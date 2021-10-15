法國里爾Series Mania劇集展（一）：歐洲最重要的劇集盛會，如何在疫情下撼動影劇產業？

文：Celine（《我願意》策劃）

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情在全球爆發後，影視相關產業和活動皆受到不同程度的衝擊，過去國際影展相關活動、市場展交易等盛會，都因為禁止室內外大型聚會和電影院無法正常營業而停擺。

然而，隨著各項防疫措施的實施，進入2021年之後，無論選擇延期至疫情趨緩、縮減活動規模、或結合線上系統舉辦，主辦方漸漸找出調整的方式。因應防疫規定作出包括放映、場地、人力、技術、設備等各種彈性管控策略和充分準備。

影視產業的部分，在「電影」方面，隨著指標性的「坎城影展」大膽成功舉辦，接連而來的威尼斯影展、盧卡諾影展也紛紛接連展開。至於「影集」方面，作為重要交易和放映活動的「法國里爾Series Mania劇集展」，也在停辦一屆、延期數月後，在今（2021）年於8月26日至9月2日復辦。

隨著疫情期間「宅經濟」的興起，影音串流平台的用戶急遽成長，對影劇內容產製也有巨大影響。此時，「法國里爾Series Mania影劇展」吸引業界龍頭Netflix帶著最新季《紙房子》第一集在此做歐洲首映，HBO MAX、Disney+等各大串流影音平台也搶先在論壇活動時公開新策略佈局，足見其對影劇產業的重要地位和前瞻性。

然而，在台灣不論是觀眾或業內人士，大部分對「法國里爾Series Mania劇集展」皆還感到陌生。究竟劇集展有哪些內容？在這八天當中，如何吸引到國際上重要的知名電視台（TF1集團、德法公共電視台Arte等等）、國際影音串流平台（Netflix、HBO MAX、Disney+、Viaplay等等）、重要國際內容製作和發行公司（Banijay、UGC、Gaumount等等），以及知名製作人、導演、演員等創作者聚集在這個法國北方的城市，透過本文筆者親訪里爾，將首度專文介紹此年度盛會的面貌。

Photo Credit: 絡思本娛樂製作提供 「法國里爾Series Mania劇集展」論壇活動現場，Disney+ EMEA區負責人講座分享。

「法國里爾Series Mania劇集展」到底是什麼？

法國里爾Series Mania劇集展為一專為劇集而生的國際盛會，劇集展標語「SERIES MANIA, WHERE SERIES BEGIN 」，說明其成立目的在於支持全世界優質影集創作，並且促進國際產業交流。

2010年由巴黎影像論壇（Forum des Images） 發起 ，2017年起獲得法國文化部大力支持，自2018年起，這個每年在法國第三大城里爾（Lille）舉行的展會漸漸開始成為歐洲最重要的劇集盛會。

活動分為開放給一般觀眾參與的「劇集節」（Festival），以及專為全球產業相關人士設計的「市場展論壇及里爾高峰會」（Forum）。前者的「劇集節」，於活動期間舉辦超過100場放映，包括世界首映、大師講堂、專題交流等等，每每吸引超過 72000位觀眾共襄盛舉。

後者的「市場展論壇及里爾高峰會」，則聚集超過3000位來自世界各地的產業相關專業人士，同時間於里爾大皇宮進行年度交流、交易和提案。

此外，2021年開始舉辦的「Series Mania 學院」（Series Mania Institute），提供專為學生和產業人士設計的訓練課程，更讓此國際盛會為歐洲的劇集創作增添助力。

Photo Credit: 絡思本娛樂製作提供 活動現場照。

Series Mania吸引各大平台，以Netflix為例

本屆「法國里爾Series Mania劇集展」以犯罪懸疑影集《Vigil》揭開序幕，這部作品由英國BBC One與World Productions（《內政保鑣》製作公司）聯手打造，並集結《福斯特醫生》蘇蘭瓊斯（Suranne Jones）、《冰與火之歌：權力遊戲》蘿絲萊斯莉（Rose Leslie）等知名卡司主演的的核潛艇謀殺案，藉由海軍、英國情報單位、警察三方角力，輔以極具壓迫感的潛艦密閉空間，探討幽閉恐懼症者和創傷後壓力症候群等問題，節奏流暢、角色表演扣人心弦，絕對是英劇愛好者的年度必看作品。

開幕當晚吸引約1200名觀眾，在劇集展主放映場地之一的新世紀劇院（Nouveau Siècle theater）引起熱烈迴響。除了精彩的劇集放映，今年為期8天的盛會，囊括了來自20個國家，26部世界首映、超過100場以上的放映，要想一窺法國影集和來自歐洲、國際間重要劇集的年度成果和製作趨勢，「法國里爾Series Mania劇集展」絕對是首選。

以備受矚目的國際影音串流平台Netflix來說，今年在展會期間的重要動作包括：搶先平台上架在閉幕當晚播映的《紙房子》第五季第一集。此外，更由撰寫出廣受歡迎的影集《找我經紀人》，Netflix法國原創劇集最炙手可熱的創作者之一Fanny Herrero，前來分享新作《Drôle》。

Fanny Herrero表示，單口喜劇（Stand-up Comedy）令她著迷，「這是一種以幽默的方式來凝視當代社會，一種集體性的精神分析。」她在和20幾位單口喜劇演員會面後，開始著手打造這個新計畫，故事將聚焦在這四位年輕喜劇演員，如何在巴黎的脫口秀舞台上努力奮鬥，透過四位個性、性別、經歷截然不同的角色與他們面對的困境，呈現社會現狀。

如同《找我經紀人》，這個新影集也將精煉粹取創作者對當代議題的反思。Fanny Herrero進一步分享：「 我們的社會經歷了一連串Me Too、Black Lives Matter等議題，我希望把這些呈現在作品當中。」單口喜劇影集《Drôle》由六集45分鐘組成，預計將於2022年初在Netflix播出。

Photo Credit: 絡思本娛樂製作提供 新世紀劇院活動盛況。

此外，憑藉名導奇斯勞斯基（Krzysztof Kieślowski）《白色情迷》、膾炙人口的「愛在系列三部曲」等作品廣為人知的茱莉蝶兒（Julie Delpy），也親赴現場帶來首度轉戰大銀幕以外的作品《四十才開始》，這是茱莉蝶兒自編自導並主演的原創影集，故事環繞在四位中年女性，作為「母親」的角色，如何在職場和私人生活當中取得平衡，並且在面對「年齡」衍生而來的問題時，為自己的理念與價值觀而活得精彩。《四十才開始》目前則已經能在Netflix觀賞。

Photo Credit: 絡思本娛樂製作提供 茱莉蝶兒親臨首映現場映後座談，與觀眾分享自編自導自演的原創影集《四十才開始》。

論壇與市場展，凝聚千位產業工作者

然而，「法國里爾Series Mania劇集展」作為專為電視劇集而設計的國際專業級展會，相較於開放給一般觀眾的實體放映，8月30日至9月1日這段期間舉辦的論壇與市場展更是的重頭戲。為期三天，超過2000名專業人士與買家匯集於里爾大皇宮，進行大大小小75場講座、超過560組企劃申請的提案大會，根據論壇總監Francesco Capurro表示，這是往年申請件數近兩倍之多。

劇集展的創辦人與總監Laurence Herzberg則補充：「這樣的數字反映的是業界實際需求。雖然受限於疫情，來自美國、英國、亞洲的專業人士大幅減少，但由於串流服務的蓬勃成長和對內容產製的大量需求，整個產業的人們都非常需要這樣的場合與潛在合作對象和新的創作者交易和會面。如果要投資一個新的項目，你必須要和對方實際面對面交流，畢竟接下來至少有兩三年都必須一起工作。」

特別是在盛行喝一杯聊聊的法國，這是線上很難達成的交流。此外，在新項目開發階段，許多資料尚未能公開或傳遞的時候，由製作人、劇集統籌、項目策劃或編導抱著筆電，一邊讓合作對象面對面看資料，一邊做提案，是活動場地中常見的現象。會場隨處可見的小餐車，有專人無限量為與會者供應咖啡、茶和小點心。也許旁邊那位暫時分享桌子，和你一起喝杯咖啡的人，就是下個項目的合作夥伴！

Photo Credit: 法國里爾Series Mania劇集展 Series Mania Digital數位線上平台頁面。

轉型線上，疫情時代下的求生

當然，為了因應疫情期間無法親至現場參與交流的大多數人士，主辦單位推出了「Series Mania Digital」 的數位線上平台，活動期間只要申請有線上展證的與會人士，都能透過線上平台觀看參展作品和論壇會議，對創作者、版權方和相關業界人士，在疫情期間得以透過網路平台以數位的方式延續產業運作，絕對是便利、安全又有效率的一大福音，也是業界紛紛效仿的模式。

而以推展台灣影視品牌躍上國際舞台為使命的文策院，今年也於展會期間以「線上台灣館」方式推廣台灣作品。此外，並與展會官方進行合作，在8月30日論壇活動開展首日，即邀請今年度入圍入選作品與台灣館精選作品的創作者進行分享，以「Taiwan Series Showcase and Co-production Incentives」為主題，進行「台法連線推介發表會」，藉此吸引國際投資方、製作方對台灣原創 IP、創作環境及人才的興趣。

Photo Credit: 文策院

在此，台灣的四部官方入選、入圍作品，包含：入圍國際影集競賽「短形式」單元的《第一次遇見花香的那刻》、入選官方專業論壇放映單元的《我願意》和《大債時代》以及入選「Book-to-Screen」單元的《沙瑪基的惡靈》，共計有台灣23家影視製作公司、41件影集作品及提案，藉由「線上台灣館」形式，在文策院助攻之下讓更多國際買家和專業人士得以被看見。

除了今年以「線上台灣館」方式參展，文策院也計畫與Series Mania展會官方建立合作關係，透過將於11月舉辦的「創意內容大會 TCCF」，讓台灣的影視內容作品與提案，有機會推廣給國內外指標買家和選片人。

其中，影集《我願意》即是去年在「2020創意內容大會」提案時被「法國里爾Series Mania劇集展」節目策展選片人注意到，因而開啟後續邀請放映的緣分，對國際合資合製、與全球市場接軌有興趣的創作者，別錯過文策院「創意內容大會 TCCF」和「法國里爾Series Mania劇集展」。

Photo Credit: 絡思本娛樂製作公司提供 姚淳耀在《我願意》劇中飾演本生老師。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航