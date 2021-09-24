歐盟提案統一電子設備充電器為USB Type-C，蘋果iPhone衝擊大

從iPhone 5手機在2012年上市開始，一直到蘋果（Apple）最新發表的iPhone 13系列，蘋果手機近10年來都採用獨有的Lightning連接器。但歐洲聯盟（European Union）在23日的提案中指出，欲將未來歐盟境內的連接器規格統一為USB Type-C，而長期使用Lightning的蘋果恐怕將首當其衝受到影響。

歐盟執行委員會在23日所發出的新聞稿中表示，他們為了解決電子垃圾的問題和消費者的不便，從2009年以來就和業者合作，把手機充電器的種類從30種減少到剩下3種——USB Type-C（USB-C）、Lightning及Micro-USB。如今，執委會更將著手立法，統一所有相關電子設備的充電連接器規格。

歐盟執委會指出，歐盟會員國在2020年約銷出了4.2億台手機和其他可攜式電子產品，平均每個消費者擁有3個充電器、其中有2個經常使用。消費者每年花在購買充電器上的金額高達24億歐元（約780億台幣），被丟掉或沒用過的充電器每年累積下來卻又造成1萬1000噸的電子垃圾。

歐盟擬統一USB Type-C規格，建議分售充電器和電子產品

歐盟執委會在聲明中表示，USB Type-C充電連接器將成為所有智慧型手機、平板電腦、相機、耳機、攜帶式喇叭和電玩手把的統一規格，並認為這能確保人們在使用相容的充電器時，都能有一樣的充電速度。

歐盟執委會也建議要分開銷售充電器和電子產品，以減少充電器的生產和丟棄所帶來的環境足跡。據估計，此舉每年可減少近千噸的電子垃圾，更能幫助消費者減少充電器的購買數量，每年消費者能省下的總金額甚至上看2.5億歐元（約81.3億新台幣）。

歐盟執委會副主席Margrethe Vestager認為：「歐洲的消費者已經受夠在抽屜裡放一堆不相容的充電器了，我們已經給了業界很長的時間來提出解決方案。而現在，替充電器立法的時機已經成熟。」

蘋果首當其衝，憂限制規格扼殺創新

從第一代iPhone開始使用的30針接頭（從iPod時期就開始），到iPhone 5之後的Lightning，蘋果的iPhone從未使用過一般業界常用的Micro-USB或USB-C連接埠。

根據《路透社》的報導，蘋果在一份聲明中反對歐盟的這項提案：「我們還是很擔心，嚴格規定只能使用一種充電頭是否是在扼殺、而非鼓勵創新，這反過來又會傷害歐洲和全世界的消費者。」

蘋果先前也曾表示，如果現有的Lightning配件不符合國際通用的標準，那可能會面臨要消費者丟掉現有充電線的風險，並製造更多電子垃圾。

歐盟執委會的這項提案，需要由歐洲議會和歐盟理事會經立法程序才可通過，一旦通過會有2年的過渡期讓業者因應。

《The Verge》指出，雖然蘋果持續使用Lightning連接器，但已經做出了許多努力來減少電子垃圾。2020年開始，iPhone的包裝盒內不再附上Lightning充電器與有線耳機，只提供Lightning對Type-C的轉接頭。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範