FOMC會議重點解析：聯準會縮債即將來到，利率點陣圖透露明年升息？

美國聯準會於台灣時間9月22（四）凌晨2時召開利率決策會議，決議維持基準利率0～0.25％不變，但在聲明稿直接提及購債可能放緩、利率點陣圖傳遞半數以上委員預計明年升息，同時下修年內經濟、上調失業率與通膨，五大重點解析如下：

一、FOMC 9月聲明稿：經濟發展若如預期，每月購債將很快開始放緩

維持行動承諾不變：

聯準會致力在這充滿挑戰的時期，使用其全部工具來支持美國經濟，並促進最大就業和價格穩定的雙重使命。

疫苗施打降低疫情對經濟影響，但強調經濟前景仍有不確定性：

聲明稿新增：疫情弱勢族群恢復速度，受到近期疫情狀況影響而放緩，但仍維持經濟活動、就業指標進一步轉強（turned up > strengthened）以及降低經濟衝擊的看法，強調經濟前景仍面臨風險，復甦的進程取決於肺炎疫情的發展。

允許通膨在一段時間內，超過2％目標 ( 平均通膨目標 )：

近期通膨因為暫時性因素回升，聯準會尋求長期達到雙重使命，有鑑於通膨持續地低於長期目標，委員會決定將在一段時間使通膨適當的高於2％，不過長期通膨預期仍錨定在2％目標。

維持低利率至就業最大化水準及通膨2％目標：

委員會預期維持寬鬆貨幣政策立場，直到雙重使命目標達成。同時決定保持政策利率0～0.25％ 不變，並認為利率維持至聯準會評估的最大就業化水準，以及通膨達到2％目標是適當的。

表示經濟再有進一步進展，委員會就將開始縮減每月購債：

本次 9 月會議： 在經濟發展如預期的背景下，委員會判斷每月購債將很快開始放緩（原文：If progress continues broadly as expected, the Committee judges that a moderation in the pace of asset purchases may soon be warranted. ）

前次 7 月會議： 目前為止經濟發展朝著目標前進，委員會會持續在接下來的會議中評估進度（原文：Since then, the economy has made progress toward these goals, and the Committee will continue to assess progress in coming meetings. ）

PhotoCredit:財經Ｍ平方

二、半數委員預計2022年將升息，2023年利率中位數更上調至1％

在最新的利率點陣圖中顯示， 2022年在兩位委員上調後，呈現五五開的狀況，有半數委員認為明年就將進行升息、另一半則認為應該維持利率不變，推動最新FedWatch明年底升息機率上升至7成。而2023年利率中位數則上調至1％，僅一位沒有上調2023年的利率政策預估，幾乎全數委員認為2023年升息將是合適的。另外，首度公布的2024年利率中位數為1.75％，過半數以上委員認為2024年應該升息4碼以上。

PhotoCredit:財經Ｍ平方

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整體來看，由於多數委員認同明後年開始升息，預計聯準會在每月縮減購債開始實施後，就將開始討論聲明稿中的升息前瞻指引，而在新貨幣政策框架允許通膨一段時間超過2％的背景下，高機率以失業率4％為前瞻指引目標，讓升息條件的達成與就業最大化目標、經濟發展一致，並降低市場對於升息預期的擔憂。

本文經MacroMicro財經M平方授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航