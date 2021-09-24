AWS Dev Day開發者大會10月線上登場，即刻報名、取得最強大的技術補血

2021 AWS Dev Day開發者大會將於10月8日線上舉行，聚焦全球現代開發者需求，針對不同領域的開發者設計對應的多元議程，許多知名的業界大神也將集結在此、線上開講，豐富的技術資源與知識寶藏等你挖掘▶立即手刀報名

各領域開發者的年度重頭大戲，AWS Dev Day聚焦6大主題

本次開發者大會的主軸，旨在幫助開發者走過實戰應用，以及加強深度運用 AWS 各種服務，不只要提升個人技術能力，更可作為主導開發的基礎墊腳石。聚焦6大活動主題，包括：

人工智慧與機器學習 (AI/ML)

現代開發 (Modern Development)

開發營運 (DevOps)

數據分析 (Data & Analytics)

架構設計 (Architecture)

前端開發 (Front-end Development)

身在雲端技術帶動產業高速發展的時代，AWS Dev Day當帶領參加者用技術突圍、提高決策驅動力，激發潛能之際，更要開拓雲端之旅的可能性，備戰即將到來的多元時代。

線上盛會無遠弗屆，全天技術專題收穫滿滿

Photo Credit：AWS

這一場AWS Dev Day是專屬於開發者的年度技術盛會。不只集結業界重量級講師親身分享，帶來第一手的實戰經驗與最新資訊，也會針對不同領域開發者設計對應多元議程，讓企業新創技術團隊一起共同學習。此外，也精選深度高階的技術內容，有意自我加值、技術進階的開發者更不可錯過。更棒的是，本場盛會採全天線上舉行，不受地域限制，還可與專業技術團隊即時線上交流，不只學技術，更是發展人脈好機會。

備戰未來，就是現在！AWS Dev Day為開發者開拓雲端之旅

無論是前端、後端、DevOps工程師，IT人員、解決方案架構師、開發者、資料科學家、數據分析師，工程師或系統管理員，只要想暸解 AWS 的熱門雲端技術、客戶案例、平台與服務，都能在豐富的AWS Dev Day議程中找到適合的內容。

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