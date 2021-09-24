疫苗仍在施打、遠距工作與叫外送是日常，這場COVID-19馬拉松，終點在何方？

文：許月苓

提高疫苗施打率，這世界會好嗎？

總體而言，相較五月碰上疫情嚴重擴散，現在一方面因為疫情受到控制、被視為可靠解方的疫苗施打比率大幅上升，以及因為前面累積經驗、面對疫情已較有餘裕且不恐慌，因此雖然Delta等變種病毒來勢洶洶，以及有其他施打疫苗普及後，染疫率不降反升的國家前例，包括近期歐洲國家紛紛改變「清零」的政策，將重點放在降低重症率與提高全面多劑疫苗的施打率等，這些國家不僅紛紛解禁，民眾似乎也對疫情較坦然面對。

這些國外經驗值得持續觀察。但總的來說，台灣民眾對未來疫情的發展呈現兩極化的趨勢，最新調查顯示有些民眾樂觀看待未來發展，但仍有為數不少的消費者對於疫情是否能趨緩，依舊持保留態度。也許是因為每個人對風險觀念的建構方式不同，此外，民眾對疫情的態度仍舊充分受到短期、波動性的新聞事件所牽動影響。如何在日常生活中與病毒共存，建立如跑馬拉松那樣的韌性與適時補給，「馬拉松」除了是一項比喻，也是對今後如何能讓民眾建立消費慣性的重要思考關鍵。

五倍券政策再度襲來，成效值得關注

儘管政府已不斷釋出發放五倍券的政策消息，但在此次針對未來一個月消費產品的預算異動調查中，平均看來依舊呈現變少趨勢，相較減少約四成預算；而主要增加預算的族群以十六至二十九歲的民眾為主。撇除可能因政府宣傳還不到位，若先細究九月消費增加最多的品項，仍然為醫療健康保健品、家用食品、包裝食品這三大重要類別。

因此，主要在十月國慶連假啟動的五倍消費券，以及其他針對特定產業或群體加碼的相關政策，我們主要可以觀察的重點有二：

一是五倍券政策是否成功改變這次調查時消費者內心裡預算的增減版圖，是否會呈現預算增加？

另外，則可以觀察政策能否推動消費者改變消費品項的選擇，往增加非疫情消費的主要模式，像是民生物資、健康保健品等類別之外的商品移動？

此外值得注目的是，這次數位綁定是否能夠撼動上次「紙本券」的霸權地位，進而達到推動數位消費的習慣養成，也是另外一個十分值得觀察的重點。儘管疫情讓線上消費、外送不接觸付費等成為常態，甚至為了要登記疫苗、為了存查足跡讓「掃QR CODE」變成全民店家新運動等等，民眾頻繁拓展在日常生活中仰賴手機的其他功能，是否能成為進一步推展數位金融的重要歷史契機，或許也能從這次五倍券的領用方式顯露端倪。

投資行為受疫情波動，疫情回穩民眾開投資綠燈

除了日常消費，另外一個重要的民眾商業行為便是投資。我們透過三個月一次針對投資標的的追蹤，發現在六月疫情最嚴重、混沌緊張的時刻，台灣民眾更傾向將現金保留在身上；然而最新調查卻顯示，想要把現金放在身上不投資的比率有下降趨勢，特別是願意投資股票的民眾增加。另外，或許也因實際上最近台灣股市起跌不定，民眾能接受的虧損範圍在20-30%之間，可以說是有一定的容許範圍。這也許透露出台灣民眾對疫情變動的感受力極高，常隨之及時呼應；而一旦疫情較緩，投資股票是在這充滿變動性的時代中，民眾相繼進入、期待能有高風險報酬的重要理財工具。

無論如何，這場疫情馬拉松還會持續滾動。考慮到世界各地的狀況，值得作為借鏡：像是疫苗護照的推行、鄰近地區如日韓澳洲的疫情進展等，無一不牽動到台灣在疫情與推展經濟消費上的考量。眼前可能是餐飲業、國內旅遊業、實體活動或銷售館所等產業的殘酷存亡之秋，該如何走這段既漫長艱辛、又看似遙遙無期的馬拉松持久戰，儘管聽起來老套，但這絕對需要創新、毅力以及許多的好運。加油，祝好運！

責任編輯：徐喬莉

核稿編輯：黃玟捷