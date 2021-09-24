台灣與中國相繼申請加入CPTPP，東南亞成員國態度為何？

台灣23日正式遞出加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）申請，中國商務部在一週前宣佈提交申請。兩國前後提出申請，讓CPTPP成員國面臨難題，新加坡、越南與馬來西亞目前都表示樂見中國加入。

CPTPP前身為跨太平洋夥伴協定（TPP），美國退出後現由日本主導，在2018年12月30日生效。目前有11個會員國包括墨西哥、日本、新加坡、澳洲、紐西蘭、加拿大、越南、秘魯、馬來西亞、智利、汶萊，人口規模共計將近5億（占全球7%）、總GDP超過11兆美元（占全球13%）。

CPTPP是否讓新成員加入，是透過成員國共識決定，有意申請的經濟體必須向存放國（紐西蘭）提交正式入會申請，CPTPP建議事先與各成員國進行非正式互動，爭取各國支持。

《BBC》報導，成為CPTPP成員國以提振經濟，長期以來都是台灣總統蔡英文的目標，多年前便已表達加入興趣；中國國家主席習近平則在去年11月首度表態中國將積極考慮加入CPTPP。由於加入CPTPP必須得到現有全部11個成員國同意，中國和台灣的申請可能會遭到任何一個成員國的拖延和阻止。

台灣經濟部長王美花曾對中國申請加入表達「擔憂」，她表示希望這不會影響台灣申請入會。中國外交部23日表示，中國「堅決反對任何國家與台灣進行官方往來，堅決反對台灣地區加入任何官方性質的協議和組織」。

《日經亞洲》報導，東南亞國家協會 (Association of Southeast Asian Nations）國家與中國地理相近，且共享親密的經濟關係。CPTPP在東南亞的成員國，對於中國的加入申請，幾乎沒有表現任何負面態度。

新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）在13日中國外交部長王毅訪問新加坡時，對於中國加入CPTPP的意願表達歡迎。

根據《日經亞洲》19日取得馬來西亞國際貿易及工業部的聲明表示，對於中國申請加入CPTPP表示歡迎並感到振奮，「相信這會讓馬來西亞與中國之間的雙邊貿易與投資發展得更好。」中國是馬來西亞最大的進、出口貿易夥伴。

《路透社》報導，越南外交部發言人黎氏秋姮 (Lê Thị Thu Hằng）23日在例行記者會上表示，「CPTPP是開放自由的貿易協定。」對於中國申請加入CPTPP，越南樂意與中國分享經驗與資訊。對於台灣申請加入CPTPP，黎氏秋姮說，「對於近期的加入申請，越南將會諮詢其他成員國的意見。」

China has formally applied to join the Comprehensive & Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership.

China is already a major trading partner for many current #CPTPP members but meeting the deal’s high standards will be difficult & likely require extensive negotiations. pic.twitter.com/STzaE2L5p7 — Peterson Institute (@PIIE) September 21, 2021

新加坡將任明年主席國

《南華早報》報導，比起去年中國發起，包含其他14個印太地區成員國的區域全面經濟夥伴協定 (RCEP)，CPTPP在勞動、環境、數位貿易和國有企業等方面的貿易協定都更加嚴格。

澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）表示，澳洲反對中國加入CPTPP，除非中國提出其他國際貿易協定的合規紀錄（Track Record of Compliance），以說服CPTPP會員，以及恢復與坎培拉高層對話，目前因北京對澳洲商品的貿易限制而暫停。日本也表示，需考量中國是否準備好遵守貿易協定各項「極高標準」。

專研自由貿易協定和貿易法規的香港中文大學教授Bryan Mercurio說，中國提出申請，顯示中國試圖將自身定位在「發展茁壯的策略性夥伴，而非霸凌或威脅。」但是他指出，中國調整法律政策以符合CPTPP各項標準的機率很小，「中國若要符合CPTPP數個領域的標準會遇到困難，尤其是中國出名的補助政策——扶植國有企業（SOEs）、數位貿易和投資。」

《路透社》報導，日本外務大臣茂木敏充也在本週表達過，歡迎台灣加入CPTPP，「我們認為台灣是非常重要的夥伴，我們共享基本價值像是自由、民主、基本人民和法治。」他也指出，將詳加檢視台灣申請是否符合貿易協定的嚴格標準。

《海峽時報》報導，CPTPP作為自由貿易協定，消除了成員國之間將近95%關稅。9月1日CPTPP第五次部長級執行委員會由輪值主席國日本主持會議，會中決議2022年將由新加坡擔任主席國，此外，也同意成立電子商務委員會，以促進實施貿易協定中的電子商務章節。

新加坡貿易與工業部顏金勇（Gan Kim Yong）表示，「隨著推動COVID-19疫後經濟復甦，我們必須善用CPTPP等協議來應對新興的貿易和商業挑戰，並抓住後疫情時代的機遇。」他指出，「包括增進供應鏈的彈性、中小企業參與全球經濟，並促進數位經濟發展。」

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒