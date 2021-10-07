《歷史學家寫給所有人的中國史》：「大明寶鈔」幾乎和廢紙無異，非正式貨幣的「銀」開始流通

文：岡本隆司

非正式貨幣的「銀」開始流通

即便如此，市面上沒有錢幣流通，實在太不方便了。

明朝發行的紙幣「大明寶鈔」幾乎和廢紙無異。江南的百姓甚至不承認其價值而拒絕使用。

但是明朝政府卻沒有打算提出任何解決方案。中國以儒教立國，太祖朱元璋所訂下的祖法就是絕對的權威。因此要改變過去以實物主義為骨幹設計的財政經濟系統，並不是一件易事。

不過繼續這樣下去，民間的經濟運作首先會遭遇難關。因此，民間著手自行研發貨幣的替代品。在市場上並非只有政府鑄造發行的銅錢流通，也出現宋代以前的古錢，或是將自家的銅製餐具等物品重新熔鑄製成的私鑄錢幣。日本將這些錢幣稱為「鐚錢」，這些鐚錢取代了平常的貨幣，開始在市面上流通。

簡單來說，這類私鑄錢幣就是同夥之間互相協議，約定大致的公定價格。因為談好的價值只在同夥間有效，對不知情的人來說，這些私鑄錢幣只是單純的偽幣。關鍵在於，私鑄錢幣只能在一定的範圍內流通。它就跟商店街所發行的商品券相同，類似於地區性的通貨。而且畢竟是銅錢，價值很低，所以通用的範圍僅限於某個區域的小規模交易。換言之，如果想和距離相隔十分遙遠，又不明底細的對象談一筆大生意，那麼私鑄錢幣絕對派不上用場。

這種情況下，到底什麼才能成為貨幣的替代品呢，那便是雙方皆共同承認價值的貴金屬吧。因此「金」，或者是蒙古帝國時代流通的「銀」，就成了在市面上流通的貨幣。

代表人民從事的勞動服務義務的徭役也反映了上述出現的變化。徭役既然具備「派遣去某地當差」的意思，也可以稱為「差」，而提供勞動力的情況便被稱為「力差」。

然而，回顧當時的紀錄，從某個時期開始，這種力差的情況略有減少，反倒是「銀差」這個詞彙出現的次數逐漸增加。也就是說，藉由繳交銀子來取代提供實際的勞力。所以從納稅的角度來看，也出現了新的詞彙：「折色」。此處的「折」，是換算的意思，和「本色」是相對的詞彙。至於「色」，和「色目人」一樣，指的都是種類。而「本」是本來、原本的意思。這整句話的意義，表示過去是繳交實際作物，現在則是換算價值之後，再用銀子來支付。

隨著這個變化的出現，過去官員領取稻米作為薪資，但最終也改為直接支付銀子。西元一四三○年代，明成祖統治的時代劃下句點後，官員們迫不及待地要求改變薪資支付的做法，而明朝政府即便再頑固，也無法阻擋這項提議。實物主義為主的財政經濟，至此也出現了無法挽回的破綻。

對明朝政府來說，這並非代表他們改變了祖法的原理原則。當然，他們也不承認在市面上流通的銀子是官方的通貨。既然社會已經出現新的景況，政府只是搭上民間的便車，用脫胎換骨大法包裝原有的制度。如此一來，雖然明朝政府試著維護過去的理念和原則，繼續管理全體社會，然而進入西元十六至十七世紀後，原理原則和實際情形漸行漸遠，矛盾愈趨激烈。

世界上的銀流向中國

土地開發和工商業的急速進展，以及貨幣經濟化，都導致了同一個問題：通貨不足。一旦經濟開始發展，諸如工業化、開拓新天地、生產力的提升、商業流通的擴大等等，貨幣的需求也隨之著增加。只靠國內流通的貨幣，已經完全無法應付蓬勃熱絡的環境。

正如前一章曾經說明過的，蒙古帝國時代的政府提出新政策，以鹽取代銀，用鹽為基礎維繫信用價值，發行紙幣。但是明朝政府推崇實物主義，一點也不打算提出任何通貨政策。

民間沒有穩定的貨幣流通，當然一籌莫展。那麼，究竟該如何解決這個問題呢？答案便是「銀」的輸入。這段時期，正好與世界史上的大航海時代重疊。

不管是在史上第一次「被發現」的「新大陸」，還是時逢戰國時代的日本列島，皆在同一個時期挖掘出大量銀礦。這恐怕不是偶然的歷史事件，而是因為中國對銀的龐大需求，世界各地開始逐步開發銀山，交易也跟著熱絡起來。

那個時候，凡是屬於古老文明地區的金銀礦早已被開採殆盡。仍有礦脈可開採之處，大多是人類歷史發展較短的地區，例如歐洲和美洲大陸的部分區域，以及日本列島等地。呈現了當時銀的流通路線，可以清楚看出銀礦全部流向中國。

作為等價交換，中國則向外輸出絲綢和木棉等商品。江南三角洲生產的這些物產，令全世界垂涎不已。

在這個時間點，事實上明朝成立之初建立的制度已然瓦解。儘管表面上貿易禁令依舊存在，不過貿易活動已經普遍進行。

走私貿易業者是最主要的推手。為了不引來當局注意，他們成立眾多據點，與外國的貿易業者進行交易。這些地方聚集眾多華人與外國商人，形成了近似於殖民地的型態，也連帶促進都市發展。例如澳門或廈門等地，今日依舊能得見當時的風情。另外，許多日本商人也頻繁出入該地，這些人便是所謂的「倭寇」。

熱絡程度更甚朝貢的民間經濟活動

順帶一提，從室町幕府的足利義滿執政時代開始，日本便遵從「朝貢一元體制」，對明朝的明成祖行朝貢之禮。不過，目的依舊在於和明朝取得貿易的許可，因此又稱為「勘合貿易」。然而，不久之後，江南的經濟起飛，民間貿易趨於熱絡，附隨朝貢所能獲得的交易量相形見絀，反被民間貿易遠遠超過。故勘合貿易也漸漸無法繼續維持下去。與此同時，日本經濟卻反而出現高度成長。

彼時的日本，進入戰國群雄割據的年代。地方各自為政，自行開礦採集金銀，並且開發農地。同時，社會上亦出現「下剋上」的變革。以上種種皆是經濟成長的主因，但也不只這些理由。遠隔東海的大洋彼端，中國江南和日本同時發生經濟成長，而且兩者之間相互關連。

不過，對明朝政府而言，這些「倭寇」，也就是走私貿易業者，是非常棘手的一群傢伙。就算依照法律加以取締，反而會激起倭寇們的抵抗，導致治安惡化。不如睜一隻眼閉一隻眼，採取放任政策，接受眼前的現狀。換句話說，

明朝的體系其實已經完全不合乎時代需求。

大致上來說，不管政府同意與否，私鑄錢幣或是銀子，紛紛成為在市面上流通的貨幣。這種狀態本身就是民間經濟社會表達對明朝政府的不信任。伴隨大航海時代的風氣，民間的社會經濟呈現一片活絡景象，足見明朝政府及其法令有多綁手綁腳，這種官民之間的分歧也愈見顯著。

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書籍介紹

本文摘錄自《歷史學家寫給所有人的中國史：從環境、氣候到貿易網絡，全球視野下的中國史》，臺灣商務出版

作者：岡本隆司

譯者：侯紀安

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Photo Credit: 臺灣商務

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航