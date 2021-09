FOMC會議重點解析：聯準會縮債即將來到，利率點陣圖透露明年升息？

美國聯準會於台灣時間9月22(四)凌晨2時召開利率決策會議,決議維持基準利率0~0.25%不變,但在聲明稿直接提及購債可能放緩、利率點陣圖傳遞半數以上委員預計明年升息,同時下修年內經濟、上調失業率與通膨,五大重點解析如下:

一、FOMC 9月聲明稿:經濟發展若如預期,每月購債將很快開始放緩

維持行動承諾不變:

聯準會致力在這充滿挑戰的時期,使用其全部工具來支持美國經濟,並促進最大就業和價格穩定的雙重使命。

疫苗施打降低疫情對經濟影響,但強調經濟前景仍有不確定性:

聲明稿新增:疫情弱勢族群恢復速度,受到近期疫情狀況影響而放緩,但仍維持經濟活動、就業指標進一步轉強(turned up > strengthened)以及降低經濟衝擊的看法,強調經濟前景仍面臨風險,復甦的進程取決於肺炎疫情的發展。

允許通膨在一段時間內,超過2%目標 ( 平均通膨目標 ):

近期通膨因為暫時性因素回升,聯準會尋求長期達到雙重使命,有鑑於通膨持續地低於長期目標,委員會決定將在一段時間使通膨適當的高於2%,不過長期通膨預期仍錨定在2%目標。

維持低利率至就業最大化水準及通膨2%目標:

委員會預期維持寬鬆貨幣政策立場,直到雙重使命目標達成。同時決定保持政策利率0~0.25% 不變,並認為利率維持至聯準會評估的最大就業化水準,以及通膨達到2%目標是適當的。

表示經濟再有進一步進展,委員會就將開始縮減每月購債:

本次 9 月會議: 在經濟發展如預期的背景下,委員會判斷每月購債將很快開始放緩(原文:If progress continues broadly as expected, the Committee judges that a moderation in the pace of asset purchases may soon be warranted. )

前次 7 月會議: 目前為止經濟發展朝著目標前進,委員會會持續在接下來的會議中評估進度(原文:Since then, the economy has made progress toward these goals, and the Committee will continue to assess progress in coming meetings. )

二、半數委員預計2022年將升息,2023年利率中位數更上調至1%

在最新的利率點陣圖中顯示, 2022年在兩位委員上調後,呈現五五開的狀況,有半數委員認為明年就將進行升息、另一半則認為應該維持利率不變,推動最新FedWatch明年底升息機率上升至7成。而2023年利率中位數則上調至1%,僅一位沒有上調2023年的利率政策預估,幾乎全數委員認為2023年升息將是合適的。另外,首度公布的2024年利率中位數為1.75%,過半數以上委員認為2024年應該升息4碼以上。

整體來看,由於多數委員認同明後年開始升息,預計聯準會在每月縮減購債開始實施後,就將開始討論聲明稿中的升息前瞻指引,而在新貨幣政策框架允許通膨一段時間超過2%的背景下,高機率以失業率4%為前瞻指引目標,讓升息條件的達成與就業最大化目標、經濟發展一致,並降低市場對於升息預期的擔憂。

