醫師圖文解說「智能速率心臟節律器」：注意心跳過慢警訊，避免出現頭暈、昏厥，甚至猝死

「醫師，我先生又昏倒了！」李太太一臉焦慮地說。

「怎麼發生的？」醫師問。

「我們坐在客廳裡，突然間他就臉色發白，眼睛上吊，失去意識⋯⋯」雖然已經目擊過幾次發作，還是令李太太感到非常驚恐，「我趕緊打了199，不過救護車抵達時，他已經恢復意識。」

60多歲的李先生有高血壓病史，身體狀況還不錯，但是在半年前開始會反覆昏倒，有時坐著、有時在運動中，昏倒之前沒有任何徵兆，完全無法預期，每次送到急診室時，李先生均已恢復意識。

經過一系列檢查後，終於在心臟監測器的紀錄中，發現他的心跳在昏厥當時突然變得很緩慢，甚至停止跳動長達9秒鐘。

亞東紀念醫院心臟電氣生理中心主任黃姍惠醫師表示，原因應該是副交感過度興奮，導致迷走神經性昏厥。

為了預防再度昏倒，黃姍惠醫師建議李先生安裝心臟節律器。黃姍惠醫師說，心臟節律器會持續監測心跳，當心跳速度下降太快，例如從每分鐘90下，突然掉到每分鐘60下，心臟節律器就會開始運作，以維持足夠的心跳速率。後來李先生選擇安裝新型的智能速率心臟節律器後，便沒有再昏倒過，讓家人終於能鬆一口氣。

心跳過慢、暫時停止，嚴重恐昏厥、猝死

心跳過慢屬於心律不整的一種，可能導致患者昏厥或猝死時，為預防意外發生，可考慮安裝植入式心臟節律器，幫助心臟維持基本心跳。黃姍惠醫師表示，絕大部分的心跳過慢是因為心臟的節律功能退化，稱做「病竇症候群（sick sinus syndrome）」，常發生於年紀較長的族群，患者的心跳速度可能低於每分鐘40下，導致頭暈、昏厥等症狀產生，可透過24小時心電圖紀錄器，捕捉心跳短暫停止達三秒以上來確診。

此外，完全性房室傳導阻滯（complete atrioventricular block）也可能造成心跳過慢，黃姍惠醫師說，這類病患就不限於老年人，年輕族群也可能出現。

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心臟的跳動是由電氣訊號來驅動，當心臟本身節律功能出現問題、導致心跳過慢時，可選擇植入式心臟節律器來協助。黃姍惠醫師解釋，手術時會將裝載有心臟節律器的皮下囊袋，置於鎖骨下方，電極導線則植入鎖骨下靜脈，順序通過右心房與右心室；植入後心臟節律器將持續監測患者心跳，當偵測到心跳速率太慢時，便會發出訊號使心臟收縮，滿足心律需求，以避免出現頭暈、昏厥、甚至猝死。

持續進化、貼近情緒／身體活動需求的智能速率心臟節律器

傳統心臟節律器是依照事先設定、固定的心跳速率運作，因此無法針對患者動靜態活動而調節。黃姍惠醫師分析，如果設定每分鐘60下，能夠滿足患者在靜止狀態或走動的需求，但在運動的時候，可能會比較喘，耐受度較差。

「有位心跳過慢的患者是海女，雖然已經七十多歲，還是每天去晨泳，」黃姍惠醫師分享，「如果使用固定速率的心臟節律器，患者活動就會受到限制，所以可以考慮安裝具有自動加速功能的新型心臟節律器，如採用『智能速率心臟節律器』，其中配備的傳感器可根據患者當前身心狀態，依照其心肌收縮的動態進行調整，達成『動靜皆宜』，符合病人生理性地心律輸出，增加未來的生活品質和降低心律不整相關風險。」

黃姍惠醫師進一步說明，「我們在運動的時候心臟收縮率會增加，但在沒有運動的狀況，心臟收縮率有時候也會增加，譬如情緒改變（興奮、緊張）或發燒時。智能速率心臟節律器在偵測到心臟收縮率增加時，會適時調節加速，以符合患者身心狀態，同時還具有不受到震動影響的優點。」早期的心臟節律器是透過感應身體的震動，來調整心跳速率，黃姍惠醫師解釋，當身體震動增加時，心臟節律器就會認為患者的活動量增加，而調高心跳速率但是也會出現一些意料之外的狀況。「曾有患者反應，孫子幫他搥背時，心跳就會變得很快。」黃姍惠醫師回憶，「另外，在替患者拍痰的時候，心跳速率也可能跟著上升。」

智能速率心臟節律器是透過感應心臟本身的收縮率，來調節加速，能更加符合生理需求，因此可同步改善上述缺點。

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智能速率心臟節律器可與核磁共振相容，提升檢查安全性

傳統心臟節律器無法接受核磁共振檢查。核磁共振檢查常用於檢查身體軟組織的問題，例如椎間盤突出、神經壓迫、腦中風等，黃姍惠醫師指出，由於老年人罹患相關疾病而需要接受檢查的機會較高，使用傳統心臟節律器較容易受到限制。

上述智能速率心臟節律器可與核磁共振相容，有助克服這樣的問題，黃姍惠醫師說，每個心臟節律器都有一張識別卡，即使是到不同的醫院接受檢查，都能確認患者所安裝的機型，並請心臟節律器廠商於檢查前協助患者設定心臟節律器，待檢查完成後再調回原來的模式。

貼心小提醒

裝入心臟節律器與電極導線後，傷口需要一段時間才能夠穩定。黃姍惠醫師強調，接受心臟節律器植入手術後的一周內手不可以舉高，術後一個月內不可以提重物、不能劇烈運動。待傷口穩定之後，開車、旅遊都可以，沒有特別的限制。

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因為心臟節律器是精密的電子裝置，請避免撞擊、勿任意拍打，也要避開強磁場，以免遭到干擾。患者要隨身攜到心臟節律器之識別卡，就醫或通過安檢時請主動告知。

黃姍惠醫師叮嚀，縱使沒有症狀，也需要定期回診檢查，確保心臟節律器運作正常喔！

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本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航