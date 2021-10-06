《歷史的轉換期3：750年 普遍世界的鼎立》：西方「基督教世界」這個龐大框架，在卡洛林時期逐漸形成與擴大

文：菊地重仁

「歐洲世界」與「基督教世界」

首先來界定本章的時代背景。卡洛林時期的法蘭克王國歷史往往和「歐洲世界的誕生」相提並論，這樣的連結形象跟二十世紀後期以降、歷經兩次大戰歐洲危機的論述一樣，帶有某種政治性。這大約也跟一九五七年成立的歐洲經濟共同體會員國地理邊界與查理曼法蘭克王國的版圖相互重疊有關。

在一份經常被引用、歌頌七九九年查理曼與教宗利奧三世會談的詩文史料中，就稱查理曼為「歐洲的燈塔」及「歐洲之父」。不過，這裡的「父」指的並不是「歐洲」的創始者，而是在該空間行使家父長權威的存在。此外，「歐洲」一詞涵蓋的空間也不明確。這個延續古代三大世界到到歐洲、亞洲、非洲到到的概念，出現在卡洛林時期用來歌功頌德的文章裡面，無疑具有正面的意義。然此非指這查理曼統治已知的「歐洲」，而是將查理曼的統治區域譽為「歐洲」。

除了上述的詩文史料，查理曼在世時以「歐洲」概念提及統治區域的例子，僅有修道士卡特伍爾夫（Cathwulf，七七五年）及宮廷知識巨擘阿爾琴（Alcuin，七九○年）寄給查理曼的兩封書信。這裡必須注意，他們二人皆出身不列顛島，也就是法蘭克王國以外的地區。接著來看八世紀中葉的史料，提及七三二年圖爾戰役的《莫札拉比編年史》（Mozarabic Chronicle）。

作者是在穆斯林統治下的托雷多一帶基督教神職人員，稱鐵鎚查理率領的阿爾卑斯山以北「聯軍」為「歐洲人」，但這樣的用法僅為特例，是為了與「阿拉伯人」相對，作者才如此稱呼這群聽命於據守奧斯特拉西亞的法蘭克王國宮相鐵鎚查理，由來自不同「故鄉」（patria）人們所組成的眾「北方人」集團。換言之，此處的「歐洲」並不是一個完整且具體的意象。此外，伊比利半島不包含在「歐洲」之內，這點也有別於我們現在對「歐洲」的認知。

另外要強調的是，儘管查理曼及其宮廷透過連同稱號在內的文書格式、貨幣、王宮建築等各種形式，竭力宣揚自身的統治權，但他卻沒用到「歐洲」概念。如同德國歷史學者克勞斯．奧歇馬（Klaus Oschema）所言，當時「歐洲」的概念尚未具備政治上的具體性。

本書以「普遍世界的鼎立」為題， 這種說法聽起來不免有些矛盾，但若將法蘭克王國卡洛林王朝視為西方「普遍世界」的核心之一，著重探討王朝的前半時期，應可稍稍印證這樣的說法。首先，此時的法蘭克王國掌握了歐亞大陸西部的霸權，成為多民族的國家，君王查理曼經由著名的八○○年聖誕節加冕，取得具普遍性權威，且獨立於直接延續帝政羅馬時期的拜占庭君權之外的王權。

再者，西方「基督教世界」這個龐大框架，也是在卡洛林時期逐漸形成與擴大。當然，必須留意的是，西方「基督教世界」與法蘭克王國的版圖並不一致。例如本章提到的不列顛群島基督教社會，是跳過法蘭克國王的王權，直接與羅馬教廷來往。不過可以確定的是，此時期的西方「基督教世界」具有某種程度的多樣性，同時也在法蘭克國王的提倡下不斷擴大、強化統一性。此外，法蘭克王國的國王們也與主張在「基督教世界」居領導地位的教宗們加強聯繫，西方世界的兩大權威（王權與教權）在卡洛林王朝期間時而合作，時而對立。

教導者的統治典範

如同前述，在法蘭克王國內部編撰的歷史書籍中，已經認知到教宗匝加利亞（七四一到七五二年在位）的裁示對丕平七五○年前後的「政變」至關重要。另一方面，當時羅馬教廷撰述的歷任教宗傳記《教宗列傳》（Liber pontiicalis）中，在教宗匝加利亞傳的部分並未提及此事，可見當時教宗身邊的人對法蘭克王權關注度不高。然而七五二年教宗匝加利亞去世後，繼位者斯德望二世（Stephen II，七五二到七五七年在位）最遲也在七五三年秋天透過互通使節與丕平聯絡，展開教宗史上首度的出訪法蘭西亞之旅，而此時新的法蘭克王權確實也成為教廷對抗威脅羅馬北方倫巴底勢力的救命稻草。

另一方面，自七世紀中葉起，羅馬教宗與拜占庭皇帝已經因為基督一志論等教義問題起過衝突，到了八世紀雙方關係更加惡化。羅馬是帝國的一部分，皇帝是羅馬教會的保護者，自從查士丁尼一世（Justinian I）再度收復義大利後，教廷遴選教宗時皆照例請示君士坦丁堡宮廷或拉溫納總督，並支付大量金錢換取同意。然而七一一年，皇帝查士丁尼二世（Justinian II）與教宗君士坦丁（Constantinus）的會談，卻是羅馬教宗最後一次拜訪君士坦丁堡。這跟之後繼位的教宗額我略二世（Gregory II，七一五到七三一年在位）及三世（Gregory III，七三一到七四一年在位）明確反對皇帝利奧三世（Leo III，七一七到七四一年在位）禁止聖像畫，與皇帝發生衝突有關。

先前利奧三世已經因為加強對教宗國課稅而招致反彈，後來又剝奪教宗對伊利里庫姆、南義大利及西西里的管轄權，移交給君士坦丁堡大主教管理，甚至沒收南義大利及西西里的教宗國領地。七五二年教宗匝加利亞去世後，東地中海地區出身者繼任羅馬教宗的慣例就此中斷，此後教宗即位也不再徵求拜占庭皇帝的同意。

乍看之下，教宗似乎剛好在七五○年左右將注意力從東方轉向西北方，但他們跟法蘭克人的關係並不僅止於此。在教義和儀式問題上，墨洛溫王朝時期的法蘭克王國普遍承認羅馬教會的神性權威，修道院亦為了遏止當地主教的影響力，而必須尋求教宗保護。而在卡洛林家族擔任宮相期間， 教宗屢次請求鐵鎚查理協助對抗倫巴底，卻遭到拒絕，主要原因是查理與倫巴底王利烏特普蘭德（Liutprand）之間存在著同盟關係。儘管如此，教宗仍持續寫信給查理。自七三九年後半算起的兩年間，倫巴底人和羅馬教廷之間維持著政治上的平衡，有研究者認為這應是查理居中斡旋的緣故。

此外，來自不列顛島的威弗列德（Winfried）等盎格魯撒克遜人傳教士日後於日耳曼尼亞及低地地區從事傳教工作，教宗也與卡洛林家族的宮相們在這件事上攜手合作。例如教宗額我略三世，為了促進七一八年由額我略二世賜與「波尼法爵」（Boniface）之名的威弗列德於日耳曼尼亞的傳教活動，便於七三二年將他晉升為大主教，七三八年又任命為日耳曼尼亞的教宗特使，期間鐵鎚查理也發給波尼法爵保護狀。不過因為擔心奧斯特拉西亞的主教們及世俗有力人士反彈，援助始終有限，成果也不盡人意。

包括波尼法爵傳教活動以及法蘭克王國的教會改革，繼承宮相職位的查理之子卡洛曼與丕平對這類教宗權威事務都非常重視，積極給予支援。這也為他們身為統治者的言行帶來影響。七四二年由波尼法爵主導，於卡洛曼領地某處召開了宗教會議（即日耳曼尼亞宗教會議），會議召集人卡洛曼與其說是以統治者的形象，不如說是以基督徒靈魂的救贖者之姿出席，而這也合乎羅馬教會延續自教宗額我略一世的「牧者」（pastor）及「教導者」（lector）理念。

德國學者莫尼卡．蘇漢（Monika Suchan）認為，這次的日耳曼尼亞宗教會議是統治者被比喻為引導、教誨信眾牧者的契機。在聖經《武加大譯本》（Vulgate）中，「教導者」的意義已相當於舊約聖經中的諸王。此外，遵循這次會議的決議，往後宮相們頻繁參與宗教會議，日後丕平也接納相同的教導者統治典範，與教宗（當時為匝加利亞）保持書信往來。此即七五○／七五一年「轉換」的背景。

不過必須留意，對法蘭克人而言，教宗的裁示，或者說與羅馬教廷的合作，並不是在七五一年後就立即具有絕對的重要性。例如上述教宗斯德望二世提出的軍事遠征請求，法蘭克有力人士就一度表示拒絕。而教廷方面也並未因此就輕忽與其他勢力的關係。八世紀法蘭克王國與羅馬教廷之間，受到王朝交替前後阿爾卑斯山南北兩側情勢的影響，關係雖偶有倒退，卻也漸趨緊密。然而在教宗的介入下完成王朝交替的「轉換」，國王和教宗之間不可能立即建立穩固的同盟關係。

書籍介紹

本文摘錄自《【歷史的轉換期3】750年 普遍世界的鼎立》，臺灣商務出版

作者：龜谷學、菊地重仁、大月康弘、妹尾達彥

編著者：三浦徹

譯者：黃健育

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西元750年，人類歷史的轉捩點到到

歐洲．基督教世界：卡洛林王朝興起，加速基督教化；拜占庭帝國強調正統，包納周邊民族

中東．伊斯蘭世界：阿拔斯王朝建立，伊斯蘭世界的成立與擴張

中國．中華世界：隋唐帝國極盛時期，安史之亂的隱兆

歷經四、五世紀歐亞游牧民族的大規模遷徙，古典時期大型帝國崩解，各地農耕文明與外來游牧民族混雜，並於七、八世紀於北緯三十五度線，農耕與畜牧文明交界一帶形成日本學者妹尾達彥提出的「農牧複合國家」（agropastoral states）。在多元文化及人群的融合下，由西到東三個大型的文明世界逐漸建立：基督教世界（西歐法蘭克王國、東歐拜占庭帝國為代表）、伊斯蘭世界（阿拔斯王朝為代表）及中華世界（隋唐帝國為代表）。它們共享著相似的國家組織、行政及法律概念、土地租稅制度；支撐這些制度背後的，則是超越民族、身分與階級藩籬，追求普世價值及生命意義的宗教精神。

在這樣的普遍世界裡，以750年做為切入點，我們更能看出各自世界的特性，以及該時點的意義。西歐法蘭克王國的矮子丕平於751年登基，接受羅馬教宗的聖化，開啟卡洛林王朝，更為日後查理曼大帝的受洗及歐洲日耳曼諸王國的改宗奠下基礎。東歐的拜占庭王朝承繼舊時羅馬帝國榮光，不斷思索如何建立統治威望，君士坦丁堡更視自身為國際城市，與東方唐帝國「熙攘繁盛、光耀萬年」的長安城相互輝映，不斷吸納周邊民族以謀世界和平。

同樣在750年，中東的阿拔斯王朝建立，此後阿拉伯國家制度更趨成熟，強勢向外擴張，更衝擊了東西兩方的其他勢力，也促成各地交流，751年的怛羅斯之役便是其一。代表中華世界的唐帝國敗於此役，但這依舊無損唐帝國在東亞世界的權威性，周邊日本、朝鮮等國皆深受影響。然而多民族帝國問題逐漸浮現，也預示了日後755年的安史之亂，東亞再次陷入動盪。

普遍世界的鼎立是先前古典時期帝國崩解後，世界史又再一次地出現政治及文化上的整合。而此時三大文明圈的架構及原則，皆化為日後近代國家的雛形，影響力一直延伸至當代。若要追溯當代國家的核心本質，探究此時期世界史的發展概況及特徵即屬必要。

Photo Credit: 臺灣商務

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航