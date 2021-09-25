【東南亞週報】新加坡單日確診破1500例｜越南批准古巴疫苗｜緬軍與民兵交戰

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、黎柏君、鄭熹

南洋誌東南亞週報第137期，為讀者挑選2021年9月18日至9月24日期間，有關新加坡、越南、緬甸、馬來西亞、泰國與菲律賓的六則東協區域大事。

新加坡｜星國疫情延燒，單日確診破1500例創新高

新加坡於9月23日新增1504起COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診案例，創下星國於去年疫情爆發以來單日確診人數的最高紀錄，其中包括1218起社區案例、273起移工宿舍案例，以及13起境外移入，全國累計8萬2860確診病例。

目前新加坡已有82%人口完成兩劑COVID-19疫苗接種，84%至少接種一劑。在政府主張「與病毒共存」的策略下，關注重點為重症病患及收治加護病房人數。隨著本土確診案例自8月中逐步鬆綁防疫措施後不斷攀升，星國政府透過加強檢測、為高風險族群施打追加劑等措施因應這波疫情，同時也擴大實施「居家康復計畫」，讓更多已完整接種COVID-19的確診者在家裡康復。

新加坡總理李顯龍22日即在臉書上表示，「我們現在鼓勵完全接種疫苗的患者盡可能在家中康復。這對他們來說破壞性較小，尤其是在症狀輕微的情况下。這還將减少對醫院病床的需求，以便重症病患能獲得他們所需的治療。」

此外，星國也設置了社區治療設施（Community Treatment Facility），收治出現輕微症狀且患有心血管等疾病的年長病患，以減輕醫院負擔。這些病患的年齡及潛在疾病，使病情惡化的風險較高，因此還是需要有醫護人員在側掌握情形。

為提升運作效率，新加坡當局也正著手設置「居家康復夥伴制度」（Home Recovery Buddy System），讓在家隔離的病人可獲得醫療人士協助，使居家康復過程更為順利。

Photo Credit: Reiters/ 達志影像 新加坡民眾在「駁船碼頭」用餐。照片攝於9月24日。

越南｜越批准古巴疫苗，國產疫苗Nano Covax數據不足待補件

越南國家主席阮春福（Nguyen Xuan Phuc）9月18日出訪古巴，政府也於當日批准古巴生產COVID-19疫苗阿布達拉（Abdala）作為緊急使用，並宣布向古巴採購1000萬劑疫苗。至於日前已提出申請的國產疫苗Nano Covax，則因數據不足尚未獲得批准。

古巴在7月時批准阿布達拉疫苗，並承諾將供貨及技轉給越南。本月國家主席阮春福出訪哈瓦那之時，越南政府宣布批准阿布達拉疫苗作為緊急使用，並採購1,000萬劑。除了古巴阿布達拉，越南目前已核准的疫苗廠牌有莫德納、輝瑞、阿斯特捷利康（AstraZeneca, AZ）、嬌生、衛星-V、中國國藥，以及由中國生產，在阿拉伯聯合大公國包裝的Hayat-Vax疫苗。

國產疫苗方面，總理范明正（Pham Minh Chinh）先前下令將目前進度國產疫苗Nano Covax產製列為優先要務，並請相關單位簡化程序儘速核准疫苗的緊急使用。衛生部科技與培訓局副局長阮吳光（Nguyen Ngo Quang）指出，今年底前將會至少批准一款國產疫苗使用。

目前國產Nano Covax疫苗已於6月開始第三期人體試驗，並申請緊急使用，但因數據不足目前未獲批准。衛生部在9月初的會議上要求Nanogen製藥生物技術公司補足疫苗安全性、有效性，以及對變種病毒的免疫原性等相關數據。除了Nano Covax，還有疫苗和醫療生物製品研究所（IVAC）、第一疫苗與生物製品公司（Vabiotech）、以及醫用疫苗和生物研究與生產中心（Polyvac）正在研發的國產疫苗。

Photo Credit：AP/ 達志影像 圖為越南頭頓市一個因疫情而被封鎖的街道。

緬甸｜緬甸軍方與民兵交戰，數千人逃往印度邊境

緬甸軍方與反軍事統治的民兵組織自9月18日起，在欽邦（Chin）鄰近印度邊境的丹郎鎮（Thantlang）爆發激烈衝突，建築物遭砲擊而陷入火海，數千居民被迫逃離家園躲避戰火。

緬甸軍方18日起在西北部欽邦丹郎鎮與民兵組織欽邦自衛軍（Chinland Defense Force）交戰，當地20棟建築遭砲擊而起火。《今日緬甸》（Myanmar Now）報導稱，一名牧師在試圖撲滅火勢時慘遭軍人射殺；然軍方發言人紹敏通（Zaw Min Tun）對此提出異議，表示牧師死因尚在調查中，並反指軍方遭100名「恐怖分子」伏擊，雙方皆有開火。

原先居住在丹郎鎮的近萬名居民，多數均已逃往鄰近地區躲避戰火，印度米左拉姆省（Mizoram）一名公民團體領袖表示，過去一周合計有約5500名緬甸民眾逃至該省。

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）24日警告，隨著反軍事統治的倡議擴大，緬甸爆發內戰的可能性大幅增加，各國應加緊努力，恢復緬甸民主，防止更廣泛的衝突。

（欽邦丹郎鎮居民被迫逃離家園躲避戰火。）

馬來西亞｜大馬80%成年人口完成接種，達群體免疫門檻

馬來西亞首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）宣布，截至9月21日全國80%成年人口已完成COVID-19疫苗接種，實現群體免疫的目標；接下來重點將放在為青少年接種，並針對高風險族群施打追加劑。

馬來西亞首相依斯邁沙比利透過推特表示，全國80%成年人口已完成COVID-19疫苗接種，成功跨過群體免疫的門檻。衛生部長凱里（Khairy Jamaluddin）轉推補充道，馬來西亞是在21日中午達成該目標，COVID-19疫苗供應特別委員會現將全力追蹤剩餘20%尚未接種的成年人口。

此外，凱里宣布全國青少年疫苗接種計畫正式啟動，12至17歲青少年除等到開學再接種之外，又多了一個選擇，自21日起無須預約即可至指定的疫苗接種中心（PPV）接種。至於追加劑方面，首相依斯邁沙比利稍早也宣布，將為前線人員、年長者等高風險族群追加施打第3劑疫苗，以增強保護力；不過衛生部目前尚未決定是否全民皆須接種追加劑。

Photo Credit: AP/ 達志影像 9月20日，一名中學生在馬來西亞雪蘭莪首府莎阿南接種輝瑞疫苗

泰國｜曼谷入境免隔離計畫延後至11月

根據曼谷郵報（Bangkok Post）9月16日報導，泰國觀光暨體育部部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）原先表示，和首都曼谷市長阿斯文（Aswin Kwanmuang）商討後，預計在10月15日重新開放已完整接種新冠肺炎疫苗的外國旅客，可直接自曼谷入境且不需隔離。不過，阿斯文於9月17日否認這項說法，並指出若想要開放，必須讓曼谷70%的人口在完整接種兩劑新冠肺炎疫苗之後才能討論可行性。

曼谷郵報9月23日報導指出，泰國疫情指揮中心（National Communicable Disease Committee）昨天首度證實，曼谷預計在11月1日對外國旅客重新開放。疫情指揮中心代理發言人查維杉（Chawetsan Namwat）說，曼谷7成人口完整接種兩劑疫苗是開放的必要條件，若能盡速達到就可以如期開放。目前全曼谷約700萬人口中，已有約42%民眾完成兩劑疫苗的接種，比起上週增加5%。

同樣地，依照原定計畫，旅客在曼谷停留7天後，預計將可以前往其他8個泰國政府列入試點的地區，包含巴達雅（Pattaya）、清邁（Chiang Mai）、華欣（Hua Hin）、赤庵（Cha-am）、普吉（Phuket）、蘇美島（Koh Samui）、甲米（Krabi）和攀牙（Phang Nga）等。

Photo Credit: AP/ 達志影像 疫情之下的曼谷ICONSIAM 購物中心，照片攝於9月12日。

菲律賓｜Maya Bank取得菲國第6家數位銀行執照

菲律賓電信龍頭業者菲律賓長途電話公司（PLDT）旗下的數位服務Voyager Innovations，本週宣布已取得中央銀行核發的數位銀行執照，將成立菲國第6家數位銀行Maya Bank。

菲律賓央行日前宣布自9月1日起將暫不受理網路銀行執照申請，為期三年，期望觀察市場後做更好的監管準備再開放申請，預計將目前數位銀行數量控制在7家以內，Maya Bank為第6家取得執照的銀行。

Voyager Innovations提供的數位金融服務在菲國市場佔有一席之地，據統計至今年6月，旗下電子錢包PayMaya有3,800萬登記用戶。Voyager Innovations於6月向央行申請數位銀行執照，並於本週宣布順利取得執照，將成立Maya Bank。Maya Bank將服務對象鎖定在沒有實體帳戶的個人，如青年、婦女、老年人，以及中小企業，期望讓更多人享有更便利的金融服務，並期許Maya Bank的成立，能加速菲國數位金融的進程。

先前PayMaya在6月的最新一輪募資募集了1.67 億美元（約新台幣46.3億元），投資者包含美國私募基金KKR和中國騰訊，以及世界銀行旗下國際金融公司（International Finance Corp.）的金融機構成長基金（Financial Institutions Growth Fund）。

除了Maya Bank，目前菲國的數位銀行還有國營菲律賓土地銀行子行菲僑銀行（OFBank）、菲律賓UNObank、菲律賓聯合銀行推出的Union Digital Bank、新加坡Tonik Financial 旗下Tonik Bank，還有新加坡Tyme集團和菲國企業Gokongwei Group 合資的GoTyme。

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒