對阿茲海默症研究有重大貢獻，卻因膚色而被世人遺忘——美國第一位非裔神經學家富勒

文：Yi-ching Kuai

你我都猜得到「阿茲海默症」是以某個叫做阿茲海默的人來命名。

但多數人有所不知，在那個種族不平等的年代，還有一個人為阿茲海默症研究初期做出了許多貢獻，卻因為膚色而被遺忘——他的名字，是所羅門・卡特・富勒（Solomon Carter Fuller），來自非洲賴比瑞亞。

阿茲海默症發現的背後被歷史遺忘的黑人功臣

每年9月21日是「世界阿茲海默日」。隨著世界人口老化，患有失智症的人數在2020年已經達到5000萬，而且預計每20年，人數就會增長一倍。阿茲海默症是最常見一種失智症，理所當然地受到最多關注，其命名者為阿洛伊斯・阿茲海默（Alois Alzheimer）。

然而，阿茲海默症的歷史上有一位莫名遭忽略的人物：神經學家所羅門・卡特・富勒，美國第一位非洲裔精神病學家——可以說是在阿茲海默症研究初期，對於揭露疾病本質做了最多貢獻的人。

富勒在1872年出生於賴比瑞亞首都蒙羅維亞（Monrovia）。他的祖父在美國被奴役，獲得自由後移民到賴比瑞亞，外祖父母是在賴比瑞亞服務的醫療傳教士。

成為阿茲海默的助手

1889年，富勒移居美國，並就讀於北卡羅來納州索茲斯柏立（Salisbury）的李文斯頓學院（Livingstone College）。他先後在布魯克林的長島學院醫院和波士頓大學攻讀醫學，並於1897年在波士頓大學獲得醫學博士學位。

1899年，富勒開始在麻州的韋斯特伯勒精神病醫院（Westborough Insane Hospital，後稱為韋斯特伯勒州立醫院（Westborough State Hospital））擔任病理學家，同年他加入波士頓大學醫學院，擔任病理學講師。

1904年，富勒獲選為阿洛伊斯・阿茲海默的五名外國研究助理之一，在位於慕尼黑的皇家精神病醫院的實驗室工作。在這個頂尖設施中，富勒協助開創性的研究，研究了患者大腦中可觀察到的生理異常——這些患者罹患的疾病，在幾年之後被命名為阿茲海默症。

1905年，富勒回到韋斯特伯勒醫院，重新開始履行他身為病理學家的職責，關注阿茲海默症的同時，還憑藉著流利的德語，將阿茲海默醫生的大部分著作翻譯成英文。他的翻譯是阿茲海默醫生著作最早的英譯本。

作為一名病理學家，富勒時常驗屍，讓他有機會觀察失智症死者的腦組織，而他最重要的發現，莫過於患者腦組織的神經纖維糾結（neurofibrillary tangles）和粟粒斑塊（miliary plaques）。富勒比阿茲海默早五個月，報告了神經纖維糾結的重要性，他的發現確立這種會摧毀患者記憶的疾病在物理上可觀察的基礎。

最終，富勒的研究結果，證實了所謂的阿茲海默症不是精神錯亂的結果，而是大腦的生理疾病，繼而發表了關於阿茲海默症的第一篇全面報告。

他能幫助別人，卻無法克服自己遭受的種族不平等

富勒作為阿茲海默症先驅專家，在1909年應邀到麻州伍斯特（Worcester）克拉克大學（Clark University），在一次歷史性會議上發言，與會者還有諾貝爾化學獎得主，核物理學家拉塞福（Ernest Rutherford），以及精神分析大師佛洛伊德（Sigmund Freud）與榮格（Carl Jung）等人。

富勒培訓了不少年輕的黑人精神病學家，治療第一次世界大戰的黑人退伍軍人，希望藉此降低心理健康護理方面的種族差異。但是，他卻無法克服醫學界的種族不平等。

富勒身為波士頓大學的教授，薪水低於其他白人同事。儘管做著神經學系主任的工作，卻從未正式獲得系主任頭銜，甚至從未獲得過正教授的職位。他曾經說過：「就我所做過的研究來說，如果不是因為我的膚色，我可能可以走得更遠，達到更高的境界。」

1933年，在一位比富勒還要資淺的白人同事升職成為神經學系主任之後，富勒決定退休。他持續從事神經學和精神病學研究，直到因為糖尿病而失明。

1953年1月16日，富勒因與糖尿病和胃腸癌併發症去世，享年80歲。

遲來的認可

雖然富勒獲得了母校李文斯頓學院的榮譽博士學位，但他的貢獻在學術界飽受忽略。直到1974年，「美國黑人精神病學家」（Black Psychiatrists of America）組織為有理想抱負的黑人精神病學家，設立了「所羅門・卡特・富勒計劃」，富勒的成就終於在他死後獲得了認可。

同年，波士頓的「所羅門・卡特・富勒心理健康中心」成立。美國精神病學協會設立年度「所羅門・卡特・富勒獎」，頒發給那些為改善黑人生活做出開創性工作的人士。

如今距離富勒進行研究工作已過了一世紀多，世界對阿茲海默症仍然所知有限；美國黑人阿茲海默症發病率明顯高於白種人，亦是世人至今未解的謎團。我們需要一個21世紀的富勒，才能找到諸多問題的謎底，和長久以來學者不斷尋找的，阿茲海默症的療法。

新聞來源

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航