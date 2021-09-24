2021/09/24,
環境

花王(台灣)落實ESG 榮獲2021天下永續公民獎

花王(台灣)落實ESG 榮獲2021天下永續公民獎

我們想讓你知道的是

在企業承諾部分，透過性別平等發展、重視職場安全、員工福利、人才培育及健康促進五大面向打造專屬於花王員工的微笑幸福職場，疫情期間也以重視員工健康、安全為第一優先，發放防疫物資，讓員工安心工作。花王集團創立130多年來，始終致力於提高人們的生活品質，幫助人們實現永續的生活方式— Kirei Lifestyle Plan，為了成為具未來性的企業，將依循此ESG戰略，持續提升企業的永續競爭力！

獲高度肯定 三度入選天下永續公民百強

由《天下雜誌》主辦的「天下永續公民獎」結果於近日揭曉，花王(台灣)第三度入選天下永續公民百強，進榜「外商企業組」，突顯花王(台灣)近年來致力於實踐ESG，獲得評審高度肯定！

成立ESG管理委員會 全面落實企業經營

身為花王集團的一份子，花王(台灣)依循母公司的ESG策略「Kirei LifestylePlan」，發揮企業核心價值並積極回應集團ESG策略，於2020年正式成立ESG管理委員會，將ESG全面落實在企業經營，從競爭激烈的評選中脫穎而出，獲得殊榮。

承諾2025年再生塑料至少使用25%

自2016年開始，陸續開發出使用100%再生PET製成瓶器的花王產品

花王(台灣)已在台深耕57年，為日用品產業唯一在台設置工廠、研究所之日商企業，因此，當然重視在地生產所肩負的製造責任，積極推動綠色產品生命週期、設置太陽能發電、及有助於環境永續的原料採購策略。自2016年起陸續使用環保材質回收PET樹脂於洗髮精、沐浴乳瓶器，2020年更攜手供應商加入由環保署所成立的「塑膠再生粒料推動平台」，近期更進一步承諾2025年前，花王(台灣)使用再生塑料比例將至少達25%，預估年間減碳排放效益將達1000公噸以上，積極透過推動循環經濟，降低碳排及對氣候變遷的衝擊。

長期扎根教育 擴大社會影響力

花王同仁擔任進校志工推廣兒童清潔安全教育

花王倡議海洋教育，不只淨灘，推動減塑從日常生活做起社會參與面向上，花王長期深耕教育，推動「兒童清潔安全教育」將家事從媽媽的事變成全家人的事，2020年更透過青年培力方式與大學進行公益合作「教育接力」計畫，擴大教育影響力的作法深獲評審肯定。回應減塑議題，花王於2020年也全新推出「福爾摩沙1520海洋計畫」，此活動結合環島淨灘與海洋教育，希望藉由教育的力量，推動減塑從日常生活做起，減少使用一次性塑膠製品，更將減塑的想法延伸至產品，從製造端積極回應源頭減塑，是一大亮點。

打造微笑幸福職場，創造員工最美笑容

在企業承諾部分，透過性別平等發展、重視職場安全、員工福利、人才培育及健康促進五大面向打造專屬於花王員工的微笑幸福職場，疫情期間也以重視員工健康、安全為第一優先，發放防疫物資，讓員工安心工作。花王集團創立130多年來，始終致力於提高人們的生活品質，幫助人們實現永續的生活方式— Kirei Lifestyle Plan，為了成為具未來性的企業，將依循此ESG戰略，持續提升企業的永續競爭力！


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