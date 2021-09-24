本土新增1例，因應防疫國慶活動人數大降載

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增1例本土案例、無新增死亡，指揮官陳時中表示，在疫苗覆蓋率達到6成時，會逐步放寬防疫措施。不過是否會降為一級警戒，仍需要更嚴謹的考量。

此外，針對即將到來的國慶日活動，指揮中心表示，與往年的國慶日相較，人數大幅降載，會符合指揮中心所訂的室內、室外人數上限。

新增1例本土，明日開始陸續有疫苗抵台

指揮中心今日公布國內新增8例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1例本土及7例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增1例本土病例（案16286），為20多歲女性，9月7日因發燒就醫快篩為陰性，9月22日因工作需求就醫採檢，並於今日確診。衛生單位已啟動醫院及社區調查與防治，相關接觸者匡列中。

指揮中心表示，今日新增7例境外移入個案，為5例男性、2例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自貝里斯（案16279）、英國（案16280）、菲律賓（案16281、案16282、案16283）、美國（案16284）、日本（案16285），入境日介於9月11日至9月22日。由於都在疫苗開始產生保護力之前染疫，因而都不是突破性感染。

陳時中指出，雖然詳細時間無法證實，不過確實今天過後，這兩天都陸陸續續會有疫苗抵台。另外昨天疫苗總共施打25萬1316劑，目前疫苗覆蓋率達50.8%，劑次人口比為59.08（劑/每百人）。

陳時中表示，昨日施打最多的是AZ，第一劑與第二劑各打了5萬多與6萬多。莫德納疫苗第二劑則打了將近4萬。最後BNT共注射8萬7708劑，施打對象主要是學生。

另外，昨天新增82件疫苗施打後不良事件，其中30件為非嚴重不良事件，嚴重事件49件，死亡則有3件。在疫苗接種後死亡的案例中，2例為AZ，都是施打後1到3天內死亡，最後一例則是高端，在接種後23天死亡。

3+11方案，陳時中：與5月多疫情關聯低

針對機組員「3+11」方案，陳時中表示，3+11與後續5月多發生的疫情，從報告結果來看，目前看來是多條平行發生的案例。

陳時中表示，春節時有加嚴版的「7+7」方案，不過加嚴不能一直嚴格下去，是要爭取時間檢視相關外站管理。到了3月，發現一切措施完整，並檢視外站報告，不過覺得仍要繼續觀察，等了一個月後沒有特殊情況發生，才決定採「3+11」方案。不過實施後，加上諾富特案連在一起，機組人員染疫14例、家屬染疫7例、3例確診員工，但檢驗了1790多人都沒有另外的陽性個案，後來的案例經過疫調，也沒有發現與諾富特案的連結，因而認為是獨立事件。

陳時中對死亡案例表示傷心與遺憾。但他也說，若硬要跟前面的事件連在一起「要有證據」。

因應防疫，國慶日活動人數大幅降載

針對即將到來的國慶日活動，指揮中心副指揮官陳宗彥也針對防疫措施說明。他指出，10月9日國慶晚會、以及10月10日的國慶大會和煙火施放，都分別在3個不同的城市舉辦，也分別提出防疫措施與計畫。與往年的國慶日相較，人數大幅降載，會符合指揮中心所訂的室內、室外人數上限。

陳宗彥以新竹市為例，指出新竹市舉辦活動的場館可以容納1、2萬人，不過因應防疫，只開放2500人進場。另外，國慶大會的人數上限，也調降為6000人。

他表示，國慶煙火施放活動也因應防疫措施做調整。今年國慶煙火在高雄港港區施放，施放平台位在港口內。主辦單位規劃的場域可以容納60幾萬人，依照防措施，每個人都會有座位，並且會間隔1公尺以上。目前初步以2萬多人的人數規劃，不過會因應這幾天的疫情狀況隨時調整。

境外移入基因定序新增2例Delta病毒，1例突破性感染

指揮中心今日也公布9月17日至23日境外移入病毒基因定序檢驗結果，總共驗出2例，分別來自菲律賓與宏都拉斯。兩例均為Delta變異株，分別為案16239以及案16242。值得注意的是，其中案16242分別在4月與6月施打第一及第二劑AZ疫苗，不過仍染疫，符合突破性感染的定義。

目前累計國內151例Delta變異株案例。其中43例本土，108例為境外移入。

Photo Credit: 指揮中心

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範