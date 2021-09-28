泰國國家戲劇「倥劇」：王子放下江山與愛妻隱世森林，留下的鞋子成了現今皇室聖物

「倥劇」（โขน）是泰國國家級藝術表演，是一種表演者戴著面具演出的戲劇，演員們扮演著印度神話中的各種角色，包含天神、阿修羅、夜叉、猴子、人魚、神鷹及馬等等，而他們演出的故事為《拉瑪堅》，這是從印度史詩《羅摩衍那》改編而來的泰國版故事，也是泰國皇室各種重要日子會演出的戲劇，如：拉瑪九世逝世時，金碧輝煌的火葬塔在晚上也有「倥劇」表演。

泰國為了推廣「倥劇」（又翻譯為箜劇、孔劇），在疫情前只要去參觀大皇宮，付500元泰銖的大皇宮門票，就可以獲得免費接送前往觀賞「倥劇」的優惠，這個被聯合國教科文組織列為人類非物質文化遺產的戲劇，可說是泰國文化的精髓，可以說「只要是泰國人，一定都知道倥劇在演什麼」。不過，因為「倥劇」主要以泰語方式演出，通常以搭配英文字幕同步欣賞，因此對於不熟悉故事情節或英文不好的外國人來說，吸引力始終有限。

筆者曾於2016年前往位於曼谷唐人街附近的皇家市頌讚殿劇院（โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง）觀賞過以「哈奴曼」為主的戲劇，演出時表演舞台上方會有英文字幕，不過實際觀賞時，有沒有字幕的影響其實不大，戲劇演員雖然戴著面具無法展現表情，但他們透過肢體動作表達出各種情緒，即便是完全不懂泰語的人，仍然有機會看懂整個表演。

在看完故事之後，筆者也嘗試去找相關資料，發現中文資料中所提及的拉瑪堅故事相當有限，通常都是提到改編自《羅摩衍那》，但改編了哪些，以及具體內容是怎樣，就沒有更加完整的資料，後來詢問泰國朋友才得知，大皇宮內的玉佛寺，其四周的走廊內，有《拉瑪堅》的壁畫，因此筆者又再次前往玉佛寺參觀，並盡可能地將壁畫內容拍攝下來，以便了解完整故事內容。這些精美的壁畫中，金色部分是以金箔貼上，當時剛好碰到壁畫維護，因此在現場也看到修復人員正在修復老舊壁畫的部分。

Photo Credit：洪銘謙 玉佛寺走廊內的《拉瑪堅》壁畫。

從壁畫上可發現，其建築風格已經是以泰國建築為主，而非印度建築。經筆者透過泰文文獻資料的了解也發現，雖然《拉瑪堅》有不少故事與角色設定已在地化，但基本故事主軸仍不脫離《羅摩衍那》，接下來筆者就簡單透過玉佛寺精美的壁畫，來簡述一下《拉瑪堅》故事的概要。如果各位讀者在看完本文解說之後，覺得對泰國國劇「倥劇」或玉佛寺壁畫感到興趣，或許有機會可以趁著11月曼谷開放已完整接種疫苗的國際旅客入境後，前往大皇宮參觀玉佛寺內的《拉瑪堅》壁畫以及免費觀賞泰國國劇「倥劇」。

男主角「羅摩」是天神毗濕奴的化身，是阿瑜陀耶的王子，在壁畫當中穿著金色衣冠，膚色為綠色。羅摩有三位同父異母弟弟，分別是：帕拉（พระลักษมณ์）、帕婆羅（พระพรต）、帕薩達盧（พระสัตรุด），傳說這些弟弟也是毗濕奴法器的化身，為了協助羅摩完成使命而降世，羅摩從小就接受各種作為未來國王的培訓，長大之後還為了修煉而帶著弟弟們前往森林，在隱修大師培訓之下，羅摩與弟弟們習得一身強大武藝，並舉行儀式向上天祈求天之神器，而英勇的羅摩也成為阿瑜陀耶最佳的王位接班人。（作者按：本文就羅摩三位弟弟的翻譯名稱與一般中文翻譯不同，中文版翻譯自羅摩衍那，而本文翻譯自泰文的拉瑪堅）

Photo Credit：洪銘謙 國王差羅為女兒悉多舉行比武招親的畫面，羅摩王子（圖中綠色臉孔之人）成功舉起濕婆神的神弓。

女主角悉多是一名公主，是國王差羅（ชนก）在犁田時候發現的女嬰。悉多長大後非常美麗動人，是許多王子心儀的對象，因此國王差羅舉辦比試，誰能舉起濕婆神的神弓，誰就能娶悉多公主，而整場比試中，沒人能舉起神弓，最終只有羅摩王子舉起。

通過測試的羅摩王子順利與悉多公主成親，並在阿瑜陀耶過著快樂的日子。時間流逝，羅摩王子的父親年紀越來越大，也準備將王位傳給羅摩，但此時卻出現了重大的轉折。

Photo Credit：洪銘謙 羅摩與希多結婚的壁畫，圖中央左邊白色臉為悉多，右邊綠色臉為羅摩

羅摩的父親有三位王妃，當年羅摩的父親在戰爭中遭遇敵人襲擊差點喪命，而帕婆羅的母親冒險相救，因此羅摩的父親答應會完成帕婆羅的母親一個願望。

帕婆羅的母親為了讓自己的孩子成為國王，便要求國王必須將羅摩放逐14年，讓她的兒子帕婆羅成為國王，而國王不得已之下找羅摩討論，羅摩為了讓父親遵守承諾，因此答應離開家鄉14年，而他的弟弟帕拉擔心羅摩安危，因此要求一同前往，就這樣羅摩帶著希多與弟弟帕拉離開阿瑜陀耶，隱世於森林，而羅摩的父親則在羅摩離開不久後離世。

羅摩的弟弟帕婆羅，在他母親做這些事情時，因人在外地而不知道事情原委，等到他回到阿瑜陀耶得知此事後相當生氣，他相當不諒解母親的行為，同時也因為父親逝世，阿瑜陀耶急須羅摩返國繼位，因此前往森林尋找羅摩，並希望羅摩返回阿瑜陀耶。

而羅摩得知父親過世後也相當傷心，但也因此更希望完成父親的承諾自我流放14年，故拒絕回到阿瑜陀耶繼位，而帕婆羅為了尊重羅摩意願，便要求將羅摩的「王履」（國王的鞋子）帶回阿瑜陀耶，放置於王座之上，代表羅摩才是阿瑜陀耶的國王，而帕婆羅只是代為行使王權。這段故事也是拉瑪一世以來，泰國皇室聖物中擁有「王履」的原因。

Photo Credit:unknownPublic Domain 圖為泰國皇室的五個聖物，左下為王履。

Photo Credit：洪銘謙 羅摩帶著希多與弟弟遠離家鄉

送走弟弟帕婆羅之後，羅摩擔心弟弟與母親們知道自己所在之地後會經常來探訪，因此便放棄原本居住地點，繼續往南移動，並在路上向隱修大師問路。最終羅摩一行人到達南方秘境，定居在河邊的森林中，直到某天羅摩與弟弟帕拉在野外洗澡，被前來閒逛的女夜叉看見。

這位女夜叉名為「珊瑪納卡（นางสำมนักขา）」，是《拉瑪堅》故事中，大反派「托薩甘」的妹妹，而珊瑪納卡因為自己的丈夫在意外中被哥哥托薩甘殺死，整天鬱鬱寡歡，最後在哥哥建議之下出城尋找新對象，開啟第二春，而她看見羅摩之後便深深被羅摩吸引，因此化身為人類女子向羅摩搭訕表白。

Photo Credit：洪銘謙 羅摩與弟弟在野外洗澡

讓珊瑪納卡想不到的是，羅摩不僅當面拒絕她的示愛，還拆穿她是女夜叉的真面目，而珊瑪納卡一氣之下便跟踪到羅摩居住的森林小屋，發現摩羅與悉多相當恩愛，因此心生妒忌的珊瑪納卡萌生殺害悉多之意。

就在珊瑪納卡準備動手時，羅摩的弟弟帕拉發現，並上前阻止珊瑪納卡，在打鬥中砍下珊瑪納卡的鼻子，讓珊瑪納卡痛苦不已，因此珊瑪納卡不得不逃回家中，向大魔王托薩甘哭訴。

大魔王托薩甘看到妹妹被人砍傷相當生氣，而珊瑪納卡為了報復羅摩，故意向托薩甘告知羅摩的太太悉多是一位絕世美人，比天界的神仙還要美，而這樣的美人只有強大英勇的托薩甘才匹配得上。

托薩甘一聽到是絕世美人，馬上起身飛往羅摩的所在地，在看見美麗的悉多後，便要求手下化身為金色的鹿支開羅摩，而羅摩看見金鹿覺得詭異，但在悉多的要求之下不得不前往追逐金鹿，離開前還特別吩咐弟弟帕拉要保護妻子，沒想到托薩甘的手下相當狡猾，故意以羅摩的聲音向弟弟帕拉求救，帕拉不相信那是哥哥的聲音，但擔心羅摩安危的悉多，因此執意要帕拉前往查看，最後帕拉只好在住處附近設下魔法屏障保護悉多，並吩咐悉多不要離開魔法屏障，之後就離開住處尋找羅摩。

大魔王托薩甘看見羅摩與帕拉離去後，便化身為深山修行人，去向悉多討要食物，善良的悉多看到修行者便準備了豐富食物款待，修行人卻向悉多表示，因為房屋外面有魔法屏障使他無法入內，希望悉多走出屏障，而善良的悉多為了招待修行人而不疑有他。

當悉多奉上食物給修行人時，托薩甘馬上現出原形，並一手抓住悉多飛往蘭卡城，途中他們遇上了羅摩的好朋友神鷹，神鷹得知托薩甘綁架悉多後，立刻攻擊托薩甘，但最終仍不敵托薩甘的反擊而傷重落地。

Photo Credit：洪銘謙 托薩甘抓走希多，神鷹前來營救

等到羅摩看見弟弟帕拉來尋找時，才知道他們都中計了，而回到住處查看時，悉多已不在屋內，羅摩兄弟相當著急，四處尋找悉多，最終在路上碰見受了重傷的神鷹，並從神鷹口中得知大魔王托薩甘抓走了悉多。

Photo Credit：洪銘謙 羅摩與弟弟碰到神鷹，瞭解事情原委

接下來就是羅摩王子為愛征討大魔王的精彩故事，但在瞭解後續劇情之前，筆者將於下一篇帶來《拉瑪堅》大反派與其夥伴的介紹，因為以托薩甘為首的大反派們，竟然也是站在玉佛寺內的守護神！？還是在曼谷蘇汪納蓬機場的出境大廳矗立著的雕像，總共有12尊！托薩甘為何敢與毗濕奴的化身戰鬥？這些就等待後續揭曉。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元