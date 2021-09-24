敘利亞衝突再起恐引發新一波難民潮，艾爾多安增兵邊境並與俄國重上談判桌

文：吳宗宜

敘利亞衝突再起，土俄上桌談判

土耳其總統艾爾多安（RecepTayyip Erdogan）將於9月29日訪問俄羅斯度假勝地索契（Sochi），與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會晤，會談將把重點放在敘利亞西北部伊德利布省（Idlib）。在持續超過10年的敘利亞衝突在平息數月後，近期該區武裝衝突再起且升級。

伊德利布省是敘利亞境內反抗勢力最後的據點，居民組成包含躲避內戰而流離至此的民眾，目前約有400萬人居住當地。敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）誓言拿下該區，指示敘利亞政府軍在7月初從毗鄰的掌控區，對伊德利布省發動砲擊，造成包括11名兒童、10名婦女在內的54人喪生、逾148人受傷。

俄羅斯和土耳其支持對立的雙方，土耳其支持試圖推翻敘阿薩德的反叛軍，而俄羅斯在經歷了10年的內戰衝突中支持盟友阿薩德。去（2020）年3月，雙方在經過數週慘烈的衝突後達成停火協議，伊德利布省周邊得以恢復平靜，但已有近100萬人在敘利亞內戰中流離失所。

近來伊德利布省的衝突再度升級，俄羅斯和敘利亞政府軍對伊德利布省強力進攻，土耳其已增派數千兵力到該省，並且控制該省通往土耳其邊境的道路。

莫斯科和安卡拉都指責對方，沒有遵守18個月前在伊德利布省達成的停火協議。安卡拉聲稱，9月18日時有2名土耳其軍人在襲擊中喪生。

一位匿名的土耳其高級官員告訴路透社：「會談的主要議程是敘利亞、伊德利布省問題，去年伊德利布協議中規定的條件並未被完全遵守。」

另一位匿名土耳其官員也向路透社表示：「敘利亞不應出現任何新的不穩定情勢。」莫斯科的中東戰略專家蘇波尼納（Elena Suponina）則指出，由於土耳其的增援，敘利亞政府軍最多只能逐步收復失土：「儘管敘利亞政府軍可能會努力重新奪回某些領土，但整體情況並沒有根本上的改變。」

俄羅斯和土耳其，也在亞塞拜疆和亞美尼亞的納戈爾諾－卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）戰爭中持相反立場，土耳其支持穆斯林國家亞塞拜然，而俄羅斯則與兩國皆有良好關係，不樂見衝突發生，最後也介入促成雙方停火。

今（2021）年稍早，在東烏克蘭頓巴斯地區的緊張局勢中，土耳其向烏克蘭出售了武裝無人機，後來也賣給北約成員國波蘭，這些軍售激怒了俄羅斯。

土耳其資深官員表示，上述兩個問題都將在索契進行討論。

土耳其官員透露，國防、能源及旅遊也會是會談重點，儘管兩國在敘利亞、利比亞和許多衝突是對立方，但兩國在其他領域有密切合作，如土耳其曾購買俄羅斯的S-400防空系統（導致美國對土耳其國防工業實施制裁），並一直在與俄羅斯就可能購買第二批S-400系統進行談判。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則表示，俄國正在為艾爾多安即將到來的訪問做準備，兩國將討論敘利亞以及其他地區問題：「這將是雙邊關係開始以來議程最全面的會晤。」

據悉，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）也會出席該會晤，伊朗是俄羅斯之外，敘利亞阿薩德政權另一國際援助勢力。

Photo credit: AP / 達志影像

土耳其拒絕收容更多難民

土耳其已收容了近400萬逃離戰亂和國內壓迫的難民，其中包括370萬敘利亞難民和30萬阿富汗難民，是世界上收容最多難民的國家。近期COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫重創土耳其經濟，再加上塔利班接管阿富汗，土耳其恐面臨新一波阿富汗難民潮，國內反對繼續收容難民的聲浪日益高漲。

伊德利布省的情勢讓安卡拉當局不敢掉以輕心，艾爾多安政府擔心，一旦俄羅斯支持的敘利亞政府軍攻陷反對勢力佔據的伊德利布省，將有更多難民湧向土耳其。

普亭上週在莫斯科密會敘利亞總統阿薩德時，譴責敘利亞境內未經阿薩德授權的外國軍隊是敘利亞主要問題，並再一次要求在敘利亞北部的土耳其軍隊和敘東庫德族掌控區內的美軍撤離。

土耳其國防部長艾卡（Hulusi Akar）在9月11日視察敘利亞邊境時，譴責於9月10日、導致3名土軍喪生的伊德利布省恐怖攻擊：「我們無法容忍新一波難民潮，我們必定盡全力防堵難民，這攸關區域安全穩定。」

2015年的敘利亞內戰引爆歐洲難民危機，當時有近100萬非法移民橫渡地中海，從土耳其穿越到希臘，然後向北前往較富裕的歐洲國家，龐大的難民潮使歐洲多國不堪負荷，甚至引發政治危機。為了阻止歷史重演，歐盟在2016年與土耳其簽署難民協議，承諾向土耳其援助數十億歐元，換取安卡拉協助阻止敘利亞難民進入歐洲。

位於歐亞地緣交界的土耳其，一直以來都是許多難民試圖進入歐洲前的中繼站，該國已收容世界最多的難民，自8月塔利班接管喀布爾後，為避免難民失控湧入土耳其境內，土國近來加強邊境管制，在與伊朗的東部邊界修建了一堵183英里（295公里）長、10英尺高的混凝土圍牆等設施，阻止阿富汗難民進入，並預計於年底前將2017年開始修建的邊界牆再延伸40英里（64公里），同時加強邊界巡防措施，嚴防新一波難民潮。

土耳其東部邊省凡城省（Van）省長比爾梅茲（Mehmet EminBilmez）更直接表明：「我們的邊界不能通行，我們最大的希望是不要有來自阿富汗的移民潮。」

土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）也指出，土耳其無法再承擔來自阿富汗的新移民潮的重擔。「我們已經充分履行在移民議題的道義和人道責任，我們不可能繼續承擔額外的難民負擔。」

土耳其總統艾爾多安也表態，在土耳其國內已收容將近400萬名敘利亞難民的情況下，不願再接收難民，並強調土耳其沒有責任或義務，變成歐洲的難民倉庫。

艾爾多安也在9月21日的聯合國大會上，敦促歐洲國家擔下責任：「我們已在敘利亞危機中拯救人類尊嚴，但我們既沒有能力、也沒有耐性去面對新一波移民潮。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範