【劇評】《斯卡羅》：敘事支離破碎、剪輯混亂失焦、劇情比重失衡，成就一部有正面意義的爛劇

公視的旗艦劇《斯卡羅》自播映之後，即激起台灣社會廣大的討論。一方面是在兩次政黨輪替後，外來政權國民政府的黨國意識逐漸削弱，讓人們開始重視台灣土地發生的歷史與文化。

《斯卡羅》改編自陳耀昌的歷史小說《傀儡花》，以過去歷史課本不提的「羅妹號事件」為本，輔以多元族群、語言、文化衝突的主題，讓本劇自開播以來就不斷被討論。上週播出第12集完結篇，劇集一旦結束，便是可對本劇蓋棺論定的時候。

《斯卡羅》播出後即獲得正反兩極的評價。正面評論多認為，劇中歷史、美術、語言、對多元族群的尊重，雖仍有瑕疵，但用心良苦，且本劇帶起台灣人對土地歷史的關注，更功不可沒。反面評價則是，本劇的敘事結構支離破碎，缺點一堆，連故事都說不好，與原著差異甚大，步調沉悶且難看⋯⋯大多是針對戲劇本身來談。

當然，泛藍或反本土主義者，對於《斯卡羅》對中國「去中心化」的作法多感到厭惡，並譴責其政治目的，認為本劇是民進黨政府刻意要對台灣人民進行台灣認同的洗腦工具。

把全劇看完後，不得不說，反面意見中，對於戲劇本身的批判大致說得不錯。

《斯卡羅》是改編作品，原著寫得好壞不怎麼影響戲劇的呈現。特別是《傀儡花》源自真實歷史事件，其實可說主要就在談羅妹號事件，藉由虛構人物去帶出當時台灣人的生活處境而已。這個歷史事件本身就是個好題材。導演曹瑞原既然已經改編，按理應當可以表現得不錯，不過卻拍成爛劇一部。

《斯卡羅》劇照｜Photo Credit: 中央社（公視提供）

本劇最大的問題是導演抓不準重點。《斯卡羅》大致可以依主題分成幾個重點：

族群衝突 19世紀台灣的狀況 劇中人物的生命歷程與意義 羅妹號事件 其他（可自行填入）

一般影劇的處理方式，會抓準其中一個重點當作主線，然後用那條主線來貫穿其他要素。結果曹瑞原的作法，看起來是以「劇中人物的生命歷程與意義」當作主線，藉此收攏其他要點，但因為敘事與剪輯的高度失敗，使得所有重點全部失焦，讓《斯卡羅》成為失敗之作。

不分輕重的敘事分配

《斯卡羅》的主要設定是透過美國駐廈門領事李仙德，跟台灣客原混血的虛構角色蝶妹，藉由台美兩個人物的身分背景與立場，來反思羅妹號事件對台灣的影響與意義。正常的做法是在改編時設計衝突點，讓兩人穿梭在不同情境中，然後帶出上面五個重點各自的意義。

曹瑞原也的確照這個結構在走。所以觀眾可以看到，12集當中，李仙德跟蝶妹是無役不與，故事的陳述完全以兩人的觀點在進行。光看露臉時間，兩人就是男女主角，故事焦點不是跟著李仙得的行動，就是跟著蝶妹的行動。

當然有人會反駁說，瑯橋三大漢人聚落、斯卡羅部落的部分看起來相對是獨立呈現，但就劇情來說，這些其他角色的行動全都對應李仙得跟蝶妹的決定與行動。之所以會被人批評敘事支離破碎，是因為導演在場景變化與串連上沒發揮好。

以前兩集來說，漢人聚落的開場，水仔等人帶出蝶妹的父親與弟弟，然後同時放入斯卡羅、李仙得等每一條故事線，首集就讓所有重要人物出場，被許多人批評過於複雜。這是因為導演沒分配好，當然也是因為結構上，羅妹號遇難必定就會涉及美國、斯卡羅、清政府、漢人聚落等部分。加上必須交代李仙德跟蝶妹，等於要交代的事情不少，所以必須分出先後順序與重心。

合理的做法是除了李仙德外，全都簡單帶過（蝶妹家人只需要當個引子）。但導演的作法是不分輕重，把敘事平均分配到所有角色上。所以觀眾很容易在開場就把水仔或必麒麟當成主角，蝶妹反而看起來只是配角。

《斯卡羅》劇照｜Photo Credit: 中央社（公視提供）

失衡的劇情比重

平均分配不能說絕對是錯，因為涉及諸多人物的歷史劇（例如《三國演義》），本就會採取分段敘事的方式，讓不同重要情節的人物，在章節中成為主角，弄成單元劇的模式。

就本劇來說，可以把結構分成幾大區塊。例如每隔兩集專門談瑯橋三個漢人聚落的勾心鬥角，另兩集談李仙德跟蝶妹的動態，再兩集談斯卡羅的部分，其他人物則是點綴式的交代動態。然後當事件進入高潮時（清政府軍隊介入、美軍出征、美國與斯卡羅的談判），再把幾條故事線收攏。如此觀眾會更接受每一個角色的處境與感受，然後看他們最後走向何方。

美劇《權力的遊戲》便這樣做。敘事上依照章節，讓不同人物走完一小段故事。每一集都會交代起碼三個不同勢力的狀況，但主要就只有一個，其他只出現幾個畫面或幾分鐘，因為不同勢力會依照當集的主要角色產生行動，但焦點僅有當下的主要角色。這樣不但可以交代複雜的故事，劇情張力也不會亂。《權力的遊戲》的人物角色遠比斯卡羅多，但觀眾不但不會混淆，也在每一個章節段落中，充分體會到角色的情境。

但《斯卡羅》並沒有走分段敘事，而是除了蝶妹之外，不分重點地讓每個角色走他的情節。這單純是以時間軸在講故事。這招用在40集或100集的連續劇，觀眾會看不出問題，但用在僅12集的迷你影集就成了問題。因為這會讓原本用蝶妹貫穿故事的設計，變得毫無作用。12集的篇幅照理來說不用分段敘事，卻讓每一勢力跟角色急忙出場，還沒鋪陳完心境，鏡頭就轉到另一個勢力上。而蝶妹的出場就顯得打破節奏，而且不知所云。這也是許多人會說，看到蝶妹以一號表情走來走去，不知道在幹嘛的原因。

簡單來說，導演要不就是把每一個人都當成主角，平均分配時間跟劇情重心，然後讓「19世紀台灣的狀況」成為主線，用一個大的歷史命題，例如「台灣地位未定論」、「台灣人首次的國際衝突」、「台灣人的悲情」、「亞細亞的孤兒」等，來貫穿所有人物（然後清政府跟李仙德會直接變成大反派），那敘事上就說得通。不然就是把蝶妹跟李仙德當主角，單純用這兩人的視角來看羅妹號事件，其他人的處境與衝突都都降到最低，如此劇情也可以聚焦。

但曹瑞原的做法卻是：劇情比重上，平均分配所有人物的情境衝突。出場時間上，蝶妹跟李仙德占最多。造成的結果就是，看起來本劇是以蝶妹當主線來貫穿全劇，結果卻得交代所有人物複雜的處境，然後就比重失衡，剪輯上破碎而不知所云。

情節破碎，張力盡失

《斯卡羅》最為人所詬病的點，就是劇中人物常常可以瞬間移動，可以馬上從府城跑到屏東，就是因為劇情呈現的比重失衡。因為本劇完全按照時間線在走，但偏要交代不同勢力的狀況，又必須讓蝶妹露臉（所以她只好瞬間移動），觀眾因此看得一頭霧水。這純粹就是導演拿捏不當。

在這個大前提下，《斯卡羅》最後幾集可說越來越混亂。以戲劇核心來說，刻意編排的李仙德與卓杞篤談判、清軍與斯卡羅大戰，應當是故事的高潮，但因為打從一開始的情節、時間分配的失衡，最後收攏故事的階段，從蝶妹的弟弟到水仔等配角，蝶妹與李仙德的情愫、蝶妹與部落間的認同問題、各方勢力的結局，都跟在高潮戲一起交叉出現，這使得情節破碎到不行，張力全失。

《斯卡羅》劇照｜Photo Credit: 中央社（公視提供）

混亂的情節分配

舉例來說，李仙德跟卓杞篤談判，具有台灣歷史上的重大意義，更大的是文化衝突。任何導演都會讓兩人言詞交鋒，然後產生惜英雄重英雄的心境。但曹瑞原偏偏讓蝶妹先處理跟卓杞篤之間的族群認同問題。蝶妹一邊翻譯，一邊跟卓杞篤吵架，上演舅舅跟姪女的家庭戲，然後自己再跟李仙德吵架，也沒有好好翻譯，使得兩邊都沒對到話。

那是因為導演覺得在此處得先處理蝶妹夾在愛情與部落間的問題。然後沒頭沒尾的結束掉，接著交代其他角色的情節。這樣處理卻只是打亂節奏。而當鏡頭又回到李仙德，在毫無預警的情況下，突然蝶妹開始好好翻譯，李仙德跟卓杞篤才開始真正對話。

這是情節的處理失準。蝶妹不管面對她跟李仙德的曖昧，或她來來往往跟部落間的認同糾結，都應當透過情節安排，層層推進，或是乾脆一次處理掉。但打從蝶妹當口譯介入羅妹號事件開始，她就一直打亂故事節奏。從頭到尾觀眾只看到她走來走去，然後不斷重複一樣的話。她的糾結毫無層次可言，從頭到尾幾乎沒變，也完全搭不上其他情節。那是因為分配錯誤。

蝶妹在談判時，兇李仙德說：「我不是你的僕人！」這是對應故事前段，兩人間的曖昧跟文化衝突。是蝶妹忍耐已久，發掘自我認同後的強硬反擊。這其實應該好好處理，卻放在談判之時才出現，而且蝶妹同時還跟卓杞篤吵架。這樣觀眾只有看得混亂而已，這麼重要的對白出現，卻顯得毫無力量。而且這個初次談判的情節，是放在前後不同角色的情節、轉場中， 觀眾的注意力早就分散，大概已經到「已經不知道故事在演什麼」的地步。

這種混亂的情節分配延續到最後。卓杞篤在戰場上中箭，然後跟蝶妹交代遺言，觀眾以為他大概要死了。結果當他下次出場，莫名其妙可以好好地跟李仙德閒話家常，中間完全沒交代他復原或其他情節（因為轉去交代其他角色的狀況），這一段被觀眾視為本劇最大的笑柄，也是最明顯的疏失。因為情節、節奏、轉場的失敗，本劇每一個情節的發生，都給人相當突兀的感覺。

可能有人會反駁，說導演這樣的處理不見得錯，還可辯說是一種藝術呈現。但要透過支離破碎的情節組合，以象徵與意象來傳遞更大的歷史命題，也不是不行。英國導演彼得・格林那威就善於此道。但手法的高明與否，就是藝術與爛的差別。本片的破碎就只是破碎，沒有藝術性可言。

別的不說，本劇真正要說最爛的地方，還不是蝶妹死的時候出現的蝴蝶，而是片尾那對莫名其妙的梅花鹿。那象徵什麼，自不用多說，只要是有一定程度的編導絕對不會這樣做。只能說俗爛無比。

總的來說，《斯卡羅》是一部爛劇。它的確有正面意義，也確實激起不少台灣人對土地歷史的關注。但作為戲劇本身，實在是過於失敗。這直接浪費了美術、演員等其他項目的優秀表現。敗就敗在編導跟剪輯上。只能說可惜。

許多人說，如果不是對台灣文史有興趣，根本就無法看完。這點我有同感。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航