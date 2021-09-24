2021/09/24,
健康

「讓糖友為生活上色」全國線上繪畫活動開跑！ 曲家瑞、恰恰率先響應創作 胰島素百年盼大眾共繪人生美好

「讓糖友為生活上色」全國線上繪畫活動開跑！ 曲家瑞、恰恰率先響應創作 胰島素百年盼大眾共繪人生美好

我們想讓你知道的是

在台灣，糖尿病人口已突破200萬，如今台灣已發展完整的糖尿病照護計畫，有效減少糖尿病患者死亡。然而在100年以前，糖尿病病人卻曾是處於無藥可醫的狀態，直至班廷醫師發現糖尿病治療史上首個控糖藥物-胰島素，才真正為糖友帶來治療曙光。

胰島素工藝的百年演進當中，注射器改良出筆針形式更是一大創舉，使糖尿病治療得以融入病友生活，使病友更無負擔的活出人生色彩。社團法人中華民國糖尿病學會、社團法人中華民國糖尿病衛教學會、財團法人糖尿病關懷基金會三大團體共同辦理「胰島素100周年 讓糖友為生活上色」線上繪畫活動。 本次活動，跨界邀請藝術家曲家瑞及職棒球星彭政閔恰恰，率先為活動敲響第一炮，透過繪畫傳遞正向的美好！

曲家瑞展現藝術家最纖細、動人的共情能力，期許繪畫能鼓勵糖友，對未來充滿期待！
Photo Credit : 社團法人中華民國糖尿病學會、社團法人中華民國糖尿病衛教學會、財團法人糖尿病關懷基金會


身兼藝術家、教育家的曲家瑞，本次作品靈感源自過去在美國認識的一位小女孩，因罹患糖尿病從小即開始接受胰島素治療。小女孩即使被迫與糖尿病共處，仍以正向的心面對每一天，是為自己活出生命色彩的最佳範例之一。曲家瑞展現藝術家最纖細、具動人的共情能力，透過創作貼近故事中的女孩。更期待看見這幅畫的糖友們，不管遇到什麼打擊，都能對未來充滿期待！

彭政閔恰恰以胰島素紀念筆創作，展現了陽光正向的「恰式風格」。
Photo Credit : 社團法人中華民國糖尿病學會、社團法人中華民國糖尿病衛教學會、財團法人糖尿病關懷基金會

中華職棒精神領袖「恰恰」—彭政閔，跨出熟悉的棒球舒適圈，再次挑戰藝術領域，改以胰島素紀念筆創作。畫作中的人像以燦爛的笑容搭配單手比YA的姿態，充分地展現了陽光正向的「恰式風格」。套用球迷常說的一句話：「只要恰恰還在球場上，就永遠都還有希望。」。期盼糖友可以在與糖共舞的過程中，學習彭政閔展現不屈不撓的運動精神，透過胰島素的協助奮力為生活展現色彩。

糖尿病三大團體更跨界邀請台灣知名品牌雄獅文具，以胰島素筆針為形象，打造胰島素10
Photo Credit : 社團法人中華民國糖尿病學會、社團法人中華民國糖尿病衛教學會、財團法人糖尿病關懷基金會

胰島素100周年 讓糖友為生活上色 線上繪畫活動

▌活動官網：https://insulin100drawing.dawnstudy.tw/

▌活動時間：即日起 -2021/11/5(五)23:59 止

▌參與對象：歡迎所有願意為糖友打氣的民眾參與。

▌投稿響應方式：至活動官網頁 線上創作

▌活動獎品：官網抽出50名參加者，獲得胰島素一百周年 限量紀念款雄獅聯名筆組乙組
若有疑問請透過活動官網聯繫主辦單位


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