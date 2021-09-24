央行第三波「打炒房」：六都及新竹縣市自然人第2戶房貸不得有寬限期，專家批「軟綿綿」

第三波「打炒房」來了！中央銀行昨（23）日宣布，即日起民眾於六都及新竹縣、市貸款第2戶不得有寬限期，並調降購地貸款、工業區閒置土地貸款成數上限，不過專家指出，政府推出政策打炒房不夠力，未針對囤房施力，反而讓菜鳥投資客倒大楣。

央行推出三大措施調整房市

日前只限制全國第3戶貸款條件，這次動作較有感的是自然人在「特定8個地區」寬限期限制。中央銀行昨日舉行第3季理監事會，決議調整房市管控措施，考量銀行不動產貸款增幅仍大，調整3大措施：

新增規範自然人特定地區第2戶購屋貸款不得有寬限期，有助降低借款人過度運用財務槓桿，並強化銀行授信風險控管，包含六都以及新竹縣、市，共8個地區。

近月銀行建築貸款年增率仍高，主因購地貸款大增；購地貸款成數上限由6.5成降為6成（保留1成動工後撥款），有助抑制購地貸款過度擴張。

調降工業區閒置土地抵押貸款最高成數為5成，並明定工業區閒置土地抵押貸款規範措施除外條款「一定期間」為1年，有助加速借款人辦理工業區閒置土地之興建開發。

央行總裁楊金龍強調，本次僅是微調，並非下重手打炒房，盼特定地區貸款人注意財務槓桿，此外，央行控制購地貸款是著眼建築融資成長率較高，購地太款「太熱」，導致土地上漲、連帶房價亦跟著水漲船高。

他指出，央行不希望信用貸款資源過度集中房地產，也不樂見購地信用貸款過度擴張。楊金龍表示，為避免過多信用資源，流向不動產市場，有必要採取預防性措施，控管金融機構不動產授信風險。

央行本次新增規範，自然人特定地區第2戶購屋貸款不得有寬限期，特定地區包括台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、新竹縣及新竹市。

央行業務局局長潘榮耀說明，本次規範特別加上新竹縣市，是因為有觀察到聯徵中心資料自今（2021）年6月底，自然人持有兩筆房貸，房屋擔保品座落於六都與新竹縣市的比重高達82.6%，集中度非常高。

全國商總主席、鄉林建設董事長賴正鎰對外表示，雖然這次央行的力道沒有很大，但宣示、警告意味濃厚，就是希望房地產不要過熱，開發商在買地、廣告宣傳時，要自我約束勿亂炒作。

他表示，因疫情關係928檔期才會大量釋出遞延性的推案，估計今年全年推案量，可能還比去年少一成以上。賴正鎰強調，政府不用做過多干預市場的事，房價之所以被推升，根本性問題還是全球都在印鈔票、資金過多，政府不用一直找房地產業開刀，但業者也要自律。

政府打炒房不夠力 專家：政策軟綿綿

其中討論度最高是第2戶寬限期部分，資深投資客廖棨弘告訴《蘋果新聞》：「打不到房市要害，限制貸款成數比較能達到效果！」另有不具名投資客直言說：「可以開40年房貸，限制寬限期根本沒差，房市還會繼續熱鬧」。

廖棨弘表示，多數投資客大多以收租、置產為主，即便少了寬限期，但房租、抗通膨等誘因，繳納本利攤還房貸仍不成問題，不會影響到房市信心，只有以「無限寬限期」養房的極端投資客才會有影響。

清華大學科技管理學院榮譽講座教授張金鶚對此表示，政府去（2021）年祭出打炒房措施，然而全台房價仍持續走高，央行才再針對房市調控。

他說，除了調整貸款成數、取消寬限期等，建議可進一步調整「非自用住宅利率」，比如說上調第3戶以上非自用者的貸款利率，有助房屋回歸自用。

房市專家Sway表示，央行出手代表內政部政策無用，依慣例叫央行先處理，給建商面子對人民做交代。「真要管就家戶綁定第2戶限貸，或是通殺全面取消，不然都是軟綿綿，」他強調。

Sway強調，投資客頂多交屋前出脫，反正本來就是打算交屋前出脫，有無寬限期都沒差。他說，一個家庭通常有老爸老媽、先生太太、兒子女兒，這樣共6戶都是首購，現在央行只管第2戶那就換人登記，央行有管跟沒管一樣。

他指出，希望政府針對房價、囤房建商打擊，才能讓民眾購屋負擔真正輕鬆一點，而現今推出的政策只會讓菜鳥投資客（多為重劃區上班族）倒楣，由於手頭錢不多，沒有寬限期就會有龐大繳款壓力，未來可能賠錢脫手1至2戶。

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核稿編輯：翁世航