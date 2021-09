撤離、庇護所、人道援助⋯⋯這些與「流亡」相關的英文詞彙怎麼說？

前陣子阿富汗局勢動盪不安,全境許多城市陸續遭神學士政權(也就是大家熟知的塔利班政權)攻陷,居民陷入恐慌,大批難民湧入阿富汗邊境甚至歐美國家,尋求庇護與人道援助。國際知名新聞頻道如CNN、BBC也都持續報導後續新聞,今天就一起來認識與難民、流亡相關的英文詞彙,快速掌握國際局勢。

流亡相關英文詞彙

Refugee (n.) 難民

Refuge當動詞是「逃難,避難」,當名詞則有「庇護,避難」的意思。我們可以用to provide refuge來表示「提供庇護」。後綴 -ee泛指某一個族群的人,因此refugee就是指難民。其他使用後綴 -ee的常見詞彙還有employee(員工)、trainee(受訓人員)等。

Canada is willing to offer help to all the refugees from Afghanistan. 加拿大願意為所有來自阿富汗的難民提供援助。

Evacuate (v.) 撤離,疏散

動詞evacuate是「疏散,撤離」的意思,名詞是evacuation,to evacuate someone指將某人於某地撤離。

After the firefighters arrived, they evacuated the residents before starting to put out the fire. 消防員抵達現場後,先疏散住戶才開始滅火。

Flee (v.) 逃跑

Flee是「逃跑,逃竄」的意思,多半因情勢問題而有意識地決定要離開。我們可以用介係詞from來表示從某處或某人身邊逃跑,句型為flee from + place/someone。你也可以使用flee來表示逃離某個狀況。另一個逃跑或逃離常用的英文單字是escape。

They were forced to flee from their own country because of a war. 他們因為戰爭而被迫逃離自己的國家。

Asylum (n.) 庇護所,避難

名詞asylum是「庇護所,避難」的意思,尋找庇護常搭配的動詞為seek,如果要統稱「尋找庇護所的人」,我們會使用asylum-seeker。

此外,如果想要表達「申請庇護」,可以說apply for asylum ; 如果想要說明「某人符合庇護的資格」,我們會使用be eligible for asylum的用法。

She came to Germany with her mom to seek asylum due to political reasons.

她跟她的媽媽因政治因素前往德國尋求庇護。

He applied for asylum due to the Ebola outbreak in his country.

他因國內爆發伊波拉病毒而申請庇護所。

Exodus (n.) 移居國外;大批地離去

Exodus原是舊約聖經裡的出埃及記,在一般使用情境裡,可解釋為「移居國外;大批地離開某地」。

The Taliban sweeping into Kabul resulted in a refugee exodus. 塔利班攻佔喀布爾導致大量難民外逃。

Permanent protection (n.) 永久保護

Permanent是形容詞「永久的,永遠的」意思,protection是名詞「保護」的意思,源自動詞protect。如果要說「向…尋求永久保護」,搭配的介係詞為 from,使用的動詞為seek、look for、search for,如果要表達「提供永久保護」,則使用動詞offer、provide。

Refugees are seeking permanent protection from European countries. 難民們向歐洲國家尋求永久保護。

Resettlement (n.) 重新安置,重新安頓

前綴re- 有再一次的意思,動詞settle是安置,因此resettle就是重新安置,名詞為resettlement。通常多用於因戰亂、疾病、或天災等事件流離失所,而需找個安定的地方重新生活的狀況。如果想要表達完整的「重新安置計畫」,我們可以使用resettlement scheme,並搭配動詞set up或organize來表達。

She wants to help set up a resettlement scheme for more refugees from Afghanistan. 她想設立一個重新安置計畫來協助更多來自阿富汗的難民。

Take in (phr.) 收留

Take in someone或take someone in有「收留(某人),提供(某人)一個住所」的意思。此外,take someone in有時候也有「迷惑,欺騙他人」的意思,在使用上要依照句意去解讀,否則可能會造成不必要的誤會。

She took him in when he didn’t have anywhere to go.

她在他無處可去時收留了他。

That sales pitch totally took us in.

那個銷售提案完全騙倒我們了。

Financial support (n.) 經濟資助

Finance是名詞「金融」的意思,financial為形容詞,指的是「經濟上的」,而support在這裡當名詞作為「援助,資助」,所以我們用financial support來表達經濟資助。

The US government offered financial support to the families that lost their homes in a hurricane. 美國政府為在颶風中失去房子的家庭提供經濟資助。

Humanitarian assistance/humanitarian aid (n.) 人道支援/人道援助

Human當名詞是人類,humane則為形容詞,有「人道的,有人情的,仁慈的」的意思,而humanitarian當作形容詞延伸為「人道主義的」,當作名詞時是「人道主義者」。

Assistance名詞是「幫助,援助」的意思,源自動詞assist (幫助),aid當名詞也有幫助的意思,因此humanitarian assistance跟humanitarian aid都有「人道援助,人道救援」的意思。

Witnessing what is happening in Afghanistan, many governments are offering humanitarian assistance to the people there. 目睹阿富汗正在發生的事情後,許多政府向那裡的人民提供人道主義援助。

希望大家透過學習以上與流亡英文相關的詞彙後,在閱讀當今時事新聞時,也能對目前阿富汗動蕩不安的局勢有更深入的了解。

