行政院3+11補充報告未承認是5月疫情破口，國民黨不滿再次杯葛癱瘓議事

行政院3＋11補充報告今（24）日送抵立法院，內容包括蘇貞昌表達歉意「對每一條寶貴生命的消逝，都深感遺憾與抱歉。」不過國民黨團不滿補充報告還是沒交代會議記錄，也未承認3+11與5月疫情大爆發有關聯，再次杯葛癱瘓議事；歷經3個多小時黨團協商，雖然民眾黨和時代力量都不贊成杯葛議事但各黨仍無共識，立法院長游錫堃於中午宣布今日議程僅處理報告事項，行政官員免列席，並宣布休息；意指蘇貞昌今日無法重啟3+11與施政報告。

行政院日前提出的「3+11」決策過程專案報告內容說明四大考量，但並未判定「3+11」就是疫情破口；國民黨團對此不滿，要求行政院必須重寫3+11決策過程專案報告內容，而且行政院長蘇貞昌必須在報告中對COVID-19染疫身亡者及家屬道歉，否則杯葛蘇貞昌施政報告。

「3+11」補充報告新增道歉，但未提破口

行政院今天上午將「國籍航空機組員隔離『3+11』決策過程專案報告」補充報告送抵立法院，補充報告指出，外界質疑指揮中心將機組檢疫模式改為「3+11」，是導致華航諾富特群聚案，進而引發國內本土疫情爆發；但經過逾3個月廣泛疫調，針對相關機組員、飯店員工及其同住家人共1790人進行居家檢疫後採檢結果顯示，並無職場或家庭以外的社區接觸者確診。

補充報告表示，沒有證據顯示機師及諾富特群聚感染事件，與後來發生的社區疫情有相關連結。而指揮中心指揮官、衛福部長陳時中到立法院時，被媒體追問未對3＋11政策釀800條人命道歉。陳時中未正面回應，僅反問「3+11和800條人命有什麼關係？」

另外針對各界關心3+11決策是否有會議紀錄，補充報告中也回應，中央流行疫情指揮中心自開設至今已經614天，全年無休，開會時間不分晝夜。指揮官或行政首長每天有許多大小會議，有時候首長召集相關官員進行面報與討論，形成共識後就立即付諸實行，過程不會製作會議紀錄，行政部門開會也不是每場都有做成紀錄；這是行政機關慣常運作的模式，並非沒有會議紀錄就是疏忽草率。

蘇貞昌表示，抗議是艱辛漫長的路，必須依據累積經驗，盱衡各種情況、關照每一人的權益，隨時決策因應並不斷調整，包含他與陳時中，防疫過程中所做的每一個決定、決策，不可能盡善盡美。他作為行政院長，要負全國最高行政責任，確實看到有國人因疫情受苦，甚至死亡，對於給國人照顧沒有做到百分之百好，基於對生命的尊重，對每一條寶貴生命的消逝，他都深感遺憾與抱歉。

在野黨不滿批報告粗略草率，協商觸礁議事癱瘓

國民黨立委對此補充報告書面內容極為失望不滿，表示「完全沒有辦法接受」，並於召開黨團大會後，集體占據立法院議場官員席、備詢台及發言台，並擺放「3+11真相不明、欠全民一個道歉、3+11破口、蘇貞昌道歉」等標語。

國民黨團書記長陳玉珍表示，上次沒讓蘇貞昌上台專案報告3+11決策過程，是因為書面報告中完全沒道歉，行政部門沒認真檢討防疫破口；於是黨團再給行政院機會，要求把報告重寫清楚，認真負責道歉。但是今天看到行政院一早送來的「國籍航空機組員隔離『3+11』決策過程專案報告」（補充報告），全部4頁，仍沒有誠懇認錯，也沒看到3+11決策過程，是沒誠意悔改的報告，看了這報告之後，比以前更失望，完全不能接受。

國民黨團總召費鴻泰也表示，報告沒有會議記錄、未承認3+11與5月疫情大爆發有關，此外蘇貞昌寫道「對每一條寶貴生命的消逝都深感遺憾與抱歉。」沒有針對3+11破口染疫身亡的往生者道歉，「這種報告我們能接受嗎？冤魂能解脫嗎？」

時代力量黨團副總召兼書記長陳椒華認為，行政院今天所提補充報告的書面內容「很草率」、「看了也是失望」，很多關於疫情決策的資訊都不願意公開；台灣民眾黨團幹事長蔡壁如也批評，行政院今天所提補充報告內容「很粗略」。

民眾黨立委賴香伶隨後在臉書發文，指出在今年5月15日疫情記者會，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞明確表示「華航諾富特飯店案17人、新北前獅子會案10人、宜蘭羅東遊藝場案1人，及萬華茶藝館案4人都感染同序列英國變異株認定是同一病毒株，在互相傳播」、「上述幾個案子，應該有彼此間的關聯」，當時陳時中也在場。

賴香伶質疑，如今蘇貞昌竟敢在報告聲稱「沒有證據顯示」機師及諾富特飯店群聚感染事件與社區疫情有相關連結，是忘記5月15日記者會上說過的內容？還是認為國人健忘？以為立委不用功、不會發現破綻？

不過不同於國民黨選擇杯葛癱瘓議事，在黨團協商時，時代力量黨團總召邱顯智和台灣民眾黨團總召邱臣遠於發言時都呼籲，希望立法院議事正常運作，讓政府施政決策過程攤在陽光下接受檢驗。

立法院會今天議程原定進行蘇貞昌施政報告並備質詢，上午院會尚未開始之前，立法院長游錫堃主持黨團協商，研商「國籍航空機組員隔離『3+11』決策過程專案報告」及「第四會期施政總質詢」相關事宜，主要依據民進黨團與國民黨團連日溝通，進一步討論今天是否變更議程，先重啟3+11專案報告，再進行施政報告。

民進黨團總召柯建銘呼籲，希望立法院能夠順利完成3+11專案報告，因為接續還有很多議程必須處理，包括明年度中央政府總預算案還沒付委審查，盼議事順利。

各黨團上午第一輪發言未能獲致共識，游錫堃裁示休息、再繼續進行協商；游錫堃接中午於院會宣布，依協商共識，今天院會行政官員免列席，且僅處理報告事項，將在下午5時20分開會處理，議場3樓協商今天不會再進行，宣布院會休息。

延伸閱讀：

核稿編輯：翁世航