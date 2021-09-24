發展越南市場前，要先搞懂「北越」和「南越」的市場特性

採訪整理：游孟蓉（STARTBOARD行銷專員）、胡聿威（STARTBOARD行銷副總監）

NETA南向創業家聯盟顧問簡介：NCTV新住民媒體創辦人陳凰鳳 陳凰鳳不僅是在國立政治大學擁有18年教學經驗的越南語老師，也是NCTV新住民媒體的創辦人，同時也是民進黨新住民委員會的主任委員。目前來台已經20年，期間持續推廣越南文化與語言。她期許能為台灣與越南的交流盡一份心力，讓雙方產生更深刻的連結。

越南市場目前趨勢

陳凰鳳認為越南目前是一個非常「夯」的市場，在人口上的優勢以及高比例的年輕族群吸引很多外資，在未來也想積極發展許多產業，例如紡織加工、電子、農業等等。除此之外，越南曾經實施了一段時間的鎖國政策，在開放之後，他們非常積極的學習外界技術，因此台灣廠商也可以導入相關科技加以發展。

南越北越大不同

陳凰鳳表示，越南國土狹長，從南到北差距3000多公里，在這樣的地理差異下會造成許多的影響。以下分為三點論述：

口音 雖然全國統一使用越南語，但不可避免的，南北多少都會有口音差異，這也是台灣企業拓展越南不同區域需要注意的。 政經發展 胡志明市位於越南南部，早在1994到1997年開放外資進入，作為越南經濟重鎮，市場較為飽和。至於河內，位於越南北部，當地是政治重鎮。由於無殖民者入侵、文化混合較少，因此民風較為純樸，市場飽和度也較低。 性格 由於政經發展、殖民文化的差異，越南南北部的人性格普遍也不大相同。越南南部的人受到美國、法國文化影響，較能接受外來文化，個性也比較開放 ; 而越南北部保留純樸民風，當地人個性較為堅持，民眾個性偏向保守。

Photo Credit：shutterstock/達志影像 位於南越的胡志明市。

越南消費習慣

然而，南北越還是有許多相同的部分，除了上述提及的全國統一的語言外，越南當地在消費習慣上都有一定的特點— 偏好高質量的商品。雖然經歷鎖國時期，但在市場開放後，消費者快速接觸許多先進技術與產品，所以陳凰鳳強烈勸導台灣廠商不能只是拿在市場被淘汰的商品去敷衍越南人，反而，因為越南民眾偏好高質量的商品，更應該在市場上提供優質產品。

陳凰鳳說：「越南人認為為把錢花在刀口上才是真正的省錢方法，如果得到他們對產品的認可，即使商品單價較高也是能被接受的。」另一個相同點則是越南人的工作價值觀，他們習慣家庭與工作結合的結合，這也是台灣廠商發展時需要注意的事項。

台灣廠商的優勢

第一個進來越南的外資國家

由於台灣是第一個進來越南的外資國家，越南政府也給足台灣面子。即使面臨國際政治上的台灣問題，越南還是會給台灣廠商許多照顧以及關懷，在優惠政策上也不偏袒。

婚姻移民

第二點就是婚姻移民，由於許多外籍配偶在台灣搭起雙邊橋梁，語言溝通障礙逐漸減少，越南當地願意學習中文的民眾也增加。

台灣的技術優勢

第三點則是台灣的技術優勢，在多數的越南人心目中，台灣擁有良好的科技、農業技術，在管理的部分也表現優越。上述提及越南著重發展醫療、農業、電子、食品、加工紡織等等，而台灣透過在這些產業上突出的技術，可以進一步耕耘越南當地市場。

越南政府相當重視農業方面的拓展，當地也願意投入很多資源來學習。另外，紡織產業也是一大重點。由於紡織產業需要大量的人力，而越南恰好可以提供充足的勞動力，當地員工工作態度積極，也願意為了績效付出額外努力。然而，雇主還是得注意雙邊文化上的差異，若是主管能以同理心來關懷員工，雙邊的交流會更加順利。

Photo Credit: iStock 越南河內夜景

進入越南市場會遇到的困境

對越南市場的不熟悉

台灣企業拓展時會遇到的第一個困境就是對越南市場的不熟悉，以台灣早期進入越南市場為例，某品牌沒有提前調查越南市場，認為越南市場落後，販售給越南市場不合適的車用配件，結果產品很快就有大量損壞情形，該品牌也在越南消費者心目中留下不好的印象。這就是一個拓展前未做市場調查的後果，造成開發市場失敗、產品在十年間無人願意購買。一直到後來該品牌穩定提供優質車用配件，才逐漸改變越南消費者的印象。

對越南文化的誤解

陳凰鳳表示，目前越南仍受父權社會影響，保存著男人至上、男主外女主內的觀念，在職場上女性還是以家庭為重，不過多數台商都誤以為越南是母系社會，以至於在管理上認為女性工作能力較強，應將提拔女人，但多數女性仍以家庭為重，使台商在管理上容易遇到困難。台灣企業大多都是直接進入越南市場、無法融入當地文化，由於語言、生活方式都沒有經過磨合，造成與當地員工相處格格不入、管理上的不效率。

無法融入當地文化

對比韓國處理方式，我們迅速的看到兩國企業態度上的差異，韓國企業願意事先派遣員工到越南學習文化與語言，讓他們更熟悉當地環境，使雙方能明確溝通。他們對越南市場用心的態度，往往也較能打動當地員工，讓工作上雙方的配合度達到最高。台灣廠商的方式或許能暫時投資，但無法發展永續企業，唯有真正理解當地，才能走進越南市場。

Photo Credit：Shutterstock/達志影像 位於越南胡志明市的濱城市場

台灣廠商想到越南市場可以透過哪些資源

陳凰鳳表示如果有興趣至越南市場投資，台灣有許多資源管道可以先去接洽。首先可以尋找STARTBOARD的NETA平台，多方面的資訊可以減少自己研究的時間。再來可以尋找陳凰鳳本身隸屬的NCTV，團隊都是專業的顧問老師，可以提供文化語言的協助。最後則是外貿協會，作為台灣非常龐大的協會，它可以提供多年在越南交流的經驗。陳凰鳳鼓勵企業在越南找到事業第二春，若是能跟越南市場建立良好交流，甚至在成功拓展市場後履行社會企業責任，越南民眾會對品牌更有好感，雙方也能互利互惠。

本文獲STARTBOARD授權刊登，原文請見此。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒