要到昭和57年（1982），日本中部放送的日本東海三縣的周末直播節目「土曜9時ハン ただ今参上！」介紹了「めいふつ天むす千寿」的天むす之後才有所改變。

天むす這時成了整個名古屋的熱門話題和商品，變成每天中午前，4千個天むす就販售一空。再加上由於名古屋是日本的落語家和老牌藝人笑福亭鶴瓶的據點之一，而天むす非常合他的味口，每次到名古屋都會買一堆外帶，進而使東京的電視台和媒體也都對這道料理感到興趣，知名度扶搖直上。

也因為如此，賣天むす的店家爆炸性的增加。不過，這也代表了藤森夫婦已經違反了他們當初與水谷夫婦的約定。但是他們兩家縱使都有許多找他們展店的邀請，卻都沒有在日本全國各地開店。

名古屋現在的名店「地雷也」則是將之發揚光大，讓天むす成了名古屋的特產。不過兩家的天むす不管在口味或是外型上，都有著顯著的不同。千寿的天むす調味較淡，而且炸蝦是完全包在飯糰裡的；地雷也的調味則較重，炸蝦則是露出飯糰外。

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