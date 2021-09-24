2021/09/24,
社會

兩老居所：近親不如近鄰

兩老居所：近親不如近鄰
Photo Credit: AP/ 達志影像

我們想讓你知道的是

「王太非常後悔當初賣樓決定搬進女兒家裡，搬家後，還連累王伯變成『孤獨老人』，現在沒退路了！」

文：銀仔

老媽的好友王太有糖尿病、長期慢性痛症，跟丈夫同住，兩老互相扶持守護，兒子早年移民海外，女兒亦已成家搬離。

王太最近抑鬱症又來犯，偶然在路上碰見她，面容瘦了一圈，狀甚憔悴。

她的女兒是護士，特地向醫院申請3個月假期，每天頻頻撲撲娘家夫家兩邊走，乘長途車由旺角往返新界西北地區，都是為了照顧媽媽的生活起居，防止意外發生，每晚到深夜才能返回自己家裡。

三個月後，王太情況似乎好轉，女兒累積的年假亦用盡，如常上班，週末兩天定必到媽媽家候命，完全沒有私人時間。

數月後，聽說王太搬走了，跟丈夫搬去跟女兒和女婿同住。

老媽打電話問候王太，之後無奈地告訴我：「初時談話都正正常常，說了幾句，就聽到她哭泣，聽不清楚她說甚麼，她似乎又犯抑鬱症，哎！」

疫情嚴峻，老媽不便造訪，唯有不時致電，斷斷續續得知王太把自己的房子賣掉，打算從此跟女兒和女婿一起居住。

老媽：「遷居後，王太的情緒比前更惡劣，女兒和女婿工作早出晚歸，她和丈夫不熟悉新社區，適應不了，日間多是在家裡呆坐；有時候，兩老精神狀態不佳，晚飯都是草草了事吃外賣。如果冇搬，熟絡街坊可以幫忙張羅三餐、生活用品……」

再過一陣子，老媽又再致電，王太情況未見好轉。「如果她沒搬，買餸時碰見街坊，都可以閒聊幾句，舒緩下情緒；住進新社區，加上疫情，認識朋友更難啊！她服用的藥物又有副作用，偶然會感到暈眩，更不願上街逛，王伯看見太太這樣子，也少了上街。」

其後王太的女兒和女婿在觀塘同一屋苑買下兩個單位，一個自住，一個給父母，方便方便放工後探望。老媽卻說：「雖說是女兒，但這麽多年沒同住，還要加上女婿，兩家人的生活習慣不同，不一定能互相適應，相見好同住難。」

果然不久，王太就跟老媽大呻。

「王太非常後悔當初賣樓決定搬進女兒家裡，搬家後，還連累王伯變成『孤獨老人』，現在沒退路了！」

（標題為編輯所擬，原標題為「近親不如近鄰」）

文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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