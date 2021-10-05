疫情影響民眾心理健康，頭戴式經顱磁刺激系統提供免吃藥治療新選擇

今年台灣爆發本土疫情，確診人數節節攀升，在三級警戒之下，餐廳、教育機構、休閒場所被迫關閉，民眾工作及生活模式大受影響，也頓失紓壓管道，連帶出現憂鬱、焦慮、恐慌、失眠，以及心悸、胸悶等自律神經失調症狀，前來就醫的民眾比平時增加1-2成。

衛生福利部桃園醫院精神科主任蔡孟釗表示這個數字是有自覺、願意前來就醫的人數，而疫情對大眾身心的影響程度，遠比想像的還要更高。

根據衛福部國民健康署調查，全台約有200萬人口受憂鬱症所苦，其中重度憂鬱者約125萬人，當中僅有五分之一的患者願意接受治療。

因此，蔡孟釗主任呼籲，如果民眾發現自身或身邊親友出現以下症狀，就要當心可能是「小鬱」找上門，應儘速就醫、積極治療，以免對日常生活帶來負面影響：

失眠、難以入睡，或睡眠品質不佳，經常半夜驚醒。 生理功能顯著下降，以前能做的工作、家事突然無法勝任或效率變差。 食慾不佳，活動力及專注力變差、體重下降。 情緒波動大，家庭及人際關係受到影響。

抗憂鬱症藥物作用慢，醫：6-7成患者第一次治療效果不佳

如果就醫被診斷罹患憂鬱症，接下來該怎麼辦？一定要吃藥治療嗎？聽說憂鬱症藥物副作用多是真的嗎？

蔡孟釗主任表示，抗憂鬱藥物是透過作用在人體大腦中樞神經來發揮效果。因此，根據服用藥物種類的不同，確實可能產生頭暈、精神不濟、便祕、口乾舌燥、體重上升、頭痛等副作用。但蔡主任強調，在持續服用藥物一段時間後，身體大多都能慢慢適應，減緩大部分的副作用症狀。

更重要的是，抗憂鬱症藥物需不間斷地持續服用2至3週以上，才會逐漸出現療效，約3個月才可達到一定治療效果。患者在用藥上若有疑慮，一定要積極詢問主治醫師意見，切勿任意自行停藥。

蔡孟釗主任也分享過往的臨床經驗，有6-7成的憂鬱症患者在第一次治療效果不佳，必須更換或增加抗憂鬱藥種類來提升功效。因此，在藥物無法立即達到患者預期效果的情況下，容易造成醫囑遵從性不佳、服藥不規則的問題發生。

難道除了藥物之外，就沒有其他辦法可以幫助改善憂鬱症問題嗎？蔡主任表示，近年許多研究及實驗證實，在使用處方藥物的同時，搭配心理諮商，以及正念冥想、瑜珈、皮拉提斯等規律運動，也有一定的輔助改善效果。

新一代「重複式經顱磁刺激（Deep rTMS）療法」提供憂鬱症病友治療新選擇

近期科學研究發現，憂鬱症患者大腦中的發炎物質、細胞激素有明顯較高的情況。簡單來說，大腦就像處於「發燒」狀態，影像學也發現大部分憂鬱症患者有左前額葉血流量、新陳代謝較差，而右側過度活化的問題。在科學實證憂鬱症的發生和大腦皮質、神經狀態失衡有關後，醫界普遍認為「重複式經顱磁刺激（rTMS）療法」能提供憂鬱症病友的治療新選擇。

「重複式經顱磁刺激（rTMS）療法」是什麼呢？蔡孟釗主任解釋，這是一種利用磁力線圈創造連續且規律的重複性電磁脈衝，使磁場經由頭顱到達大腦皮質。藉由電流變化，快速、重複刺激失調腦區，促使大腦血液循環，正常活化與抑制代謝及神經活動的新型治療方式。

事實上，這項技術早在歐美等國行之有年，台灣則是在2018年經食藥署核准，可用於治療重度憂鬱症，尤其是藥物效果反應不佳、藥物耐受性較差的「難治性憂鬱症患者」，以及對藥物副作用難以忍受、服藥遵從性不佳者的患者身上。

隨著醫療科技進步，新一代的「重複式經顱磁刺激治療系統（ Deep rTMS System）」跳脫傳統8字形線圈的設計，採用結合H線圈 (H-Coil)的專利深層立體定位頭盔設計，在治療中線圈能與頭部保持更緊密地貼合，並提供覆蓋更廣、更深的刺激電場，是精神科治療的最新利器。

根據2015年刊登於《世界精神病學》（World Psychiatry）的研究證實，經新一代重複式經顱磁刺激治療系統治療後，38.4%患者的憂鬱症狀有顯著的改善效果，能作為憂鬱症患者在治療上的另一新選擇。

新一代重複式經顱磁刺激系統協助重度憂鬱症治療，讓大腦重新開機

除了說明憂鬱症現行的治療方針外，蔡孟釗主任也提到在臨床上的發現，多數有憂鬱症困擾的病友並非「抗壓性不足」、「不夠努力」的人。相反的，不少完美主義者、高責任感條件的人，特別容易受到憂鬱症的困擾。

針對這類人格特質的朋友，蔡主任強調，只要發現自己需要被幫忙、支持的，千萬不要害怕對外求助。無論是試著和親友訴說，或者尋求專業醫事人員的協助，都能幫助緩解、改善不適。

最後，針對疫情衝擊導致的心靈健康問題，蔡主任也呼籲，除了戴好口罩、勤洗手，留意個人衛生外，也建議以「定期定量」的方式適度接收疫情資訊。在生活壓力的調適上，則可以善用視訊軟體，加強自己和親友的互動，並記得吃好、睡好，才有助於維持身心健康。

資訊來源：友信醫療集團、衛生福利部桃園醫院精神科主任蔡孟釧；文：關鍵評論網媒體集團廣編企劃。