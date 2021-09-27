台灣社會與COVID-19的馬拉松似乎還無法望見終點，民眾如何看待這樣的情境？

文：許月苓

提高疫苗施打率，這世界會好嗎？

台灣民眾對未來疫情的發展呈現兩極化的趨勢，最新調查顯示有些民眾樂觀看待未來發展，但仍有為數不少的消費者對於疫情是否能趨緩，依舊持保留態度。如何在日常生活中與病毒共存，建立如跑馬拉松那樣的韌性與適時補給，「馬拉松」除了是一項比喻，也是對今後如何能讓民眾建立消費慣性的重要思考關鍵。

五倍券政策再度襲來，成效值得關注

儘管政府已不斷釋出發放五倍券的政策消息，但在此次針對未來一個月消費產品的預算異動調查中，平均看來依舊呈現變少趨勢，相較減少約四成預算；而主要增加預算的族群以十六至二十九歲的民眾為主。撇除可能因政府宣傳還不到位，若先細究九月消費增加最多的品項，仍然為醫療健康保健品、家用食品、包裝食品這三大重要類別。

投資行為受疫情波動，疫情回穩民眾開投資綠燈

最新調查顯示，想要把現金放在身上不投資的比率有下降趨勢，特別是願意投資股票的民眾增加。另外，或許也因實際上最近台灣股市起跌不定，民眾能接受的虧損範圍在20-30%之間，可以說是有一定的容許範圍。

無論如何，這場疫情馬拉松還會持續滾動。考慮到世界各地的狀況，值得作為借鏡：像是疫苗護照的推行、鄰近地區如日韓澳洲的疫情進展等，無一不牽動到台灣在疫情與推展經濟消費上的考量。

責任編輯：徐喬莉

核稿編輯：黃玟捷