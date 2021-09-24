紙本五倍券明日預訂起跑，如何預訂、相關優惠一次看
我們想讓你知道的是
關於紙本振興五倍券的領券預約，超商預約以及官網預約最早開始，明天就可以開始預訂。另外，郵局預約領券，則是從10月4日開始。
紙本振興五倍券明天開放超商、官網預約。只要是我國國民、外籍配偶、持我國永久居留證者或持外交官員證者，都可以進行預約。不過，究竟預訂方式有哪些、領取通路包含何處、以及紙本預約的優惠措施有哪些，以下將一併整理。
紙本振興五倍券怎麼預訂？怎麼領取？
紙本振興五倍券的預約方式有3種，可以透過超商、官網或者郵局。其中，超商預約以及官網預約最早開始，明天就可以開始預訂。
超商預訂時間以及注意事項如下：
1. 預訂期間：第一梯9月25日（六）至10月1日（五），第二梯10月25日（一）至10月31日（日）。
2. 領取期間：第一梯10月8日（五）至10月21日（四），第二梯11月8日（三）至11月21日（日）。
3. 請至超商事務機進行預訂，10月8日起再到指定通路領取，逾期未領券需重新預訂或可選擇數位綁定。紙本振興五倍券共分兩梯次預訂及領取。
值得注意的是，超商預約必須先備妥健保卡，經由超商事務機輸入手機號碼，才能完成預約。而預訂時間是每天早上9點到晚上10點。
官網預訂、領券時間都與超商相同，一樣分成兩梯次，且第一梯次的預約明天就開跑。
不同的是，官網預約是24小時皆可預訂。如果有讀卡機，可以使用健保卡在官網上完成預訂與查詢。如果沒有健保卡，則需登入健保快易通APP進行五倍券驗證。
官網預約完成後，可以透過超商、超市及藥妝店領取。
至於郵局預約領券，則是從10月4日開始。由於考量防疫，採預約後現場領取。預約方式要透過郵局官網或電話預約（0800-700-199）。
郵局預約及領券的注意事項如下：
1. 預約期間：10月4日開始。
2. 領取期間：10月12日至4月30日。
3.請攜帶：有健保卡者，應攜帶健保卡。未領有健保卡者，應攜帶國民身分證、經外交部認定之證件或居留證等身分證明文件。
4.注意事項：採實名制，每人限1次領取權利，且不能與數位方式重複領取。如果無法親自至郵局領取，可以委託親友攜帶本人健保卡領取。另外如果因為健保卡一詩或者卡片毀損無法讀取，要先洽健保署換卡，再用健保卡至郵局領券。
各大超商預約領取優惠
另外，針對紙本五倍券的預訂，各大超商也祭出預約優惠。
《聯合報》報導，在7-11完成振興五倍券紙本預訂後，可以享星巴克全品項第2杯半價或美式咖啡好友分享優惠、蝦皮購物150元購物金（限新戶）。
若在全家便利商店預約，預訂成功後可享100元全家便利商店加碼購物金及大杯經典拿鐵或美式咖啡買1送1。另外，若於10月7日前完成抽獎登錄，也可參與抽獎活動。
至於萊爾富及OK便利商店，若到萊爾富預訂振興五倍券，持活動單據可享大杯美式或拿鐵同價位買一送一。而若在OK門市預約振興五倍券，可以享有咖啡特價、以及指定商品第二件半價等優惠。
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責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：楊士範