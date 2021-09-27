【教學】如何使用Excel公式製作簡易記帳表，有效控管花費？

文：Chris Tsai

先審視自我用錢習慣

不少理財達人或專家都會建議，想要存下人生第一桶金，必須透過記帳來達成這項目標，但「落實記帳」對許多人而言，是一件容易半途而廢甚至痛苦的事情，究竟該如何有效控管花費呢？其實可以從了解自己每個月的收入與支出開始。

Photo Credit: COMMEET編輯Chris

設計記帳表時，除了先盤點每個月的收入來源、固定支出，也要將實際生活消費依照自己的需求分門別類。這次提供的記帳表範本，幫大家安排了食衣住行育樂等消費類別，其中詳細的消費項目，可以根據使用者的生活花費項目自由填寫。最後再透過月底的生活花費結算，就能了解自己在哪種消費類別花費較多。

如果有預先排定的行程或重要紀念日，此記帳表也有月日曆的配置，當天有比較高額的消費支出，便能藉此日曆進行對照，了解金錢流向。

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1. 收入來源

一般工作者的收入來源，不外乎是每月薪資及額外的三節或業績獎金，假如某天有臨時的收入進帳，像是發票、刮刮樂中獎，可以填寫在當日的臨時收入中，總表的臨時收入金額欄位公式已設定好，會自動計算每月的臨時收入總和，記得不用再另外輸入內容，以免設定好的公式跑掉，導致記帳表無法正常使用。

2. 固定支出

了解所有收入來源後，可以將每個月的固定支出詳列於表格中，你會發現這些開支通常是一個月之中花費金額最高的項目，例如：房租、房貸、車貸等高額款項。

平時沒有記帳習慣的人，就能透過這樣的模式審視這些花費的必要性，倘若發現是電費佔總支出的比例居高不下，節省用電便是你該養成的生活習慣。掌握先從固定支出開始節省的原則，其實會比省小錢、餐費容易許多。

3. 信用卡消費明細

你是屬於外出都使用現金消費的族群嗎？其實善用信用卡的回饋，也可以達到理財的效果。由於信用卡有著「先購物、後付款」的特性，許多人無法有效掌握信用卡的消費金流。因此這次的記帳表有規劃信用卡消費明細的區塊，讓使用者可以詳細紀錄當月的消費款項，主動控管金錢流向，更有機會存下第一桶金。

Excel功能：資料驗證

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使用信用卡消費還有一個要注意的重點，那就是「繳款截止日」，許多銀行雖然提供1～3天的緩衝期，不過仍然有掉進循環利息與支付違約金的風險，為了避免這樣的情形發生，建議利用Excel非常好用的功能「資料驗證」來統一管理所有的信用卡。

在每次信用卡消費時，都必須重新輸入信用卡名實在很麻煩，為了加速記帳的便利性，在進入本次提供的記帳表範本中，可以點選「信用卡一覽」的工作表，A直欄中有A～J的空格，可以直接輸入自己所有的信用卡名稱，並附註上繳款截止日。

回到信用卡消費明細區塊，點選卡名空格，再從上方功能列中，依「資料＞資料驗證」的途徑叫出資料驗證視窗，並在允許的下拉式選單中選擇「清單」，來源則框選A欄位中，有信用卡名的表格，便能製作出便捷的信用卡選單囉！（步驟可參考上方圖例）

Excel功能：條件式格式設定

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大家是否常因為工作表無法有效個人化而困擾很久呢？其實Excel有提供這樣的功能，今天為大家介紹「條件式格式設定」的功能，來替每月可支配餘額訂定超標的提醒吧！

假設本月可支配餘額小於零的時候，我希望金額可以從原來的格式變成紅色粗體，首先可以點選可支配餘額的金額表格，並從上方功能列中，依「常用＞條件式格式設定＞醒目格式儲存格規則＞小於」的途徑叫出格式化規則視窗，只要輸入金額、設置好表格的格式方式就大功告成。（步驟可參考上方圖例，其他類似的預算標準都能利用此功能進行設定）

Excel公式：IF函數

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Excel在套入公式的表格中，若無輸入任何內容，會使合計項顯示零，但記帳表中，有超過三十格的表格有設定計算公式，這會導致記帳表雜亂不堪，難以對照金錢的流向，為了解決這樣的情形發生，可以使用IF函數（邏輯式,True,False）。

根據上方圖例，假設我想將A6的合計項顯示成空白格，邏輯式可以輸入加總結果為零「 SUM(A1:A5)=0 」，若等於零，顯示空白格「“”」，若不等於零，則顯示原來的加總結果值「 SUM(A1:A5) 」，完整公式：=IF(SUM(A1:A5)=0,””,SUM(A1:A5))。美美的記帳表格便製作完成囉！

養成記帳習慣其實並不難，每天花五分鐘回顧當日的消費，花錢可以更無負擔。

最後有個小提醒：範本中有提供30日與31日的記帳頁，想製作其他月份的記帳表，只需更改月日曆的日期，以及生活消費支出的星期，其他欄位的公式都已經設定好，無需手動更新。下載記帳表範本，一起有效掌握開支吧！

本文經COMMEET 差旅及費用管理系統授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航