越南廠因疫情停產、北美庫存嚴重不足，NIKE明年財測遭下修，盤後翻黑跌近4%

北美消費者的荷包可能要縮水了，過往的銷售旺季，各服飾、鞋類業者均會清庫存祭優惠搶客，但今（2021）年受到越南疫情影響工廠產能遽減，導致包含NIKE在內的品牌業者，庫存嚴重不足、業務也一併受到打擊。NIKE年末交貨問題未解除，將持續因供應鏈、運輸等問題造成延誤，信評機構下調其明（2022）年財報預測，9月23日股價盤後翻黑挫跌 3.43%。

越南疫情延燒，運動服飾業大廠NIKE財測遭下修

受到越南嚴峻疫情影響，運動品牌大廠NIKE表示，由於工廠持續關閉預計下一季營收將面臨下滑。「在越南，幾乎所有鞋類工廠均因為政府的命令關閉，我們從過去的經驗中了解，要再重新開放並恢復全面生產需要時間，」NIKE財務長Matthew Friend表示。

NIKE指出，到目前為止在越南停工已經將近10週，還需要幾個月的時間才可以恢復正常狀態。而NIKE重要供應鏈台灣廠商寶成，8月自結合併營收新台幣134.35億元，，月減21.5%、年減27.8%，為近18個月以來低點。

投資研究公司BTIG 於本（9）月下修NIKE的股票目標價，它強調：「NIKE停工的狀態至少會持續到明（2022）年春天才會解決，而NIKE財報惡化的風險將大幅上升」。

「除了越南工廠問題外，往北美的運輸時間也較上一次惡化，現在幾乎是疫情前的兩倍時間，」Matthew Friend補充指出，中東、非洲也面臨類似問題。

越南生產問題同樣也浮現在Abercrombie & Fitch 和Adidas AG在內的服裝、鞋類公司，而越南許多生產重鎮目前至少還得封鎖到9月底。《路透社》報導指出，許多服飾零售業者，不得不使用更高的原料、運輸成本，才可以讓商品如期到貨架上。

報導稱，北美零售商庫存已經處於歷史新低。從美銀Federal Reserve Bank of St. Louis的數據中顯示，今（2021）年7月零售商僅有1個月的庫存，相較去年能夠應付2個月銷售，已經大幅縮減。

根據Refinitiv的IBES數據，截至8月31日的第1季度收入從105.9 億美元（新台幣3013億元）增至122.5億美元（新台幣3501億元），而分析師平均預期則為124.6億美元（新台幣3558億元）。

NIKE第1季的淨利增長了23%，達到18.7億美元（新台幣516億元），合每股 1.16美元。

美國服裝業興衰，取決於越南國內疫情使否穩定

今年8月中旬，包含NIKE、GAP在內的80多家鞋類和服裝公司聯合致函美國總統拜登（Joe Biden）敦促他加快美國對越南的疫苗捐贈，信件中表明：「美國服裝業興衰，直接取決於越南疫情是否穩定」。

自7月9日胡志明市因疫情爆發，出現第二輪大規模停工以來，美國服裝、鞋類品牌，乃至零售商受到巨大的壓力。其中包含Nike、Gap、Urban Outfitters、Steve Madden和PVH（Calvin Klein和Tommy Hilfiger的母公司）在內的一大批公司的股價平均下跌約8%。

由於美國服飾品牌為了避免生產成本、關稅的上升，紛紛從中國轉移到越南。根據美國服裝和鞋類協會（American Apparel & Footwear Association）的數據，按美元價值計算，越南製造的產品幾乎佔到美國鞋類製造業的三分之一，佔到美國服裝製造業的五分之一。

Jefferies分析師Janine Stichter表示，越南工廠停工，恰巧趕上了服飾銷售商開始為旺季備貨的階段。他強調，雖然今年供應鏈問題一直存在，但越南的停工毫無疑問是最嚴重的。

據Cowen報告顯示，即使越南工廠立刻重新開工，被延誤的訂單也已經堆積如山，可能一下子塞爆國際貨運和供應鏈。

為了避免因運輸造成供貨不足的問題，誤判趨勢錯失大量商機，Urban Outfitters強調，今年備貨時間將提前，且為了避開港口擁堵，就算目前空運費是海運的12倍左右（一般在5倍左右），仍嘗試空運大部分服裝產品。

《華爾街日報》報導指出，受到眾多因素影響，各廠家毛利不斷降低，為了保持獲利許多公司進而取消優惠、打折等方案，變相地讓消費者的荷包縮水。報導稱，未來將考驗企業駕馭供應鏈的能力，日後財報獲利取決於自身規模的大小，是否有夠多籌碼和供應商打交道與競爭者搶產能。

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核稿編輯：翁世航