2021/09/25,
健康

在紓緩病房交流學習過後

在紓緩病房交流學習過後
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

「困難預計越來越大，就在身處的局限內開開心心，一小點一小滴去做。」

文：安姑娘

在紓緩病房交流學習過後，李姑娘帶着不捨的眼神：「要返去了，無你們大伴兒的文化，很難做到你們的服務。」

「你主管或者就是看中了你這顆心才選你來交流，期望你返去後建立呢？」

「唉，現在是什麼環境你不是不知，談何容易？」

「同你天上的『大佬』求救嘛！」

「我有呀！我有為這祈禱架！真係有！」

「但是你信心不大？」

李姑娘點點頭：「唔……你知啦，不是每次祈禱都有正面回應，有時……」

我接下去：「會石沈大海！」一笑

「唔好笑啦，我認真架，真係好想把這裏的紓緩服務帶到返去，令更多晚期病人和照顧者，甚至同事可以受益。」

「好呀，我支持你！你返去後幾時放工可以相約見面傾偈，繼續交流！」

「好呀，我都怕返去後，熱誠好快就被排山倒海的工作和同事的冷水打沉。」

「你要寫下你的初心，貼在你不時都可以看到的地方，提醒自己。」

「有用咩？我以前都試過，但效用不大亦有點老土。」

「不要看輕，想放棄時，要靠這些提醒和推動力才能再次投入。當然有志趣相投，目標相近的同事傾吓、呻吓、交流吓，力量會大一點。」

「這個我都知！」

「至於老土……重點是借來提醒自己。方式有人選擇用戒指、頸鏈、手鈪、匙扣……」

「就如婚戒提醒自己對婚姻的承諾。中學老友互贈的匙扣掛飾記念彼此友誼。」

「甚至你心中的符號圖像，最重要是你記得當中的意義。」

「十字架提醒救恩，以前校隊手打特定拍子作加油打氣，甚至紋身！」

「對呀，你見港隊出戰奧運泳手的五環標誌。件事要型、要能鼓舞！」

「不過，預見移民潮同人口老化這兩大巨山……」

「困難預計越來越大，就在身處的局限內開開心心，一小點一小滴去做。口罩下的笑容，透過眼神，病人、家屬、同事都會感覺到。好好欣賞自己和别人在困難中的努力。每次那怕 0.1以至 0.01的進步，把你觀察到的好事情用說話、文字、圖像點畫出來。」

「即管試吓啦……」

「有無試過那次的祈禱，最後你『大佬』是答應架？」

「唔……要諗吓……」

「 觀察過答應與不答應之間，所求的東西有什麼分別嗎？」

「會有分别？」

「如果無分别，『大佬』不是『大佬』，是你手下啦！」

口罩下相視而笑。

「收到，回覆時間和方式，亦是祂的時間和方式。」

「『大佬』不會不回覆，只是我們能否聽到，能否看到吧。」

（標題為編輯所擬，原標題為「找辧法提醒自己」）

文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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