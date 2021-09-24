聯合國大會：古巴目標12月達成全國群體免疫，非洲國家呼籲富國兌現疫苗捐贈承諾

隨著聯合國大會召開，許多國家領袖都在發言中提及 COVID-19（ 嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎 ）疫情大流行與疫苗接種的相關議題。其中，擁有國產疫苗的古巴提出目標，希望能在年底前讓全國能達到群體免疫，而許多非洲國家也再度提出疫苗分配不均的問題。

儘管疫苗分配議題已被反覆討論許久，美國、日本、歐盟等也曾陸續表示將捐贈疫苗，但情況仍然十分嚴峻。截至9月中，完整接種2劑疫苗的非洲人口仍不到4%，而全球已經接種的57億劑疫苗則大多集中在10個已開發國家。

古巴國產疫苗自給自足，盼12月底達成全國群體免疫

古巴總統狄亞士（Miguel Diaz-Canel）昨（23）日在聯合國大會中表示，借助國產研發的疫苗，古巴預計在今年底達成全面的群體免疫。

《紐約時報》指出，狄亞士抨擊許多美國的經濟威脅與政策，指稱美國將古巴革命從世界政治的版圖上抹除；不過，他也在發言中讚揚古巴自行研發疫苗的醫學成就。

古巴先前就把外國疫苗都拒於門外，堅持自行開發國產疫苗。狄亞士表示，古巴有三分之一人口都已經完整接種國產疫苗。

「我們預計在2021年底完成國內的群體免疫，也將在最新一波爆發的疫情中取得優勢。」儘管狄亞士對於國產疫苗與施打狀況十分具有信心，古巴也從9月13日開始為2歲至18歲的兒童接種國產疫苗，但是古巴國產疫苗還尚未取得世界衛生組織（WHO）核准，臨床實驗數據也還沒有在國際期刊上發表過。

自從面臨Delta變異株帶來的衝擊，古巴國內的醫用氧氣、藥物、採檢等醫療資源短缺，也導致社會氣氛緊張，7月更曾爆發過反政府的抗議活動，因此持續努力提升疫苗覆蓋率，也是全球第一個為2歲幼兒接種疫苗的國家。

非洲疫苗嚴重不足，呼籲各國實踐捐贈承諾

隨著許多國家開始考慮提供追加第3劑 COVID-19 疫苗，許多非洲國家連第1劑疫苗取得都十分不易，並在聯合國大會上提醒各國領袖，如果非洲也不安全，否則世界上沒有人會是安全的。

負責世界衛生組織非洲地區事務的Benido Impouma曾表示，儘管非洲近期新增確診人數有趨緩的現象，但是每週仍有3000多人因感染病毒而讓喪生，如果持續無法獲得疫苗，非洲將成為第四波大流行最受嚴重影響的區域。

查德總統馬哈馬特（Mahamat Idriss Deby Itno）在聯合國大會上發言表示，病毒不分國界，仍未能接種疫苗的國家，很可能將成為病毒傳播與發生變種的來源地。他敦請聯合國與世界衛生組織再度呼籲，應該讓所有人都能夠施打到疫苗。

《紐約時報》報導，納米比亞總統哥根布（Hage Geingob）更直指，疫苗在全球分配遇到的問題，就如同「疫苗種族隔離」政策。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）則在大會中表示，國際社會在分配疫苗時並未遵守公平的原則，僅有不到1%的疫苗送往收入較低的國家。

拜登於22日、聯合國大會召開的前一天，宣布將加購5億劑疫苗，總計將有11億劑捐贈其他國家，目標為明年70%全球人口都能接種疫苗，但是今年預計只能配送3億劑，仍有許多國家需要持續等待。

《美聯社》報導，世界衛生組織表示，能夠獲得大量疫苗的已開發國家曾承諾捐贈的疫苗，目前僅有15%實際已到貨，呼籲各國共同分享疫苗並遵守承諾，並協助貧窮國家及非洲地區也能取得疫苗。

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責任編輯：許靜之

核稿編輯：楊士範