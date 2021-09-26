2021/09/26,
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夏威夷網紅秘境「海庫階梯」非法入侵爭議不斷，檀香山市議會決議拆除引發反彈

夏威夷網紅秘境「海庫階梯」非法入侵爭議不斷，檀香山市議會決議拆除引發反彈
Photo Credit: Jstan2000@Wiki CC BY SA 4.0

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海庫階梯穿越泥濘和茂密地植披，部分已經產生位移。金屬階梯和扶手的去留，長久以來都是爭論的焦點，有些團體認為應該要予以保留，市議會此一決定終結了長年的爭論。

文：Yi-ching Kuai

危險又難管？夏威夷政府斥資百萬計畫拆除「通往天堂的階梯」

夏威夷歐胡島（Oahu） 庫勞嶺（Ko'olau mountain range）的海庫階梯（Haiku Stairs），以令人目不暇給的遠景和鬱鬱蔥蔥的地貌聞名，在IG出現成為無數網紅秘境之前的數十年，就已經吸引了許多尋幽訪勝的遊客，循著蜿蜒的山徑而行，有時甚至置身雲層之上。

這條路通往二戰期間美國海軍最高機密的無線電中繼站，現在因優美的景色而號稱是「通往天堂的階梯」。不管是保全人員、「禁止進入」的標語，還是最高1000美金罰款的風險，都無法阻止遊客登上這3922級階梯。批評人士說，社交媒體讓闖入者變得更大膽。

不過，這條禁忌之道時日無多了。檀香山市長日前根據市議會的建議，出於對安全、擅闖問題和環境等考量，下令拆除樓梯。

進入須穿越私人土地，非法入侵惹爭議

政府官方表示，海庫階梯沒有公共入口，維護起來太麻煩，遊客為了攀登階梯而闖入私人土地對地主也造成滋擾。檀香山撥了100萬美元預算，預計最快明（2022）年拆除階梯。

在9月14日的聲明中，檀香山市市長布蘭加迪（Rick Blangiardi）表示當地社區無法再保留樓梯。布蘭加迪市長說：「我們知道（海庫）階梯對某些群體的意義，但是非法入侵、人身傷害、外來入侵種和整體公共安全等問題不容忽視。歸根究柢，在一個無法提供適當設施和停車空間的私人社區裡，有一個高人氣的旅遊景點本來就不恰當。……此外，階梯沒有一個開放的入口，階梯底端主要的地主明確表示，沒有興趣開放土地讓遊客進入，因此政府與市議會一致決議拆除樓梯，我們有意推行必要的計畫。」

海庫階梯穿越泥濘和茂密地植披，部分已經產生位移。金屬階梯和扶手的去留，長久以來都是爭論的焦點，有些團體認為應該要予以保留，市議會此一決定終結了長年的爭論。

不過，並不是每個人都對這樣的決定服氣。成立於1987年的非營利組織「海庫之友」誓言要阻止政府拆除階梯，「海庫之友」會長聲稱政府的決定「被誤導」。

山友團體稱安全、市政府「被誤導」

「階梯一旦消失，就再也找不回來了。」「海庫之友」會長弗農・安斯德爾博士（Dr. Vernon Ansdell）表示，「它（海庫階梯）獨一無二。」

安斯德爾博士說，海庫階梯建於1942年，前一年12月才發生了日本偷襲珍珠港的事件。海庫階梯以其下的山谷為名，一直保持著蠻安全的紀錄。他說階梯的安全性問題被過分誇大了，當年階梯由海岸防衛隊接管並向大眾開放時，有多達2萬人攀登。

據組織所稱，自1987年海庫階梯對外關閉以來，每年仍有數千人攀爬。

「它就只是一條階梯，」安斯德爾博士說，「它有扶手，你可以往下爬、往下走，只要用最低限度的常識去爬就不會受傷。有一名遊客死於心臟病，但這真的不是階梯的問題。」安斯德爾博士說，山上多數緊急狀況都是涉及其他路線；而他自己就爬過海庫階梯10次。

但在檀香山市議會9月8日的會議上，副主席表達了對階梯安全性的憂慮，並表示涉及的業主太多，因此無法制定海庫階梯的入山管理計劃。

政府鐵了心，文化與環境專家表示拆除是巨大損失

「眾所周知，由於非法入侵猖獗，海庫階梯是本市的一項沉重的責任和負擔，並影響附近居民的生活品質。」市議會副主席埃絲特・凱亞娜（Esther Kia'aina）說。「我堅信拆除樓梯是減輕城市責任、減少對當地居民的干擾、提升公共安全和保護環境唯一可行的選擇。」

市議會一致投票建議拆除海庫階梯，檀香山星廣報（Honolulu Star-Advertiser）發表一篇名為〈是時候放棄海庫階梯〉的社論文章贊同此舉。

報導寫道：「要享受令人讚嘆的山脊線風景，還有其他更安全、合法的步行路線可走。」

夏威夷原住民文化實踐者和環境科學教育家查爾斯・伯羅斯（Charles Burrows）在同一份報紙上寫道，拆除樓梯會是一個巨大的損失。他指出，2002年納稅人花費了100萬美元修理樓梯。

他寫道：「只要有爬過海庫階梯，不會主張拆除。你能想像我們是否因為安全問題，永久關閉我們的沙灘公園，如白沙灘（Sandy Beach）、恐龍灣（Hanauma Bay）或浪管海灘（Pipeline）？就算這裡每年平均有65人在海中溺水，這些景點仍然開放。」

「海庫之友」提議將樓梯的控制權移交給私人承包商，承包商透過向登山客收費來支付安全和維護費用。根據該組織支持的管理計劃，每天有80人可以攀登，每年的總數上限為2萬人。

「我們知道登山客會願意付錢，」安斯德爾博士說。

新聞來源

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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