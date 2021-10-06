《兩個太陽的臺灣》：「民族主義團體」與「蔣渭水」為臺灣民眾黨成立以前遭遇到的兩大問題

文：黃煌雄

【第四篇 爭鳴的領導團體】

民眾黨的成立

當文化協會分裂以後，新文協以文協本來的基礎繼續其活動，而舊幹部卻另起爐灶，致力於政黨組織，幾經波折，終於一九二七年七月十日成立臺灣民眾黨。

一九二七年二月，文協舊幹部協議組織政治結社，並決定以蔣渭水提案為主，成立臺灣自治會。臺灣自治會的綱領有二：

（一）吾人在臺灣政治上主張自治主義。

（二）吾人在臺灣經濟上主張臺灣人全體之利益，尤特以合法手段擁護無產階級之利益。

臺灣自治會因主張「自治主義」，遭日據當局事先聞知而禁止，蔣渭水不服，將會名改為臺灣同盟會，仍主張「自治主義」，又遭當局事先聞知而禁止。但舊幹部並不氣餒，乃於一九二七年五月，召開籌備會，決定將名稱由解放協會再改為臺政革新會，並於略做修改與增補後，通過以蔣渭水提案為主的草案。臺政革新會的綱領為「期實現臺灣人全體之政治的、經濟的、社會的解放」。

臺政革新會於一九二七年五月二十八日舉行發會式，會中又將名稱改為臺灣民黨，並即向日據當局提出結社申請，結果因臺灣民黨綱領使用「臺灣人全體」及「解放」七個字，被認為是「民族主義團體」而遭「禁止之」。

臺灣民黨雖被禁止，但舊幹部仍繼續努力籌組新黨，由於民黨被禁止的理由，是因「臺灣人全體」及「解放」七個字，籌畫中的臺灣民眾黨便將綱領改為：

（一）確立民本政治。

（二）建設合理的經濟組織。

（三）改除不合理的社會制度。

日據當局對這項修改案雖無異議，卻「提出蔣（渭水）君不參加的條件」，其所持理由是：

（一）於臺灣的政府不能容忍奉民族主義的團體存在於臺灣。

（二）然而，蔣渭水是極端的民族主義者，所以他加入的會，恐有被他支配大勢。

（三）所以蔣渭水參加的會難得許可。

由於這項條件，當民眾黨在臺中舉行結黨大會前夕，「臺中州警務部」便「傳達警務局的通知說：『蔣渭水不可當委員。』」因而在會上竟釀起「討論蔣君的問題」。不過，這項條件最後並未為大會接受，因為大會經過討論以後，不僅允許蔣渭水入會，且更以實際行動推選蔣渭水為中央常務委員。

「民族主義團體」與「蔣渭水」為民眾黨成立以前遭遇到的兩大問題。在這兩大問題上，民眾黨於第一個問題讓步，因之大會宣言內便稱民眾黨為「未含有任何以民族鬥爭為目的」；但在第二個問題上，民眾黨卻不讓步，因為不讓步，蔣渭水才得以發揮其影響力，以致「未含有任何以民族鬥爭為目的」的民眾黨，又因蔣渭水而「民族主義」化，最後更因「民族主義」化而遭解散。所以「民族主義團體」與「蔣渭水」，不僅是一九二七年民眾黨成立以前的兩大障礙，也是一九三一年民眾黨遭受禁止處分的兩大理由。

Photo Credit: 時報出版 民眾黨成立的關鍵人物蔣渭水。（蔣渭水文化基金會提供）

民眾黨的指導原理

臺灣民眾黨雖然既難產又早夭，但在三年七個月（一九二七年七月十日至一九三一年二月十八日）的奮鬥過程上，民眾黨從創立時，「民眾的信念已極混亂，左翼份子的惡宣傳亦甚猖獗，我們的活動一時陷入極困難的地步，真有敗辛野棄樊城奔夏口之嘆」，發展而為「對內已獲得四百萬同胞的信賴和支持，對外已獲得日本、中國以及國際間的認識」，最後更因力行「真劍的解放運動」，能「撼動當局施政」，動搖日本「國策」，乃遭總督府「有計畫的絞殺」，而使成立於危難之間的民眾黨，形同「光榮戰死」。

民眾黨既係因應臺灣民黨的被禁而成立，成立初時，立黨精神不免多受牽制而無法暢言。及第二次全島黨員大會通過「對於階級問題的態度」和二次大會宣言，蔣渭水也先後在此期間發表〈我理想中的民眾黨〉、〈臺灣民眾黨的指導原理與工作〉、〈請大家合力來建設一個堅固有力的黨〉、〈臺灣民眾黨的特質〉、〈臺灣民眾黨行階級運動有矛盾嗎〉、〈民眾第一主義〉諸文；依大會通過的決議和宣言，以及蔣渭水發表的文章，民眾黨成立初時未能充分表現的立黨精神，才得到具體的闡釋。根據這些闡釋，可知民眾黨的立黨精神——亦即民眾黨的指導原理為：

（一）全民運動與階級運動是要同時並行的。

（二）擁護農工階級，就是階級運動的實行。

（三）扶助農工團體之發達，就是要造成全民運動的中心力量。

（四）企圖農工商學之聯合，就是要造成全民運動的共同戰線。

（五）本黨要顧慮農工階級之利益，加以合理的階級調節，使之不致妨害全民運動的前途。

（六）集合臺灣各階級民眾，在黨的領導下，實行全民之解放運動。

這項指導原理的主要擬定者為蔣渭水，在這項指導原理引導下，自一九二八年以後，民眾黨漸漸發展成為臺灣同胞抗日運動的最主要領導力量；及新文協與臺灣農民組合相繼受到彈壓，民眾黨又在反對鴉片新特許及霧社事件上表現出尖銳做法，民眾黨愈成為「臺灣人解放運動的總機關」；但在這種大好形勢聲中，隨著內部分裂及改組，民眾黨最後竟遭到總督府的禁止處分，致不能不在「悲壯慷慨裡告終」。

在殖民地的鐵蹄下，民眾黨的指導原理，雖使民眾黨迅速成長，但民眾黨對指導原理的力行，又使民眾黨中途夭折；所以民眾黨的指導原理既是成就民眾黨的主要因素，也是結束民眾黨的主要因素。

Photo Credit: 時報出版 1930年出版的《臺灣民眾黨特刊》上的黨旗、綱領和口號。（莊永明提供）

工友總聯盟

在臺灣民眾黨成立以後，蔣渭水一面鑑於一九二五年農民運動興起後，「先覺者」未能積極支援，以致受到日本勞働農民黨指導的教訓，一面更受到孫中山及改組後的中國國民黨一再強調「喚醒民眾」與「扶助農工」的影響，乃對正在興起中的工人運動，極力促成組織各種工會，再經由各種工會組織全島統一工會。

一九二八年二月十九日成立的臺灣工友總聯盟，正是代表蔣渭水這一概念的具體實現。工人運動於一九二七年才漸趨熱烈，但經由蔣渭水的努力，很快地即於一年之內成立臺灣工友總聯盟，成立後的臺灣工友總聯盟更於短期內發展成為擁有四十多個加盟團體，會員達一萬數千人的龐大組織。這種壯觀的成果，不僅使工人運動邁入新的階段，也使臺灣工友總聯盟成為當時抗日運動中常被提及的四大團體（臺灣民眾黨、新文協、臺灣農民組合及臺灣工友總聯盟）之一。

臺灣工友總聯盟的指導原理，是採取「組合主義」——「工人在資本制度的範圍內，工人階級的勞働條件改善維持的運動，就是組合主義」。「組合主義」有三大目的：「勞働條件的改善，勞働工資的增高，勞働時間的短縮」，這些都是「極溫和的要求，沒有什麼可驚的地方，又是由階級運動的階段上看起來，是自然成長的。」這種組合主義實內涵於民眾黨的階級運動主張之中，因為民眾黨的階級運動，即是「民生主義的階級運動，是勞働組合主義的階級運動」。

工友總聯盟和民眾黨不僅在主張上，即在人事上亦有相通之處，兩者之間也構成蔣渭水強調的「黨與民眾團體」關係的最佳典型——「黨是人頭，民眾團體是人身」，「黨可比是臂，民眾團體可比是指」。為民眾黨實質領袖的蔣渭水，在工友總聯盟成立以前為其「產婆」，成立以後又為其「顧問」；民眾黨幹部之中，有些亦為工友總聯盟的實際領導者；因為這種深厚關係，一九三一年，當民眾黨被解散，特別是蔣渭水逝世以後，工友總聯盟也幾乎同時趨於瓦解。

日據時代的農民運動，因日本勞働農民黨的影響，漸漸走上階級化與國際化之路；而工人運動卻因蔣渭水的影響，走上組合主義之路。基於此種意義，工友總聯盟的成立與發展，不僅阻止日本本土社會主義運動團體在臺灣社會運動進行過程上的進一步介入與領導，也愈助長臺灣民眾黨的聲勢，更增加臺灣近代民族運動主體性的範圍。

書籍介紹

本文摘錄自《兩個太陽的臺灣：臺灣文化、政治與社會運動的狂飆年代 （增訂新版）》，時報出版

作者：黃煌雄

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1921年之後，日本統治臺灣已逾25年，臺灣人明白武裝抗日行不通，乃積極轉以非武裝方式與殖民當局對抗。文化協會成立，《臺灣青年》、《臺灣民報》創刊，逐步喚醒民眾的抵抗意識，而後至1931年之前，陸續出現的農民組合、臺灣民眾黨、工友總聯盟、臺灣共產黨、臺灣自治聯盟等組織，路線左右紛呈，譜成臺灣第一個社會運動的黃金十年。因此，這十年不僅是一段重要的抗日史蹟，對於臺灣社會啟蒙與本土社會運動發展，也深具歷史意義，而當時先覺者的觀念，例如解放婦女，並不落於今人之後。

此外，其他的日治史著作，多半述而不論這段歷史，對於當時的人物，不論立場、路線是否始終如一，多半一律稱頌。本書作者以「歷史週期表」的概念，給予各個人物合適的歷史位階，還諸位先賢一個歷史的公道。

今日增訂版，在內容文字及照片略有增修，另新增六篇文章、附錄三篇，讓作者評論的觀點更形突顯，更具時代意義。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰