【圖輯】無聲國度：塔利班禁絕音樂、砸毀樂器，蓬勃發展的阿富汗音樂傳統戛然而止

塔利班在20世紀90年代末掌管阿富汗時，完全禁止了音樂。

到目前為止，塔利班政府還沒有正式決定音樂產業的命運；但現在，音樂家們已經開始擔心禁令的到來，更有一些塔利班戰士已經開始騷擾音樂家和音樂場所。

音樂家們逐漸害怕演出，不時傳出首都周圍的塔利班士兵砸毀樂器的消息。更有甚者，卡車司機看到塔利班檢查站時，會主動關掉無線電音響，以免被士兵破壞。

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在喀布爾老城區Kharabat的巷子裡，一些音樂世家正在尋找離開阿富汗的方法。音樂產業已經受到阿富汗經濟衰退和COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的嚴重打擊，甚至要變賣傢俱以維持生計。

21歲的巴赫什（Muzafar Bakhsh）是婚禮樂隊的演出者，他的家人在喀布爾新開的跳蚤市場賣掉了部分的東西。「我們得一直賣，這樣才不會餓死。」巴赫什已故的祖父，是著名的阿富汗傳統音樂大師烏斯塔德・拉希姆・巴赫什（Ustad Rahim Bakhsh）。

關閉的KTV｜Photo Credit: AP / 達志影像

阿富汗有著濃厚的音樂傳統，受到伊朗和印度古典音樂的影響。過去20年裡，甚至往流行音樂的方向蓬勃發展，增加電子樂器和舞蹈元素。

然而，許多音樂家正在申請國外簽證。

「音樂表演不再屬於這裡。我們必須離開，過去幾年的愛和感情已不復存在。」一名鼓手如是說。他的職業生涯長達35年，是喀布爾一家頂尖音樂教育中心的主管。和其他許多音樂家一樣，由於害怕塔利班的報復，不願對外透露姓名。

另一位音樂家說，塔利班在檢查站看到他的車裡，有一個價值3000美元的鍵盤，然後就把它搗壞了。

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阿富汗的國立音樂學院，大多數教室已經空了。自從塔利班接管以來，無論是老師還是學生，通通都沒有回來。這間學校以包容多元而聞名，並成為阿富汗新時代的象徵。如今，這裡由塔利班盟友「哈卡尼網絡」的士兵鎮守。

駐守音樂學院的士兵說，他們正在等待上層的命令。「我們對聽這些東西不感興趣，」一位士兵站在傳統絃樂器旁這麼說。「我甚至不知道這些東西是什麼。就我個人而言，我沒聽過、也不感興趣。」

哈卡尼網絡士兵所在的音樂教室｜Photo Credit: AP / 達志影像

在走廊盡頭的一間教室裡，一名塔利班戰士躺在床墊上，手機傳來男性無配樂的歌聲，這顯然是塔利班常見的宗教頌歌。

回到Kharabat，阿法札里（Mohammed Ibrahim Afzali）曾經營一家修理樂器的家傳事業。到了8月中旬，他收拾工具，把剩下的樂器破壞殆盡，關門大吉。現在，這位61歲的老人，靠賣薯條和零食來養活一家13口。

「我開了這間小店。阿拉是仁慈的，我們會找到出路。」

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