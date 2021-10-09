《孔子真面目：2500年來的謊言》：當「己所不欲，勿施於人」遇到了人性本賤

文：黃文聰

第三單元 儒家言論與思想

第二個價值 當「己所不欲，勿施於人」遇到了人性本賤

我們看了歷史上真實孔子的許多實際作為之後，可以回頭再聽孔子嘴巴所講的倫理道德，特別是被現代儒家尊奉為金科玉律的「己所不欲，勿施於人」。

「己所不欲，勿施於人」這個儒家最高規範的「孔子之道」，若遇上人性醜陋面的話，兩者會蹦出什麼樣的火花？

話說孔子在「教導」（誤導？）那一票年紀小他四十多歲的孫子輩學生。

冉雍比孔子還小二十九歲，所以他是幫助孔子「教導」年輕子弟的助教。據說他的長相看起來像是統治階級的貴族，因為他天生有著好似國君的威儀神態，所以光靠外表就可以引人注意，孔子常常稱讚冉雍是一個看起來像國君的人。

其實從《論語》以及儒家史籍（例如《史記》），即可看出孔子是非常重視外表的。也因如此，孔子一開始冷落甚至鄙視長相醜陋的澹台滅明（子羽），才會有「以貌取人，失之子羽」的話。

跟孔子那種以貌取人的行徑相反，耶穌基督的弟弟聖雅各提到「若依據外貌對待人，就是違反摩西頒布的誡律」（註三）。由此可見「不應以貌取人」的智慧，在古代中國還只是疲軟無力的道德勸說，在猶太文化已是必須遵守的嚴謹誡律了。

有一天許多年輕學弟跑來請教冉雍，因為他們聽聞孔子教過許多次什麼是「仁」，但孔子每次都是即興演出地講著不同的內容，從來沒有給過清楚又一致的定義，讓人可以全面適用到實際生活所需的人際關係。

在此我們得提醒讀者另一個儒家思想的嚴重缺失：對於重要價值觀的內涵，儒家從來就無能給出一個明確的定義，導致每一個學過儒家思想的人，對該價值的主觀認知可能都不一樣。

因為孔子教過顏回、樊須以及顓孫師（子張）什麼是「仁」，但孔子給的答案卻是「仁」可以是「克己復禮」，「仁」可以是「愛人」，「仁」可以是「恭、寬、信、敏、惠」。

結果同樣一個「仁」，答案卻可以五花八門，因為儒家跟孔子無能提供一個清晰的定義，所以冉雍雖聽過孔子講了很多次，但他卻仍不清楚「仁」的內涵到底是什麼。

冉雍只好帶領那一票年輕的學弟們來到孔子面前，再次請孔子說清楚、講明白什麼是「仁」，這就是《論語》〈顏淵〉第二章的故事。

冉雍提出問題：「孔夫子呀，能否煩請您再次說明什麼是『仁』呀？」

孔子擺出一臉不高興的神態，不是已經講過很多遍了嗎？你們這些學生到底有沒有在聽我孔子所教的內容？

可惜孔子從來就不會反省是自己思辨能力不夠清晰，所以才沒辦法定義清楚什麼是「仁」。

讀過柏拉圖或亞里斯多德（Aristotle）著作的人都知道，希臘文化非常強調在討論事情之前，應先定義哲理的內涵，以免造成「同詞異義」的嚴重結果，這是中西雙方從古代就有了不同的學問態度。

孔子看著一票年輕的子弟們，說道：「你們都好好聽著，我這次會詳細地解釋什麼是仁，以後不要再問同樣的問題了。」

年輕的子弟們聽了很高興，孔子竟然願意將一個倫理道德的概念定義清楚、說個明白。

「仁是什麼？『出門如見大賓』就是仁。」孔大聖人開示囉！

每一位孔門子弟雖然很想擺出滿臉的疑惑跟訝異，但都強忍住自己的情緒，反而故作恍然大悟的表情。結果孔子就誤以為大家都很滿意，於是一口氣講出下面幾個對「仁」的說明。

「使民如承大祭是『仁』。」眾位孔門子弟猛點頭。

「在邦無怨就是『仁』。」孔門子弟們狂點頭。

「在家無怨也是『仁』。」子弟們再三點頭。

「己所不欲，勿施於人......」孔子停下來看著諸位儒家子弟，眾人晃頭楞腦地齊聲高喊：「還是『仁』！」

但是親愛的讀者們，您們也已從孔子這幾個「即興演出的解釋」，清楚地理解什麼才是「仁」了嗎？

容許我們再次重申：因為儒家無能去定義清楚任何一個道德概念，導致每個人對名稱相同的倫理價值觀，卻有了完全不一樣的主觀理解。於是有幾個二十一世紀的孔門子弟覺得「己所不欲，勿施於人」聽起來總覺得怪怪的，以下是他們的對話。

「孔夫子說『己所不欲，勿施於人』的意思，就是自己不喜歡的事情不要強迫別人做；也不應把自己不要的事情，卻讓它發生在別人身上。」

「對呀，自己不喜歡、自己不想要、自己討厭、自己痛恨的事情，都不應該把那樣的事情加諸在別人身上。」

「若真是如此，這下糟了！」那人突然做出大事不妙的表情。

「什麼糟了？『己所不欲，勿施於人』是孔夫子著名的格言，被現代儒家捧為最高準則，怎麼會糟了呢？」另一個人急忙地問。

「因為這一句話忽略了人性本『賤』的殘酷事實。唉，如同韋政通所說的，儒家只注重性善的一面，所以儒家對人性醜陋的體會真的很幼稚，導致儒家想出來的倫理道德都很膚淺！」

「何以見得人性本『賤』跟孔子這一句金科玉律的關係？」

「人性本『賤』！而且是『賤可賤，非常賤』！」

「所以呢？」

「依據人性本賤的原理來看，所謂的『己所不欲，勿施於人』就是『我（孔子）見不得別人比我好，絕對不讓他們比我（孔子）行！』」

「咦，我怎麼從來都沒有這樣想過？喔，這下子我懂了，原來『己所不欲，勿施於人』就是我（孔子）討厭別人比我聰明、我（孔子）不想要別人比我有錢，所以通通都不能讓別人比我（孔子）聰明，也不能讓別人比我（孔子）富有！」

「沒錯，我（孔子）最痛恨百姓們想要跟統治階級平起平坐，所以絕對不能讓人民產生那樣的妄想！」

「原來『我見不得別人比我好，絕對不讓他們比我行』才是『己所不欲，勿施於人』的真諦！」

各位看官們，只要遇上人性醜陋跟邪惡的一面，整套儒家思想就馬上轉化成魔鬼的教條。當代儒家韋政通說的沒錯，儒家思想的確是幼稚又膚淺，因為孔孟僅靠著性善論就建構儒家倫理道德，完全忽視人性邪惡的一面，這跟遵奉耶穌為神的宗教完全不同，因為他們是以性惡為出發點。

連現代儒家最推崇的金科玉律：「己所不欲，勿施於人」，都有其狹隘的片面性進而產生嚴重的缺陷，更別說儒家其他的倫理道德了。儒家思想欠缺對人性醜陋面的認識跟體悟，導致所謂的「孔子之道」永遠都只是半調子，因為僅具單面價值的孔仁孟義，就只能是虛仁假義而已。

這也是此書沒有繁瑣地逐條批判《論語》每個「金句」，而是透過真實歷史記載的分析跟論述，單刀直入地批判孔子的品德與人格的原因。

會採取這個進路的寫法，是因為儒家的倫理道德根本不值得看官們浪費寶貴的時間去學習。

不信的話，我們可以隨便再舉一例做為儒家思想有著偏激殘缺性的證明。

「子不語怪、力、亂、神」的思想其實是嚴重的謬論，分析如下：跟儒家不一樣就是「怪」，比儒家更強大的就是「力」，與儒家有著不同的價值觀就是「亂」、超越儒家能理解的就是「神」！

假使我們接受了儒家思想，那麼與我們不一樣的民族就批評他們奇怪；比我們富強的國家就斥責他們是用武力稱霸；跟我們不同價值觀的文化就嘲笑他們是淫亂；超越我們所能理解的宗教信仰就覺得是連篇的鬼話！

您還是不信？您依然覺得這一切都是寫這本書的死老頭在以偏概全？

好，沒問題，我們再舉一例。

孔子的精神被歷代儒家推崇是「知其不可而為之」，這也是儒家自我標榜的精神。依據「人性本賤」的真理，儒家遵奉「知其不可而為之」的片面性與殘缺性，其實就是：「明知不可以殺人，但仍要知其不可而殺之！」

少正卯、岳飛以及獲得歷代中國人民支持的忠義之士，都是不可以殺的國家棟梁跟社會菁英，但哪一個不是被飽讀孔門經典的儒家官員所謀殺？

有如此嚴重缺陷的儒家思想，依據《墨子》〈公孟〉的記載，戰國初期的儒家分子，已經開始四處宣揚孔子有資格接受禪讓並登基為天子，因為儒家分子都認為孔子的思想足以成為世人的言行典範。

華人圈內可以窩裡捧儒家好棒棒，但是歐美文明圈是如何看待儒家？

其實不僅古代中國的墨家對儒家孔子提出嚴厲的批判，近代歐洲的黑格爾於一八二五年到一八三○年之間，在普魯士首都（柏林）講授歷史哲學的課堂裡，也對孔子以及《論語》做出毫不客氣的批評，讓我們再複習一次黑格爾批判儒家孔子的內容如下：

「我們（黑格爾與歐洲讀者）看到孔子和他弟子們的談話（論語），裡面所講的是一種常識道德，這種常識道德我們在哪裡都看得到，在任何一個民族裡都找得到，甚至比（論語）更好。（論語）是毫不出色的東西，孔丘只是一個實際的世間智者，在孔丘的書籍裡，思辨的哲學是一點也沒有的。

「（論語）只有一些良善、老辣的道德教訓，從（論語）裡面我們不能獲得什麼特殊的東西。西塞羅（Cicero）留給我們的《政治義務論》（De Officiis; On Duties）便是一本道德教訓的書，比孔丘所有寫過的書籍之內容更加豐富，而且還更好！我們根據孔丘的原著可以斷言：為了保持孔丘的名聲，假使他的書籍從來不曾有過翻譯，那反而是更好的事情。」

看得出來黑格爾除了批判孔子與《論語》之外，還用了極盡揶揄、嘲諷跟不屑的口吻提出質疑：為什麼像孔子這樣的貨色，竟然是中國的第一號聖人？

這就是歐美理性主義時代的思想最高峰，黑格爾，讀過《論語》跟儒家書籍之後的心得；這也是為什麼黑格爾「膽敢」瞧不起儒家中國文化的主因！

接下來就是這本書的第二部〈攻詰儒家之錯的他山之石〉。

第二部的內容都是透過其他民族價值觀的簡略淺介，去對比儒家孔孟思想的價值觀；書中精簡地敘述其他文化的宗教與政治思想。

相信這樣的簡略比較，將有助於您更進一步了解黑格爾為何敢說《論語》裡面所講的言論都只是道德教條，儒家的道德教條在任何一個民族裡都找得到，而且絕對比《論語》更好！

書籍介紹

本文摘錄自《孔子真面目：2500年來的謊言》，時報出版

作者：黃文聰

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孔子，你真的嚇到我了……

二十九歲的孔子為何會贊成採用閹割生殖器官、剁鼻或砍腳的周禮酷刑，去對付輕慢統治者的人民？

三十八歲的孔子為什麼要禁止人民去了解刑罰規範的內容？

五十三歲的孔子到底有沒有謀殺深受人民擁戴的少正卯？

五十四歲的孔子為何因「墮三都」而引爆魯國內戰？

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孔子之道的實踐，為何總是脫離不了軍事暴力？

孔子為何認為女人不是人？

【教師節必讀首選】

你真的認識孔子嗎？

這一次，我們一起看清楚至聖先師的真相

華人出版界有關孔子的書籍，百分之九十九點九都讚揚他說過的話，並宣揚其思想，但史蹟卻記載了孔子諸多專制獨裁的驚悚事實，以及孔子之道的言語暴力與人身攻擊。東方思想以儒為尊，所有禮教規範皆出於孔儒，以民主自由多元的當今眼光，如何看待這些真相？這二千五百年來，我們到底信奉了什麼？

本書第一部〈我們被騙了！〉整理儒家經典《禮記》、《左傳》、《穀梁傳》、《荀子》、《周禮》、《孟子》、《公羊傳》、《儀禮》、《春秋》、《論語》，以及儒家書籍、史書，包括《孔子家語》、《國語》、《史記》、《漢書》，以戲謔反諷的故事筆法（非學術論述），還原最真實的孔子原貌。

第二部〈攻詰儒家之錯的他山之石〉引用釋迦牟尼、印度阿修卡大帝（阿育王）、蘇格拉底、希臘雅典、猶太教、耶穌教等其他民族的價值觀與思想，對照孔子的儒家價值觀，進一步回應德國哲學家黑格爾研究《論語》後，認為孔子之道以及儒家思想根本不值一哂的看法。

反省傳統而爬梳出來的歷史真相，將帶我們一窺二千五百年來的謊言。

當所有關於孔子的書籍都在讚揚他說過的話、宣傳他的思想的同時，自由民主的我們或許都該有另一種觀點。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰