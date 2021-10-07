《李歐和他的圈子》：卡斯特里是最出色的藝術鑒賞家，他的畫廊提升了整棟房子的層次！

文：安妮．科恩－索拉爾（Annie Cohen-Solal）

卡斯特里錯過了第一個捧紅沃荷的機會。這究竟是由於畫廊主的抗拒，還是藝術家的脆弱呢？「我告訴安迪他看上去和李奇登斯坦十分相似。」卡斯特里回憶道，「所以，我不能讓兩個創作方向一致的藝術家在畫廊發生內鬥。這讓他很痛苦。我問他還有沒有別人對他的作品感興趣，他說埃莉諾．沃德有這個意思。於是我說：『那你就去埃莉諾．沃德那吧，你在我這會有衝突的，在她那則會很開心。她別提多想讓你去了。』於是他很不情願地去了，不過後來我發現先前對他的理解完全是錯誤的，最後他還是回到了我這。」

當卡斯特里承認了自己判斷失誤，沃荷便也沒有懷恨在心——他就是這麼想要讓自己的作品出現在卡斯特里的光環之下。這個藝術史上極為有趣的悖論值得我們花上一點時間去探討。1960年，沃荷覺得自己被插畫師的身分捆住了手腳。在美國，他的許多前輩就是這樣淪落成了「畫看板的人」。十九世紀和二十世紀的美國在本質上是一個極其庸俗的社會，畫家的地位至多只能與匠人齊平，這扼殺了他們的激情。所以沃荷不顧一切地想要接近卡斯特里，實際上是在向他求救，希望他能將自己從邊緣的處境中拯救出來。

只有屈指可數的幾個歐洲傳統的踐行者才有能力幫助他擺脫困境，因為他們只認可真正的藝術家，而這種認可正是人們判斷一個藝術家是否值得尊重的絕對標準。沃荷的呼救恰巧發生在這位畫廊主致力於提升美國藝術家總體地位的過程之中，而沃荷作品表達的恰恰又是卡斯特里力求傳達的資訊。於是我們不禁要問，卡斯特里為何會對這樣一位藝術家的懇求置若罔聞呢？

作為一名素養極高的專業人士，卡斯特里的辯解足夠有說服力嗎？抑或只是在粉飾他的死穴——無法同一個如此招搖的同性戀者自在相處？（畢竟，李歐是一個宗教信仰堅定的異性戀者，並以此為榮。）也有可能是因為沃荷的藝術不如瓊斯和斯特拉來得優雅，無法像他們那樣與卡斯特里擦出能夠傳為佳話的火花。或許這就是癥結所在，雖然在如今的觀念藝術領域，沃荷已經被認定為是在約翰．弗倫奇．斯隆和大衛．霍克尼（David Hockney）之間承上啟下的一個重要人物。

卡斯特里並沒有花什麼力氣去弄懂沃荷對認可的渴望，也沒有發現這個一觸即發的天才藝術家在對媒體、名人和消費主義的迷戀背後潛藏著的智慧。卡斯特里同樣不能理解的是沃荷在東四十七街（East 47th St.）231號的「工廠」（Factory），他正在那間完全被銀色包裹的工作室裡不斷用絲網進行著探索，還開啟了一種全新形態的集體創作。他將藝術家的身分賦予了一群跟他處境相同的「圈外人」，透過他們的眼睛觀察這個世界，並像吸血鬼一樣將他們變成自己的追隨者。

「那裡彙集了所有關於沃荷的傳說。」拉斐爾．索林寫道，「鏡球。宿醉的沙發。強壯的小個子傑拉德．馬蘭加（Gerard Malanga）。『哈囉。』安迪走了進來。安迪又走了出去。安迪——『盧米埃爾（Lumière）與杜象的私生子』」湯瑪斯．克勞（Thomas Crow）極具洞察力地對「工廠」的精神進行了探討：「通過對消費符號的膚淺空洞進行戲劇性的放大，沃荷創作出了最震撼人心的繪畫。換句話說，大批量生產的圖像[是]欲望的載體，而沃荷在痛苦和死亡的現實下將它們的貧乏暴露無遺。他這一類型的作品包括最負盛名的肖像系列——《瑪麗蓮．夢露》。這組作品不僅是在讚美這顆隕落的明星，也是在感傷他們共有的名流身分。」

Photo Credit: 典藏藝術家庭出版 1964年，紐約，安迪．沃荷「工廠」中的派對。與托妮．卡斯特里（第二排左側）、戴著墨鏡的亨利．蓋爾扎勒（前排右側）、艾倫．所羅門和凱．比爾曼（最右） 攝影：烏戈．穆拉斯 ©烏戈．穆拉斯繼承人，版權所有

畫廊主歐文．布魯姆是演員出身，他具有令人印象深刻的渾厚嗓音，總是把莎士比亞式的彎眉描得很深。他與策展人華特．霍普斯（Walter Hopps）在洛杉磯共同管理著一家名為費魯斯（Ferus）的畫廊。這家畫廊是霍普斯與畫家愛德華．基恩霍爾茨（Edward Kienholz）及詩人鮑伯．亞歷山大（Bob Alexander）於1957年創辦的。霍普斯英俊、智慧、博覽群書，是難得一見的人才。克里斯托夫．德．梅尼爾熱情地稱他為「一位出色的演講者、非常大膽，也非常頑固；他極具洞察力，是一個真正的天才，最最重要的是，他是藝術家們非常敬重的人。」

沃荷的作品很快就征服了這家畫廊的兩位總監，他們在1972年6月為他舉辦了第一場展覽。「我在他紐約的工作室裡看到《金寶濃湯罐頭》（Campbell’s Soup Can）系列的時候，」華特．霍普斯回憶道，我對沃荷說：「我絕對要把你的作品帶到洛杉磯去展出！」安迪從沒去過洛杉磯，於是便興奮了起來：「加利福尼亞——那可是好萊塢啊！」他坐在一堆雜誌中間，屋子裡滿地都是亂放的雜誌，根本邁不開腳。

至於布魯姆，他在通過伊萬．卡普結識了沃荷後，便毅然決定要對整個《金寶濃湯罐頭》系列進行展出：那是三十二張乍看之下一模一樣的布面作品，每一張都是6英吋寬20英吋高，唯一的差別是湯罐商標上標注的品種（黑豆、純素蔬菜、雞湯、牛肉胡蘿蔔、番茄）——它們以一種「冷酷、乾淨、遙遠的面貌」得到了呈現，構成了一個整體，歌頌著美國日常生活那荒誕而恢宏的詩意。

通過幾年前的播撒耕耘，卡斯特里的藝術家們在加州開花結果，作出貢獻的除了有舉措大膽的霍普斯和布魯姆，還有卡斯特里本人。是精明的他率先發現了夥伴們有在西海岸建立起一張真正的銷售網路的能力。「我連一年去一次紐約的費用都負擔不起。」

布魯姆回憶道，「於是我去見了李歐，我說：『我代理了許多你從沒聽說過的藝術家，他們都是加州人，埃德．摩西（Ed Moses）、埃德．拉斯查，還有很多。他們對賈斯培很感興趣，但是只在雜誌上見過他作品的照片。你覺得我們是不是可以做點什麼呢？』他對我說：『賈斯培的畫非常少，他畫什麼我都賣得掉。我這裡有很多人在排隊等他的作品，畫廊的生意能夠得以維繫幾乎全都是他的功勞，所以我真的幫不上什麼忙。不過，你還是應該去見見他，說不定會有意外發生。』

於是我給賈斯培打了電話。他的工作室裡有一張長長的桌子，上面放著一些雕塑，有啤酒罐、薩瓦林牌（Savarin）咖啡罐和燈泡。我說：『這是什麼？』他說：『我一直在考慮做雕塑，現在做了這個。』他說話的時候，我就想啊，想啊，想啊，終於，我告訴他去加州做一場展覽對他而言有多麼重要。

我對他說，我有一個主意：『施維特斯的拼貼和你的雕塑。』他說：『你要從哪弄到施維特斯？』我說：『我認識一個住在帕薩迪納的德國女人，她有一些施維特斯可以借給我展覽。』於是他說：『你借到施維特斯，我就把雕塑發過去。』1960年，我辦成了那場展覽：施維特斯和賈斯培．瓊斯。李歐興奮得不得了。」互惠、共贏——這自然是卡斯特里幾乎不費吹灰之力就能做到的事情。

與此同時，卡斯特里結識了布魯姆在加州的藝術家埃德．拉斯查，並最終在紐約展出了他的作品。「1961年，我去過李歐的畫廊，給他看了一疊我去歐洲旅行時畫的紙本。」拉斯查回憶，「他似乎挺喜歡的，他說：『希望將來能夠有機會跟你合作……我要給你看點東西。』他把我帶到辦公室，給我看了羅伊・李奇登斯坦的那張網球鞋。我震驚了，真的是被嚇到了！竟然會有這樣的藝術家，他把跟好品味完全無關的荒誕帶進了藝術的世界。一開始我並不喜歡這幅作品，它太難以消化，但最後還是體會到了它的深刻。它對我的影響巨大。

李歐支持的絕大多數藝術家都跟羅伊有著同樣的遭遇；一開始作品都很難賣，藝術家本人也很難獲得認可。這條鴻溝需要由李歐進行彌補。十年之後，李歐開始展出我的作品，我也成為了他旗下的一名藝術家，後來每個月還會收到他發的工資，但我們從來都沒簽過合約。好玩的是，這個帶著歐式優雅、看上去十分嚴肅的男人其實一直童心未泯。所以他才會這麼迷人；他對事物的看法非常像個年輕人。我畫過一張素描——《三……兩粒安定》（Three…Two Valiums）。李歐看了說：『哦，埃德，我可不想要這個。』他永遠都願意看到作品中具有諷刺意味的一面，這是他魅力的一個部分。」

當西海岸建立起了與紐約的聯繫，舊世界中的幾個城市也在做著同樣的事情。紐約藝術界已經吸引了一大批來自海外的關注，其中包括倫敦的托尼．沙弗拉齊（Tony Shafrazi），他出生於伊朗，是一位精力充沛的亞美尼亞裔藝術家。1965年春，他剛剛獲得了前往美國的簽證，就立刻奔赴紐約，並在那裡停留了兩週。來到紐約才兩天，他就走運地見到了安迪．沃荷和羅伊．李奇登斯坦。他們工作室中的氛圍讓沙弗拉齊震驚不已，他瞬間迷上了這兩位普普藝術家的世界。他開始研究他們的創作、向他們提供幫助、建議他們進行新的嘗試，並跟隨他們到過許多地方。

為了幫李奇登斯坦一起運送幾件雕塑去上城，他們搭乘計程車來到了一個貌似是畫廊的地方。在這裡，他第一次邂逅了卡斯特里，並當場成為了他的一位藏家，這個關鍵性的時刻也是卡斯特里的經典案例之一。「一位紳士向我們走來。」沙弗拉齊近來做出了解釋，「那是一位短小精幹、整潔體面的男士，穿著筆挺的薄料西服，那明顯是某個義大利品牌的訂製款。他用一個長長的『噢』熱情地歡迎了羅伊。——『這個年輕人是托尼．沙弗拉齊，青年藝術家，從英國來拜訪我的。』羅伊說。——『羅伊的朋友就是我的朋友！歡迎！』李歐說。

我在那裡看到了羅伊．李奇登斯坦的一件版畫，那是一座科幻之城，還有一張女人腳部的特寫，黑白的，一隻女人的手拿著棉花在腳趾間擦拭。——『哇！這幾張太棒了！』我說。他們兩個都因為我的激動興奮不已。——『您這麼喜歡啊！』李歐說，『如果您把它們納入您的收藏，我會非常榮幸的。』——『可是卡斯特里先生，我只是一個學生，是來這裡旅遊的。』我回答。——『嗯，您是藝術家，而且還是羅伊的朋友，所以我們一定可以給您一些優惠。』他補充道。

我不確定，不知道怎麼辦才好，我這輩子從來都沒買過任何藝術品，甚至連想都沒有想過。可是我真的買下了這些版畫，我不知道李歐是怎麼做到的，甚至不知道我是怎麼付的錢。李歐說話時是那樣輕鬆、隨意，就像這根本不是一件什麼大事，彷彿這一切都是順理成章的。」

卡斯特里畫廊為紐約、加州和歐洲的青年藝術家們施展著神奇的魔力，讓那些正在為將來積累藍籌投資的收藏家們把賭注押向了普普藝術，然而此時，在那些更加年輕、大膽，對藝術也更為敏感畫廊主和策展人面前，卡斯特里卻開始感到力不從心了。這些人中除了有他的前妻伊蓮娜．索拿本德、他的助理總監伊萬．卡普、格林畫廊的總監迪克．貝拉米，更少不了在1960年來到紐約大都會博物館，並迅速成長起來的當代藝術助理策展人亨利．蓋爾扎勒（稍後會介紹更多關於他的情況）。但在絕大多數情況下，他們燃起的只是卡斯特里奮勇向前的衝勁，這自始至終都是引領他走向成功的一個關鍵因素。

李歐．卡斯特里起初對沃荷的拒絕也以同樣的方式給他上了一課。1961至1964年恰恰是沃荷精力最為充沛的創作期。「當時，超市對袋裝食品安全性和豐富性的承諾遭到了災難性的打擊」，而沃荷則用許許多多強有力的圖像留下了對那個時代的紀念。他對痛苦的主題進行了各不相同的詮釋，有時以瑪麗蓮．夢露、傑基．甘迺迪和伊莉莎白．泰勒作為偽裝，有時以《金槍魚災難》（Tunafish Disaster）和《電椅》（Electrict Chairs）作為形式；他「對商品交易的崩潰進行了戲劇性的誇張」，並對「美國政治生活的弊端」進行了探究。

通過這一系列動作，沃荷揭示了他對這個國家「殘酷、幻滅、悲觀的預期」，並進入到了他日後再也不曾涉足的「黑暗繪畫」階段。那時，克里斯托夫．德．梅尼爾還是一個在政治上十分激進的年輕人，同時也是紐約藝術圈的一名觀察者。據她回憶：「他能對時政高談闊論，音量只比耳語聲大一點點，但觀點卻十分大膽、辛辣。只要談到這個話題，他的看法就永遠都是正確的，論述也十分精彩！」但李歐對未來的想像卻完全是知識分子式的，而且帶著一種外來移民特有的小心翼翼，因而他很晚才意識到沃荷對政治的關切。

1964年1月，索拿本德為沃荷舉辦了他在巴黎的第一場個展，並為展覽訂定了一個絕妙的主題：「死於美國」（Death in America），它不僅彰顯了普普藝術成功上位的實力，也關照到了法國民眾對這種藝術由來已久的厭惡情緒。為了吸引巴黎的知識階層的注意，這場展覽刻意呈現了一部分美國社會的陰暗面。在沃荷看來，這是他們第一次認認真真地去欣賞極端放縱的消費主義圖像背後的那份感傷。讓－雅克．勒貝爾寫道：「沃荷對死亡的處理達到了西方人想方設法通過電影去實現的高度。」

「沃荷為什麼會影響到我們呢？」阿萊恩．喬弗羅伊問道，「我們意外地發現自己已經被無盡的悲涼所淹沒……他的圖像是從主流媒體上扯下來的，都來自於大眾傳播中無時無刻不在肆意播放的氾濫資訊。在一個毫無敬畏之心的世界，這些圖像都成為了神聖的符號。」吉羅德．加西厄特－塔拉博（Gérald Gassiot-Talabot）評論道：「過去，沃荷向我們展示了象徵美國富裕神話的流行商品。如今，他將那個社會的恐怖和不安鋪陳開來，而表達方式卻絲毫沒有改變。」

旅居法國的美國詩人約翰．艾希伯里（John Ashbery）對這位藝術家給出了極高的評價，他用法國人的方式讚揚道：「這是普普藝術史上舉足輕重的一步……沃荷近期的藝術創作無疑是在針砭時弊，或者按照法國人的說法，『介入性』十足。」

後來，沃荷自己總結了他向美國社會發起的這場祛魅運動——「放眼望去，到處都是房子，門前全都是裝配著灌溉系統的鮮綠草坪，每個後院裡都裝著爬格子，孩子們騎著自行車去上學，郵差出現時總是面帶微笑，一個女人正從她的旅行車裡提出一袋袋雜貨。你不禁會想：『這就是真實的美國。』但接下來你會觀察到一些細節。

你發現那個總是可以分你一條口香糖的老好人其實已經完全瘋了，還殺掉了自己的老婆；你從小到大常去的那家教堂過去的牧師如今成了一個大酒鬼，已經撞毀了三輛汽車……你最好朋友的父母竟然要離婚了，他們曾是那麼相愛的一對……你在小學暗戀的那個女孩如今成了一個宗教極端分子……沒有一個美國人的生活是正常的。」通過斷定美國人的無趣只不過是一種烏托邦式的矯揉造作，法國人得到了滿足。

然而，直到1964年11月21日，卡斯特里才第一次為沃荷舉辦了一場展覽，得到展出的是他的《花朵》（Flowers）系列。巴黎的展覽過後，這位藝術家擺明了自己的立場，黑暗階段已經結束，如今他正在開啟的是一個題為《名流》（Celebrities）的系列。這個系列不僅展現了藝術家對新鮮事物敏銳的嗅覺，還標誌著他進入到了一個更加柔和的創作階段。

1966年，十九歲的彼得．布蘭特（Peter Brant）走進了卡斯特里畫廊。這位未來的媒體大亨和新聞紙製造巨頭與畫廊主之間幾乎很快就形成了一條強韌的紐帶。隨著時間的推移，卡斯特里成為了布蘭特的導師，而布蘭特對沃荷的崛起則起形成了關鍵性的作用。有趣的是，關於沃荷對畫廊的感情，布蘭特則有完全不同的見解。按照他的說法，李歐才是吸住安迪的那塊磁鐵——「安迪十分敬重伊蓮娜，欣賞她的眼光、她對傢俱的熱情，把她當成母親去敬愛，但是他對李歐的愛則不同。即便後來李歐把他畫的那些美金符號束之高閣，放進了位於格林街的畫廊的地下室裡，這讓他很受傷，但他還是很愛李歐。」

布蘭特並不認為李歐始終對沃荷有所懷疑。他注意到，卡斯特里一旦決定接受一個藝術家，就會全情投入——「李歐知道安迪是一位極其重要的藝術家。1966年我剛開始收藏的時候，他的確極力向我推薦過安迪。接下來的幾年中，我從他那裡購買了那張大的《花朵》，還有那張《電椅》。」但布蘭特還是多少透露了卡斯特里和沃荷之間存在彆扭——「不按理出牌的人是弗雷德．休斯（Fred Hughes）。他會擅自交易，甚至還會把畫賣給其他畫商，比如比紹夫貝爾格（Bischofberger）。」

雖然李歐．卡斯特里對他的藝術家們忠心耿耿，可如果有人要對他通過精密控制才能實現的制勝之道橫加干涉，他絕不會逆來順受！布蘭特解釋道：「李歐喜歡這麼做生意：他來與藝術家進行第一手交易，再代表他們與其他畫商接洽。他會事先做好佈局，加州是布魯姆，聖路易斯是赫爾曼（Hellman）或格林伯格（Greenberg），然後才會讓他們做展覽。」批評家葛籣．奧布萊恩（Glenn O’Brien）的評價是：「如果安迪跟李歐相處時感到不自在，那一定是因為他始終忘不掉自己當初為了加入畫廊付出的努力，那是他永遠都無法釋懷的傷痛！」

沃荷在美國最矢志不渝的支持者始終不是任何一位畫廊主，而是策展人亨利．蓋爾扎勒。1960年夏天，蓋爾扎勒從哈佛研究生院畢業後來到紐約，在大都會博物館做起了策展人。他的到來在畫廊、博物館、藝術家、策展人和畫商間激發出了新的活力；卡斯特里從未遭到過撼動的霸主地位也突然變得不再像過去那樣穩固了。任何人一旦被公開冠以「斯文加利」的名號，過不了多久就會想要擺脫這樣的形象。

卡斯特里想要得到的是一個可持續性更強、聽上去也不那麼邪惡的領先地位。他必須像過去那樣，依靠那個近似於家族的支持體系去實現這一飛躍。在這個體系之外，卡斯特里還獲得了一位新的支持者——莫里斯．坎巴爾（Maurice Kanbar）。1964年，坎巴爾從邁克爾．施特拉特手中買下了東七十七街4號的那棟聯排住宅，從而成為了畫廊的新房東——「李歐．卡斯特里是前任房主留下的租戶。他是最優雅的紳士，是最出色的藝術鑒賞家。因為我就住在五樓，所以我們每天都會見面：他的畫廊提升了整棟房子的層次！」

在畫廊協助李歐的除了伊萬．卡普，還有康妮．特里布林（Connie Trimble）。她是一位作曲家的妻子，也是堅定的畫廊元老。據卡普介紹，「她工作非常努力，一整天都不休息。我印象中她從來都沒出去吃過午飯。她管理圖書，還是會計，什麼都做。」康妮是從《紐約時報》的招聘廣告裡發現我們的，她把自己介紹成一名「萬能女助理」，事實真的是這樣的。她在這裡工作了很長時間，表現優異。後來她的丈夫在華盛頓得到了一份工作，所以她就辭職了，我為此傷透了心。

接替她的是妮娜．薩瑟蘭（Nina Sutherland），再之後是凱．比爾曼（Kay Bearman）。她過去給亨利做過秘書，效率很高，也做得很好。凱有一雙黑色的大眼睛，嗓音沙啞、性格溫順，為畫廊效力了四年時間。她出生於田納西州的孟菲斯市，是史密斯學院的畢業生，後來被哥哥列奧（Leo）介紹給了他在耶魯的同班同學蓋爾扎勒。

「我跟伊萬．卡普關係很好。」她回憶道，「我們每天上午從九、十點鐘開始工作，周日和週一休息。我負責接聽電話、寫信、跟藝術家溝通、管理文獻，但是從來都沒賣過東西。李歐為人圓滑、伊萬嚴厲粗暴——他們是互補的兩個極端。李歐只見其他藝術家推薦來的藝術家，他常跟在巴黎生活的伊蓮娜煲電話粥。」凱．比爾曼離開後，芭芭拉．沃爾（Barbara Wool）成為了卡斯特里的新助理，聰明漂亮的她來自紐約的一戶顯赫人家。三年之後她辭職離開，原因是「李歐、托妮和[她]之間的三角關係讓人不堪重負。」

1963年秋天，為了對伊萬．卡普的角色進行補充，畫廊聘請了剛從羅德島設計學院（Rhode Island School of Design）室內建築系畢業的大衛．惠特尼（David Whitney）做策展人。惠特尼從1960年起就成為了菲利普．詹森的伴侶，他天生才思敏捷、直覺敏銳，真誠地熱愛著藝術，他的加入為畫廊注入了新鮮的血液。他不知疲倦地走訪著藝術家的工作室，並在這個過程中與賈斯培．瓊斯建立了深厚的友誼。這位年輕的策展人為畫廊帶來了不容否認的威望，並將藝術界越來越開放的同性戀群體吸引到了這裡。

後來，他還把在RISD結交的朋友大衛．懷特（David White） 招到畫廊做助理。在「任何三十歲以上的人都靠不住」的年代，年輕人通過觀察身邊的長輩學會如何工作。懷特近來回憶說：「大衛．惠特尼宣佈：『我會告訴你要做什麼。李歐不是問題。』一開始，我負責運輸作品，從藝術家的工作室取畫、把它們裝進卡車、送貨，還幫忙布展、為照片和信封上的標籤打字、倒煙灰缸、倒垃圾。後來，惠特尼辭職了，我就接替了他布展的工作。

李歐要見許多重要人士。他是歐洲人，優雅、老練、精通多國語言、人脈通達。他是我們的老闆，就這個意義上說，他非常公平——我們從來都不用熬夜加班，總能按時收到工資，展覽結束時還能得到海報。李歐對他的藝術家全都畢恭畢敬；無論什麼時候，只要有人提出要求，他都會說：『沒問題！』李歐非常敬重賈斯培！他在博物館來畫廊參觀的人面前魅力十足，對收藏家們也殷勤周到。我只見過一次他在人前出言不遜：那天，鮑伯．斯庫爾想要買光賈斯培展覽上的每一張作品。」

Photo Credit: 典藏藝術家庭出版 1972年10月5日，休士頓，萊斯大學（Rice University）。與深得他信任的團隊參加展覽「丹．弗雷文：牆角的螢光燈」（Dan Flavin: Cornered Fluorescent Light）的開幕。從左至右：藝術家丹．弗雷文、畫廊總監大衛．惠特尼、收藏家芭芭拉．雅各森和助理大衛．懷特。攝影©希基．羅伯遜（Hickey-Robertson），版權所有。敬謝梅尼爾檔案館（Menil Archives），梅尼爾收藏，休士頓

舉國上下，代際之間的裂痕變得越發難以彌合。此時，卡斯特里意外地發現自己在社會的分化中第一次被劃到了古板保守的一邊。1965年是「誰人樂隊」（The Who）的歌曲《我這一代》（My Generation） 紅極一時的一年，卡斯特里畫廊的年青一代藝術家和夥伴——弗蘭克．斯特拉（二十九歲）、亨利．蓋爾扎勒（三十歲）、兩個大衛（都是二十七歲），和凱（二十六歲）——晚上常常在中國城裡聚餐，而卡斯特里（五十八歲）則會習慣性地留在上城。60年代，卡斯特里畫廊成為了一個不得不提到的文化中心，它如同一座燈塔，歡迎著世界上每一位藝術愛好者的到來。

「你可以借閱雜誌、可以查閱照片檔案，我們的一切都對外開放。」卡普解釋道，「所有文獻都整理得井井有條，無論什麼時候都能找到相關的記錄，所有人都可以查閱。任何一位有需求的藝術史學者、藝術批評家或任何一家博物館都能拿到我們的照片。我們定期會收到俄羅斯、土耳其和匈牙利的來信……李歐也總是樂於盡其所能地迎接來自其他國家的博物館館長和策展人。」

卡普語速極快，還帶著濃重的布魯克林口音，他常常會倉促地做出決定，與卡斯特里從容、克制的中歐風範截然相反。一天，一次爭吵暴露了橫亙在他們中間的那條文化和代際上的鴻溝：「過去的都過去了。」卡普聳了聳肩，說出了他們訣別前的最後一句話。「不，過去的不會過去！」卡斯特里反擊道，每個音節都鏗鏘有力得像是一記重錘。

書籍介紹

本文摘錄自《李歐和他的圈子：美國畫廊教父卡斯特里的一生》，典藏藝術家庭出版

作者：安妮．科恩－索拉爾（Annie Cohen-Solal）

譯者：王袁

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將美國藝術推向全世界的傳奇畫廊主，

美國畫廊教父李歐・卡斯特里首部中文版傳記！

他用眼光、人脈、明星藝術家建立起自己的藝術帝國，

挖掘賈斯培・瓊斯、安迪・沃荷、李奇登斯坦等成為藝術界的明日之星，

超級畫廊主拉里・高古軒、紐約畫廊女王瑪麗・布恩都是他的門徒，

從保險銷售員到傳奇畫廊主，本書娓娓道出李歐・卡斯特里精彩跌宕、波瀾壯闊的一生。

李歐・卡斯特里（Leo Castelli, 1907-1999），義大利裔猶太人，他是二十世紀最受人敬重的畫廊主，是美國最傑出的藝術商人，更是戰後美國藝術的奠基者之一。

50歲才開設人生的第一間畫廊，李歐以其對藝術的獨到眼光、細膩入微的觀察力以及堅決果斷的執行力，將許多當時仍沒沒無聞的藝術家打造成藝術界的明日之星。賈斯培・瓊斯、安迪・沃荷、湯伯利、勞森伯格、李奇登斯坦等，成為這些幾乎是二十世紀藝術史中重要人物的推手。他對才華洋溢的年輕人慷慨資助，甚至定期支付薪水，幫助他們的作品尋找理想的藏家，而非僅看高價者，從而改變了藝術市場的遊戲規則。

他以眼光、人脈、明星藝術家一步步打造自己的藝術網絡帝國，建立無可匹敵的美國藝術商業機構。而他與拉里・高古軒（Larry Gagosian）等當今超級畫廊主之間的師承關係，亦體現了他對當代藝術世界深遠的影響。往後數十年始終在藝術界占有舉足輕重的地位。

本書以卡斯特里個人以及家族經歷作為切入點，探尋其家族歷經戰爭、逃難、猶太屠殺、迫害等顛沛流離的發跡和中落。這段不曾被掩蓋卻從未被談起的身世，最終塑造了他既時刻保有戒備又富有吸引力的人格特質。這些特質亦讓它具有遠見卓識的從普普藝術到觀念藝術為每一個重要運動推波助瀾，也因此煽動起世界對美國當代藝術的熱情。

Photo Credit: 典藏藝術家庭出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰