2021/09/24,
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同婚法案臨門一腳，能不能成為第30個彩虹國度？瑞士週日同婚公投揭曉

同婚法案臨門一腳，能不能成為第30個彩虹國度？瑞士週日同婚公投揭曉
瑞士將舉行同婚公投，圖為鼓勵大眾為同婚公投投下支持票的海報｜Photo Credit：Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

過去瑞士對於同志權益的態度趨向保守。1990年代以前，瑞士警方會製作「同志名冊」，一旦被列入「同志名冊」中，不但生活受到極大影響，若犯下竊盜罪，同志的身分也會不利於判決。

《路透社》報導，瑞士是西歐最後一個仍禁止同性婚姻的國家。去（2020）年12月，瑞士議會通過法案讓同性婚姻合法化，不過國內右翼黨派以及立場較保守的基督教團體對結果不滿，想藉由公投推翻，因此集滿5萬份連署，通過公投提案門檻，將針對合法化同性婚姻的法案進行公投，並會在這週（26）日舉行。因而瑞士同性婚姻是否真的能合法化？有待週日公投結果而定。

瑞士週日舉行同婚公投

2020年12月，瑞士國會通過同婚法案，不料遭到保守派，如右翼大黨瑞士人民黨（Swiss People’s Party）反對，在法案通過的100天之內集滿5萬份連署，通過一般法案提交公投複決的門檻。因而法案失效，必須再經過公民投票來複決，如果公投結果支持同婚法案，才能讓法案生效。瑞士同婚公投將於這週日舉行，公投結果，將決定瑞士是否能成為全球第30個承認同性婚姻的國家。

瑞士在2007年允許民事上的同性伴侶關係，2018年則允許同志收養伴侶原先撫養的小孩。而瑞士去年12月提出合法化同性婚姻的法案，則准許同性伴侶收養無血緣關係的孩童。

另外法案內容也讓同性伴侶能享有其他權利，比如已婚女同志可以接受精子捐贈，而跨國伴侶也更容易取得瑞士公民身分。

瑞士過去反同，警方製作「同志名冊」

過去瑞士對於同志權益的態度趨向保守。警方製作「同志名冊」，一旦被列入「同志名冊」中，不但生活受到極大影響，若犯下竊盜罪，同志的身分也會不利於判決。

瑞士洛桑大學（Lausanne University）同志史專家戴勒塞爾（Thierry Delessert）就表示，儘管1942年瑞士將同性戀除罪化，但部分地區的警察，一直到1990 年代初仍繼續製作「同志名冊」。而根據戴勒塞爾所述，同志名冊的製作目的是要「掌控偏差行為，規範道德」。一旦被警方發現是同志，列入「同志名冊」，不只工作、租房等需求受影響，若犯下竊盜罪，同志的身分也會更不利於法庭審判結果。

他指出如果被列入「同志名冊」，如果想租公寓，會被拒於門外；如果想在公部門工作，也會受到阻礙。另外，如果犯下竊盜罪，同志的性傾向也會作為「道德偏差」的證據之一。

戴勒塞爾表示，蘇黎世（Zurich）和巴塞爾（Basel）在1979和1980年公開宣布已銷毀同志名冊，其他地區的名冊則不知去向。他曾試圖尋找警方文件裡的手寫筆記，也握有專員證詞，指出當時每年約有200名同志在蘇黎世被納入「同志名冊」中。

蘇黎世的官方記錄部門則告訴《法新社》，同志名冊僅供警方內部使用，並且早已銷毀。

而對於瑞士9月26日即將舉辦的同性婚姻公投，戴勒塞爾表示，若是公投結果支持同性婚姻合法化，代表瑞士的同志權益將「往前邁進一大步。」

瑞士民調：近期支持同婚比例下降，但仍過半

《路透社》報導，近期瑞士支持同性婚姻的人比例下降，8月時支持同性婚姻的瑞士公民占了69%，反對方則占了 29%。不過在最近期的民調中，支持方的比例降為63%，反方比例則來到 35%。

《瑞士資訊》則報導，同婚法案其實獲得廣泛支持，除了極右翼黨派外，許多政黨都支持同婚法案。另外報導也認為，瑞士民眾也大多支持同婚，因為GFS Bern institute在2020年的民調指出，有80%的瑞士人支持同性婚姻。

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新聞來源：

責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：楊士範


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