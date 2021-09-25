孟晚舟與美國檢方達成緩起訴協議獲釋，遭中國重判的加拿大公民「正在回家的路上」

（中央社）加拿大法官9月24日終結針對華為財務長孟晚舟的引渡程序，下令將她保釋條件解除並釋放她，結束近3年的法律攻防後，孟晚舟已搭機返回中國深圳。

《法新社》報導，加拿大卑詩省最高法院副首席大法官福爾摩斯（Heather Holmes）做出這項裁判前，49歲的孟晚舟已與美國檢方達成緩起訴協議，避免詐欺重罪指控。

根據加拿大電視與社群網站影片畫面，孟晚舟在溫哥華當庭獲釋不久後，便搭上飛機飛回深圳市。

孟晚舟與美檢達成緩起訴協議，避免詐欺重罪指控

中國電訊業巨擘華為技術公司的財務長孟晚舟已與美國檢方達成緩起訴協議，避免詐欺重罪指控，為她在加拿大遭羈押將近3年後獲釋廓清障礙。

美國司法部律師凱斯勒（David Kessler）在紐約布魯克林聯邦法院舉行的聽審上表示，美國政府同意暫緩起訴孟晚舟直到2022年12月1日，如果她遵守協議中的條件，將會撤銷對她的指控罪名。凱斯勒並進一步建議，讓孟晚舟保釋。

孟晚舟對本案中的事實陳述無異議，她在本案中被指控，藉由誤導華為和出售伊朗電信設備子公司星通（Skycom）間關係來詐欺匯豐銀行（HSBC）和其他銀行。但9月24日自加拿大溫哥華透過視訊遠距出庭的孟晚舟，堅持不認罪。

法官唐諾利（Ann Donnelly）批准此協議，並稱「我認為美國政府已證明緩起訴協議是真誠的。」

身為華為創辦人任正非的女兒，孟晚舟在公司內部以「公主」稱號聞名，且可能是未來領導人。

她於2018年12月在加拿大被捕，助長一項長年重大外交危機，加劇華盛頓與北京之間的緊張關係，還讓加拿大捲入雙方激烈爭執中，導致中國展開以牙還牙報復，逮捕關押2名加拿大公民。現年49歲的孟晚舟因美國發出的逮捕狀於加拿大溫哥華被捕，其後一直受困當地，對抗美國提出的引渡要求。

與美國檢方達成緩起訴協議後，她在溫哥華遭到的居家軟禁如今可望解除，且引渡案將被撤銷。

《CNBC》報導，雖然孟晚舟在針對他的關鍵指控沒有認罪，但他在與美國檢方達成的協議中，間接承認了美方的其他指控。紐約東區代理檢察官妮可・博克曼（Nicole Boeckmann）在一份聲明中表示，孟晚舟「在實施一項欺詐全球金融機構的計劃中，扮演主要的角色。」

據博克曼的聲明，孟晚舟在與一家金融機構的高級管理人員交談時承認，在擔任華為首席財務官期間，就華為在伊朗的業務做出了「多項重大失實陳述。」聲明聲稱孟晚舟這樣做是為了繼續華為與伊朗公司的業務關係。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

中國隨即釋放兩名加拿大公民

《中央社》報導，孟晚舟9月24獲釋後，《路透社》快訊報導，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，兩名遭中方關押的加拿大人也將於25日上午返國。

加拿大電視新聞台《CP24》報導，杜魯道表示，這兩名加拿大公民在中國遭拘留兩年多後，目前在返回加拿大途中。

《中央社》報導，這兩名加拿大公民是在加拿大應美國要求，於2018年12月逮捕孟晚舟後，於同月稍晚，被中方以涉嫌刺探情報為由，所拘留加拿大前外交人員康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor）。

在孟晚舟獲釋後，杜魯道簡短向媒體表示：「12分鐘之前，康明凱和史佩弗離開了中國空域，正在返國路上。」「這兩人經歷了令人難以置信的艱困情勢，但他們正在返國與家人團聚的路上，這很激勵人心，對我們所有人也是個好消息。」

《華爾街日報》報導，大約在孟晚舟的飛機起飛同時，中國釋放了這兩名加拿大人，他們登上了由加拿大駐北京大使陪同的班機飛往加拿大。杜魯道經常將這兩名加拿大公民被中國拘留，與加拿大逮捕孟晚舟的事件連結。但中國否認這些案件之間有任何關係。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：羅元祺