若中國成功加入CPTPP，恐怕是再度給拜登政府敲響了警鐘

中國商務部在9月16日晚間，正式向跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的會員國保存方紐西蘭，遞出加入申請。實際上，去（2020）年11月20日，中國國家主席習近平就曾在亞太經合會（APEC）的視訊會議上宣布中國將積極考慮加入CPTPP。

時隔300日，中國也正式提出申請，各界也開始對此議題展開一系列的討論和分析。

中國CPTPP的申請之路的兩大難關和「高標準規範」、「對外關係」

單就中國能帶來潛在經濟利益來看，其利益之龐大恐怕是任何一個會員國都難以拒絕的。

華府智庫彼特森國際經濟研究所（Peterson Institute of International Economics）於2019年的報告就指出，CPTPP每年能替全球帶來高達約1470億美元的收益，若中國能加入，此數字將會上升到約6320億美元，而許多會員國的實質收入甚至能增加超過1％。

然而，中國CPTPP在申請上有兩大難關需要去面對和解決。其中，首當其衝的就是CPTPP的高標準規範。《經濟學人》（The Economist）日前的文章指出，CPTPP的規範內容十分詳盡、希望進行深度的經濟整合，加上需要所有成員一致同意才能加入，這讓中國的申請顯得困難重重。

文章中，美國智庫彼特森國際經濟研究所（Peterson Institute）資深研究員蕭特（Jeff Schott）認為，其實中國出人意料地在許多方面都符合CPTPP的條件，問題是在那些不符合的地方，與規範門檻的差距都相當巨大。

他指出，雖然中國近年在智慧財產權與投資權利等方面有明顯進步，但國有企業強勢主導市場、勞動權利處境糟糕、數據隱私也有很大改善空間，這些都是中國需要加強的申請弱項。

特別是中國對待國營企業的方式，就常令貿易夥伴頭痛。同樣擁有許多國有企業的越南與新加坡，當初也都因為加入CPTPP，被迫放棄對國有企業及其員工的種種優遇，並提高營運與企業的透明度。

除此之外，華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institute）東亞研究資深研究員索利斯（Mireya Solis），於23日的文章中也指出，CPTPP的核心規則與中國對於其他貿易協定的承諾有巨大的差異。舉例來說，CPTPP規章中對於國有企業和勞動權有高度要求，然而去年加入的RCEP則沒有。此外，在電子商務上，雖然CPTPP和RCEP對此都有規範，但兩者要求的標準卻相差甚大。

而中國CPTPP的申請的第二道難關，就是對外關係。

《霧谷晶策》分析，中國提出申請後，勢必對於日本、加拿大和澳洲的立場相當擔憂。因為，中國在近年與這三個國家的雙邊關係可以說是越發緊張，同時，美國對這三個國家的影響力也相當巨大。因此，這對於需要「全票通過」才能加入CPTPP的中國相當不利。

其中，又以澳洲最令中國擔憂，在去年澳洲要求世界衛生組織（WHO）對疫情展開獨立調查後，中國單方對澳洲展開一系列的貿易制裁，使得雙邊關係一落千丈。因此，澳洲勢必會讓中國的CPTPP申請之路走得相當艱辛。

澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）在17日就指出，除非北京撤銷對澳洲產品的報復性關稅，否則澳洲不會讓中國加入CPTPP展開談判。

除了上述三個國家外，《日經新聞》分析，墨西哥對中國加入CPTPP同樣相當慎重，因為若中國加入，美國重返CPTPP將變得相當困難。考慮到墨西哥的最大貿易夥伴是美國，在美中摩擦加深下，對中國的加入難以表示支持。

此外，《經濟學人》也指出，雖然美國不能參與是否讓中國加入的討論，但透過《美墨加協議》（USMCA）、美英澳三方協議《AUKUS》等機制，美國對於加拿大、墨西哥、澳洲等國仍然有強大的影響力。

中國加入CPTPP的戰略、經濟、內政目標

戰略上，《霧谷晶策》分析，美國自2017年川普（Donald Trump）退出TPP後，就對區域經貿協議興趣缺缺，而拜登（Joe Biden）政府同樣如此，在上任後就表示暫時不考慮任何經貿協定。而中國正是看準這個機會，搶先美國、台灣一步，向CPTPP遞出申請。

此外，若反思當初歐巴馬（Barack Obama）和安倍晉三共同創建的TPP（CPTPP前身）的原因，其中一部分就是要透過高標準規範，聯合成員國抗衡中國逐漸於亞洲崛起的經濟實力。現在來看，若中國在最後能加入CPTPP，那不僅沒達到制衡中國的目的，反倒是給了讓中國鞏固亞洲經濟霸權地位的機會。

況且，若最後中國成功加入，美國仍無動於衷的話，那中國在將佔據亞太地區上兩個大型區域貿易協定的領導位置，而這也勢必會對於美國「世界龍頭」的地位產生衝擊。並且，也可能取代現在於CPTPP領導角色的日本。

《經濟學人》就指出，中國如果能成功加入CPTPP，中國將逐漸成為亞洲商業與外交領域上令人敬畏的領導者。

《霧谷晶策》分析，若美國持續不回來這個當初一手訂下規則的「遊戲」，那最後被邊緣是美國，而不是中國。若中國真能加入，那一來一往下，美中於亞太的經濟影響力將此消彼長，而這應該不是想要與中國「激烈競爭」的美國所期待的發展。

《紐約時報》（The New York Times）外交事務專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）在日前的文章中也建議，美國應該要重返TPP（CPTPP）。除了本身加入帶來的經濟效益外，美國能透過其規範，逼迫想要加入的中國遵守規則。甚至能透過強化現有規範，使得中國無法將核心產業鏈留下。

經濟上，《BBC》的報導指出，雖然CPTPP的體量並沒有RCEP大，但比後者擁有更低的關稅和更高的貿易自由度，還涵蓋了加拿大、秘魯等美洲國家，這可以提升中國參與主導亞太區域經濟合作的廣度和深度。

美國彼得森國際經濟研究所在2019年的一項研究表示，若中國不加入CPTPP，中國的總收入將因為CPTPP的貿易轉移效應損失100億美元，而加入則能獲得2980億美元的收益。

中國社科院世界經濟與政治研究所研究員高凌雲，曾對中國官媒《環球時報》說：「申請加入CPTPP是中國參與國際經貿協議制定的重大進展，這將推動中國在決定未來貿易規則時處於更好的地位，並且，該協定也有助於國內深化改革開放，特別是在鬆綁貿易和投資管制上。」

內政上，《日經亞洲》（Nikkei Asia）資深編輯中澤克二撰文分析指出，中共政治局常委會七人將在2022年秋季改組，而習近平正在爭取2022年之後繼續擔任最高領導人，甚至劍指2027年全國代表大會，想要執政到中國人民解放軍建軍100週年。因此，他可能會充分利用中國申請CPTPP和未來的加入談判，推動國內改革。

綜觀來看，中國距離成功加入CPTPP恐怕還有很長一段路要走，其內外要面臨的難關是否能一一克服，還有待觀察。不過，此次的加入，恐怕是再度給拜登政府敲響了警鐘，這個在太平洋另一端的國家，這一步步試圖強化其亞洲經濟霸權的地位，間接削弱美國於此區域的經濟影響力。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航