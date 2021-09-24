桂冠營養研究室新推出「美味健力餐」，由營養師與飯店主廚打造五星級餐食，滿足現代人多元營養所需

每天忙碌到沒時間吃飯的上班族，如何輕鬆解決一餐？重視體態以及正在進行飲食控制的健身族群，要如何達到目標蛋白質量？家有長輩小孩需要照顧，如何豐富菜色讓全家吃得健康？桂冠營養研究室2021年新推出的「美味健力餐」，正能滿足上述所有的需求。

2018年成立的桂冠營養研究室，致力追求經醫學臨床實驗證明的「足量營養」，並以自身強項將「營養」結合「美味」及「便利」，讓健康好吃的餐點，輕鬆簡單就能上桌。去年於群眾集資平台推出「美味健力湯」，成功募集了近兩千人的響應，創下超過420萬的收單金額，交出該年度集資平台食品類最亮眼的成績，今年新推出的「美味健力餐」，開發初衷在於收到眾多消費者希望有更多主食和主菜選擇，故歷時一年，終於在9月推出「美味健力餐」，包含4醬、2飯、2湯，共8款新品，多樣搭配滿足一餐的各種需求，美味營養輕鬆實踐。

全新升級的「美味健力餐」，透過專業營養師的獨家配方，以及飯店主廚的星級手藝，推出低鈉高纖的花椰菜飯，首推全素的「印度薑黃花椰菜飯」，比起精緻澱粉的主食擁有更完整的營養素。健力餐多樣化的組合，不僅符合亞洲人的飲食習慣，設計「湯品、主食、醬料」葷素皆備，讓消費者可依生活習慣與不同需求，選擇適合個人的營養餐點。「桂冠美味健力餐」即日起開啟預購，超早鳥方案更享 75折的限時優惠，數量有限，欲購從速。

Photo Credit:桂冠營養研究室 桂冠營養研究室的「美味健力餐」，內有湯品、主食、醬料，葷素食皆備，讓消費者可依習慣自由選擇。

健康飲食新趨勢 營養不需和美味妥協

在忙碌又高壓的生活下，國人總是只求先「吃飽」、犧牲掉「吃好」，畢竟餐桌上要有飯、肉、菜、湯，維持均衡的營養攝取，同時兼具美味，對於現代人來說幾乎是不可能任務；歷經採買、清洗、備料、和烹調的過程，煮好了滿桌佳餚，卻也已經累到食慾消散。

衛福部建議每日應攝取25-35克的膳食纖維，膳食纖維可促進腸道蠕動、增加飽足感，維持消化道機能。致力追求「足量營養」的桂冠營養研究室，根據上述定義，帶著專業的營養師、飯店主廚團隊，結合國立陽明交通大學的健康營養醫學經驗，透過數百次的專業分析，計算歸納營養成分，再遵循挑選出天然食材，歷時一年與上百次的配方調整後，開發出全新的「美味健力餐」。

為你的營養做把關 桂冠滿足葷素飲食的各種所需

「美味健力餐」是桂冠回饋消費者所修正的新產品，試圖解決並打破「平時想吃的營養很麻煩」、「健康餐不一定好吃」等眾多限制，本次的8款新品中，主食類推出時下流行的風味花椰菜飯，不僅克服純花椰菜米的單調風味與口感，其風味配方更綜合了花椰菜米的清脆，同時兼具超級穀物的嚼感，一包即可滿足一日所需50%膳食纖維，取代了精緻澱粉，但美味及營養不減；而醬料類考量消費者對於口味豐富度的需求，桂冠主廚精心研發４款包含義大利、印度、泰國等異國風味的醬料，為消費者省去繁瑣耗時的備料與烹煮過程，可補充蛋白質，又可餐餐做變化。

Photo Credit:桂冠營養研究室 山藥蟲草花腰果湯

此外，桂冠也將「健力湯」全面升級，使用鈉含量較低的「沙漠湖鹽」取代一般食鹽，讓平均每品鈉含量降低10-25%，享受蔬菜與原塊肉的滿足感，但不增加負擔；如果是素食族群，本次新品也特別開發全素可食的「山藥蟲草花腰果湯」，以及多款奶素的完整營養組合。

打造量身訂做的線上Line@營養服務，桂冠致力為全家人想得更多

站在51年里程碑的桂冠公司，希望將生活、健康融為一體，提供給消費者更新鮮、更便利、更美味，但絕對兼顧營養與健康的產品，打破「美味的食物不營養，營養的食物不美味」的刻板印象。當我們不需額外花心力去煩惱吃什麼、怎麼吃，就能攝取足夠營養、蛋白質與膳食纖維，就能更專注用心、享受生活，實踐自我。

持續求新求變的桂冠營養研究室，收到消費族群的回饋後，希望打造雙向溝通工具，做出為個人量身訂做的線上營養專屬小幫手，只要消費者加入「桂冠營養研究室 LINE@」使用「我的營養顧問」服務，便能根據你的生活型態、體型、活動量，獲得屬於自己的飲食指南，更可輸入體組成等資訊，深入了解自己的體況，讓你更輕鬆的享受健康生活。

桂冠營養研究室秉持將營養健康用單純「吃」就能照顧好的精神，目標作出全年齡層皆能方便品嚐且兼具足量營養的美味料理，輕鬆滿足個人的健康需求、妥善照顧到所愛的人，全品項共有13款湯品(包含新上市2款素湯)，以及新上市的4款醬料、2款主食皆可自由搭配；微波、水煮、電鍋都可復熱食用，餐餐補充不足的蛋白質和膳食纖維；想吃飽或想吃巧，都能隨意組合，再也不用煩惱今天要吃什麼！桂冠營養美味健力餐預購連結：https://backme.tw/ref/mKJUe/

【產品販售資訊】

●預購期間：9月14日至10月15日止。預購售價：超早鳥優惠價75折起。

●預購結束後將於桂冠官方網站販售。

本文章內容由「桂冠營養研究室」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。