【專訪】張戎談《毛澤東：鮮為人知的故事》：不少瞬間的醒悟，是在實地考察時得到的

筆訪：犁客｜文字：張戎

問：《毛澤東：鮮為人知的故事》裡最令我驚訝的可能是資料蒐集的狀況，最好奇的也是這個部分，例如您是怎麼知道楊開慧藏起來的那幾封信內容為何？許多資料可能是國共兩黨都祕而不宣的機密，您在尋找之前曾經聽說過嗎？或者，您怎麼知道要找那些機密呢？

答：蒐集資料，起源於腦子裡不斷刨根問底地問問題。比如說，毛澤東擊敗蔣介石後建立了蘇聯模式的共產主義極權制度。這是一個事實，寫下來就行，也不必再搜尋史料。但我和喬想知道：毛究竟是怎樣建立蘇式制度的？他是怎樣跟史達林聯繫商討的？等等。為了回答這些問題，我們做了研究，了解到，1949年，為建立中共政權做準備，毛派劉少奇到蘇聯，兩個月中，劉跟史達林見面六次。

下一個問題來了：這六次談話中，他們都說了些什麼？我們就去尋找這六次談話紀錄。最後都找到了，原始來源都是莫斯科的檔案館。這些檔案館是有關毛澤東以及各國共產黨的史料寶庫，葉爾欽總統在1990零年代敞開了它們的大門。我的先生喬通曉俄文，多次在莫斯科查檔。

從這些談話紀錄中可以看到，毛要求史達林幫助他攻打台灣，史達林的反應，以及毛尋求同「大老闆」史達林分享全球「勢力範圍」的嘗試。

楊開慧的那幾封信，是我們在參觀她的故居時得知的。我問了導遊一個再自然不過的問題：楊開慧有沒有留下日記、信件等文稿？他們答道：有，還告訴我們：1982、1990年兩度修繕故居時，在牆壁的泥磚縫裡和屋簷下，分別發現了兩包用蠟紙包好的手稿。他們並且指給我們看藏手稿的地方。我們當然就去找手稿，找的過程中發現大部分沒有發表。研究毛澤東的專家、北京的李銳伯伯，給了我他得到的七篇影印件（這一點他在有人對他的錄像採訪中講到）。他沒有的一篇，我們也通過別的渠道找到了。

問：在漫長的資料蒐集過程中，最令您難忘的經驗是什麼呢？最令您意外的搜尋結果又是什麼呢？您記得最早著手尋找的資料是哪一項嗎？

答：一決定寫書，就天天看資料，已經不記得那一份是最早的了。但我記得資料蒐集的一個重要突破點：我發現八十年代改革開放時，中國各檔案館，包括專門收藏中共歷史文件的「中央檔案館」，都編輯、出版了以現代史上各個重要事件為題的文獻史料冊。《毛澤東：鮮為人知的故事》的「中文徵引文獻書目」裡，含有全國各地的檔案館編印的數百冊史料集。僅中央檔案館編輯出版的，就有「長征」的、「西安事變」等多冊史料。

僅「長征」一題，紅軍經過的所有的省，都編輯出版了《國民黨軍追堵紅軍長征檔案史料選編》等史料集，內容主要是國民黨軍隊內部的來往電報。正是這些來往電報，最早使我意識到紅軍過大渡河時，其實並沒有受到國民黨軍的抵抗。後來加上其他資料，以及實地訪問，我們最終得出結論，著名的「飛奪瀘定橋」子虛烏有。

不少瞬間的醒悟，是在實地考察時得到的。比如，我們去看中共撤離紅區的「長征」起點：江西雩都河渡口。毛在那裡住了兩個月，從那裡過渡橋開始長征。在雩都，我們發現，毛的住處，與渡口一箭之遙，只需過街穿過一個城牆洞就到。霍然，我們明白了毛為什麼要來雩都，儘管他在這裡無事可做。聯想到來雩都之前，在中共領導打算從另一地點——會昌——撤離時，毛也曾去會昌住下。原來，他是要守在撤離的起點，以確保他能跟隨中共中央走。

長征前，毛在中共領導中失勢，同事們因為他老跟他們搗亂而想把他留下；如果留下了，毛就會遠離中共領導核心，還可能被國民黨打死。毛不願留下，同事們後來決定帶他走。在雩都，我們看得很清楚，不帶毛走其實辦不到，毛就守在長征起點，同事們無法強迫他留下，他們拿毛沒辦法。這些細節，使我們看到一個栩栩如生的毛，看到他是怎樣跟同事們爭權。長征中，毛最後擊敗同事們，奪取了中共領導權。這一中國歷史上的重要事件，就此有了生動形象的開端。

問：您大多會透過哪些管道尋找訪談對象？這些人的社經階級跨度極廣，當中是否有人曾經拒絕過您的訪談嗎？有的話，大多用什麼理由呢？訪問時如果受訪者感覺敷衍，您會怎麼說服他們呢？

答：我的《鴻：三代中國女人的故事》書，奠定了採訪基礎。1990年代，《鴻：三代中國女人的故事》在世界各國陸續出版，有相當的名氣，我們得以採訪國際政要和其他希望採訪的人。《鴻：三代中國女人的故事》在中國雖然被禁，但受訪人也聽說過它，不少還看過。

在中國，尋找訪談對象，我們主要是通過朋友介紹，受訪者跟我們接觸後，通常會再給我們介紹別人。

在海外，我們擬了一張單子，是見過毛、或跟毛打過交道的人，我們尋找這張單子上的人。不少也是靠朋友。當時阿爾巴尼亞駐英國大使阿吉姆．法谷（Agim Fagu）是好友，他從前是籃球明星，曾多次訪問中國——文革中阿爾巴尼亞是中國的唯一朋友，他敘述的中國經歷令我們聽得津津有味。通過他，我們認識了阿爾巴尼亞領導人霍查（Enver Hoxha）的遺孀，以及其他高層人士，他們講了跟中國打交道的內情。

比如尼克森訪華後，霍查給毛寫了封長達十九頁的憤怒的信，措詞激烈地譴責毛，毛傷心地承認，阿爾巴尼亞取代中國成了「世界革命的燈塔」。我們得知，霍查其實並非真的憤怒，他純粹是為了向中國多要錢。而毛為了堵他的嘴，給了鉅款。其實中國給霍查的已經夠多了，在中國餓死人的時期，阿爾巴尼亞人不知食物定量為何物。（我和喬也成了為數不多的涉足阿爾巴尼亞檔案館的人。）

有一個總統，沒人介紹，是我自我介紹的。那次我和喬在香港，一天早上喬在看《南華早報》，看到剛果總統蒙博托（Mobutu Sese Seko）在港的消息。毛澤東早就在努力進軍非洲，蒙博托見過毛，有不尋常的關係。喬對我說：「我們該找誰來介紹見蒙博托呢？」我說：「再說吧！我剛採訪了兩個月，累得要死，我得到美髮廳去。」

我剛在酒店美髮廳坐下不久，就從鏡子裡看見，個頭高大的蒙博托走進來了，坐在離我不遠的地方。我請理髮師把店裡的電話給我拿過來。在那個沒有手機的年代，座機由長長的線拖到我的桌上。我打電話給樓上房間裡的喬，叫他馬上把我們的一本小相冊拿下來，相冊裡是我們採訪部分國際政要的合影。喬一到美髮廳，看見一群非洲人站在門外，就明白了。進門把相冊遞給我後匆匆離開，回到房間興奮得在床上翻了個跟斗。

我在理髮師領著去洗頭時，停在蒙博托跟前，只見他脖子上圍上毛巾，額頭上一圈棉花條，頭上是吹風的大圓桶，不知是染髮還是做頭髮護理。我請他接受採訪，把相冊翻給他看。裡面的人他大都認識，只指著一名女子說：「這是誰啊？」那是菲律賓第一夫人伊美黛．馬可仕（Imelda Marcos）。（對她的訪問非常有趣，我在另一個答問中描述了，這裡不再重複。）

蒙博托答應受訪，叫他的隨身大夫給我打電話約時間。第二天早上電話來了，大夫說：「今天白天不方便，總統要修手指甲、腳指甲！」我們約到晚上七點，在他的總統套間。訪問完後，我們一塊喝剛果啤酒聊了一會天，我問蒙博托，酒店修指甲的美容師技術怎麼樣？他說不錯，並伸出手來給我看。那雙手據西方記者說，曾在晚宴上掐死過準備暗殺他的人。政敵那時是毛支持的。

蒙博托告訴我們，毛見到他時半開玩笑地說：「真是你嗎？蒙博托？你知道我花了多少錢來推翻你啊，甚至要把你幹掉。可你還是活著。」蒙博托的敘述有會見紀錄佐證：毛提起他曾資助的蒙博托的政敵，說：「我們給他們錢和武器，就是他們不會打，打不贏啊，那我有啥辦法啊！」毛跟蒙博托和解了。毛大筆一揮，送給他一筆鉅款，還給他派了名按摩師，帶一名翻譯，每兩年換一次。

謝絕受訪的人不多，他們的名字也不會出現在書中名單上。謝絕的人絕大部分是大陸人，原因可想而知。如果受訪者在訪問時敷衍，我們絕不會去「說服」他們。我們希望每個人都談得心甘情願，不願讓任何人為難。

問：您在訪問與資料蒐集的過程中，有沒有出現過「答案與原先預期完全不符」的狀況？有的話，您接下來會怎麼做？

答：伊美黛．馬可仕夫人跟我們談了五個多小時，滔滔不絕。說得興起時，她說，毛笑著稱她為「老鄉」「湖南人」，對她完全信任。毛咳嗽起來，她從手提袋裡掏出一顆潤喉片遞給毛，毛接過來立刻就放進嘴裡。毛的這一舉動不符合他一向對安全的異常重視。如果屬實，我們一定會修正原來的結論。我們就去向毛身邊的工作人員核實。他們都異口同聲地說：絕不可能。我們分析認為，這些身邊人的話更可靠。

答：中共從蘇聯那裡，拿過來了宣傳與控制這兩個利器，發展得青出於藍而勝於藍。斯諾等人受騙，是毫不奇怪的。當然，1930、1940年代，這些人對蔣介石政權失望反感，心理上也傾向於對中共抱好感。斯諾本人的具體情況，我沒有專門研究過，不能猜測。但我和喬訪問了同他一起見過毛的斯諾夫人路易絲（Lois）。我的印象是，她是個正直的人。她也曾為天安門事件的受難者大聲疾呼。

斯諾1972年去世後，她把斯諾的骨灰專程拿到北京去埋葬。被官方大肆宣傳的葬禮剛剛完畢，路易絲發現殷勤周到的主人馬上變了樣子。周恩來、江青設宴招待她，她坐在兩人之間。飯桌上自始至終，兩人隔著她對話，就好像她不存在一樣。周恩來不再像她一貫看到的那樣彬彬有禮。路易絲感到，從前的一切友好表示，都是為了斯諾的使用價值，斯諾死了，她沒用了，理也不用理了。

問：您提過花了不少時間將史料整理得好讀易懂，您認為在進行這項工作時，最麻煩的是什麼？最有趣的是什麼？

答：史料太浩繁，訪問太多太有趣，新發現太多太有意義，要壓縮成一本書，非常不容易。推敲字句，是最大的樂趣。

問：您的書寫領域常觸及到中國現代史中的爭議人物，而且您會找到截然不同的切入角度，重述這些人物的形象。在書寫之前，您是怎麼選定自己要寫哪些人物的？有沒有哪些人物是您想寫、但還沒開始寫的？

答：選擇傳主，取決於我的興趣。寫《鴻：三代中國女人的故事》的時候，我對毛這個人發生了興趣，希望探索他的真相。寫《鴻：三代中國女人的故事》和《毛澤東：鮮為人知的故事》兩書，又讓我產生了了解真實慈禧的願望。在《鴻：三代中國女人的故事》中描述折磨姥姥終身的纏足時，我驚奇地發現這個可怕的陋習，是慈禧最早頒發諭旨廢除的！這跟她頑固守舊又殘忍邪惡的名聲，是那樣不同。後來研究毛時，農家孩子毛澤東在清末民初享受的自由和機會，又讓我震驚而且感嘆不已。

毛和慈禧寫完後，我本來想寫這兩位之間的那個決定中國歷史進程的人：孫中山。寫到一定時候，我對孫的興趣減弱了，對他的妻子和其他宋氏姊妹產生了強烈的好奇心，於是選擇這本書以宋氏三姊妹為主。但孫中山仍是傳主之一，蔣介石也是，他們倆還不時佔據舞台中心——這是因為他們是決策者，而我希望書中的人物的經歷，會同國家、歷史交織在一起。

現在，我對一兩個人物有興趣，但還沒強烈到想寫他們。我還在研究思考之中。

問：是什麼讓您對書寫非虛構的現代歷史人物產生興趣？您喜歡哪些作家或作品呢？

答：我在英國約克大學所做的博士學位，是語言學。但我喜歡文學，包括非虛構文學。這類文學中早有巨匠，寫《羅馬帝國衰亡史》（The History of the Decline and Fall of the Roman Empire）的愛德華．吉朋就是之一。我最喜歡的非虛構文學作品，是弗拉基米爾．納博科夫（Vladimir Nabokov）的自傳《說吧，記憶》（Speak, Memory）。他的書帶給我莫大的閱讀樂趣。這次因病毒被關在家裡，我又讀了一遍他的著作。

問：您曾經從事過許多不同工作，您的閱讀習慣是從小養成的，還是後來進入學院之後才逐漸培養的？有沒有哪本書或哪位作家讓您決定「我也要寫書」呢？

答：閱讀是我的從小的愛好，這跟父親的培養有關。書就像他的生命，他把所有餘錢都用來買書，書房裡的書從地板堆到天花板。小時候進他的書房看書就像恭敬地進入聖殿，要先洗手才能翻書，怎樣翻有許多考究，比如要輕輕地提起朝外的書頁一角，而不能在靠近裝訂的地方翻，以防書頁不小心撕破。

1966年我十四歲時，文革開始，所有的書都成了「毒草」，全國上下掀起燒書狂潮。我在《鴻：三代中國女人的故事》書裡敘述了我父親的藏書被燒的經過，父親不可遏止的的極度痛苦，以致最後精神失常，我親眼目睹，刻骨銘心。

當時「紅衛兵」到處抄家、燒書，毒打家裡有藏書的人。人們怕抄家挨打，大多數人就把自己的書燒掉了，或者賣給廢紙店了。中國大多數人的家裡便沒有了書。我曾在一個親戚家住過幾個月，那是一個知識分子的家庭，可是除了《毛澤東選集》和毛語錄，只有兩本書：一本是毛允許的蘇聯共產黨簡史，另一本是《新華字典》。無書可讀的煎熬，促使我把那本《新華字典》背了下來。

文革中，我卻也有幸讀了大量中外名著的中文版。那是因為我有個十三歲的弟弟，發現了一個買賣書的黑市，從那裡收集到的。讀這些書，我如饑似渴。

至於寫書，那是我童年的夢。但這個夢只是模糊的憧憬，待在潛意識裡。在我成長的毛澤東時代，中國大陸的作家大都遭到政治迫害，書和筆是危險的東西。我在1968年十六歲生日那天寫在紙上的第一首詩，就是在「造反派紅衛兵」闖進家裡抄家時，撕碎了沖下馬桶的。

可是寫作的願望依然存在。隨後無論是當農民，還是做電工，一支無形的筆，總會在腦子裡划來划去。

促使我拿起真正的筆的，不是書或作家，而是我的母親。1988年，我到英國十年之後，她來倫敦跟我住了六個月。那期間，她生平第一次講起了她和姥姥的身世，以及與父親的愛情生活。母親有說不完的話，離開英國時，留下六十個小時的錄音帶。她好像知道我從小懷著個不言的夢，在幫助我去實現它。我就是這樣動筆寫了《鴻：三代中國女人的故事》。

問：從《毛澤東：鮮為人知的故事》可知，毛澤東之所以成為中國的一時霸主，除了極端自利的性格之外，國際關係及身旁自願或非自願協助者也有很大關係。依您觀察，現在的中國領導人有可能如此發展嗎？

答：對現在的領導人，我沒有做過研究，不知道他們可不可能把中國拉回到毛時代去。改革開放已經多年，很多人對毛的統治，特別是大饑荒、文革又還記憶猶新，要複製毛時代大概很難辦到。但是中國在朝毛時代那條路上走！這就已經非常可怕了。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰