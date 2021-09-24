港保安局警告慶「雙十」或違國安法，香港較具規模慶祝活動消失

（中央社）「雙十節」臨近，香港保安局局長鄧炳強日前警告在港親台人士，不要趁機意圖做出「把台灣從中國分裂出去」的行為，或鼓勵甚至煽動其他人做這些行為。

《星島日報》周三（23日）刊登了對鄧炳強的專訪，他在訪問中說，以上行為屬於嚴重罪行，「台灣是中國領土」，任何人這樣做的話，警方一定會嚴格執法。

他表示，《港區國安法》列明四種罪類，包括分裂國家、顛覆國家政權、組織及實施恐怖活動、勾結外國或境外勢力危害國家安全，最高刑罰可判處終身監禁。

他說，關注到在稍後的10月10日「雙十節」，可能會出現以上違法情況，他呼籲任何人千萬不要做這些行為，這是非常嚴重罪行。

對於親台人士在港高舉或掛起「青天白日滿地紅旗」、呼叫相關口號是否違法，鄧炳強說，當局會按照個別實際情況處理。

但他說，「如果你心裏真的想將台灣從中國分裂出去，我們一定找到證據，證明你心裏所想及你所做的事。」

被問到慶祝「雙十節」又有否違法，他說，意圖是重點，「任何人有意圖想將台灣從中國分裂出去，是嚴重罪行，你首先要問清楚自己，你有否這個意圖，如果你無這個意圖，為何要慶祝這個日子呢？」

他說，不是單從一面旗幟作判斷，「要看旗上面有否寫字、寫甚麼字，附近有甚麼人，他們講甚麼，他們的行為令到群眾會有甚麼反應等」。

具規模慶祝活動消失

港區國安法實施一年後，香港親台僑團在籌辦慶祝「雙十」活動上承受更大壓力，預料今年不會有較具代表性及規模的慶典，相關活動基本消失。

據了解，香港一些親台僑團原先計劃今年舉行「雙十」慶祝活動，且已預訂餐廳設宴慶祝，但為了避免觸犯港區國安法，只是以辛亥革命名義慶祝。

不過，日前有關餐廳突然通知相關僑團取消預訂合約，聲稱有關活動可能違反港區國安法。

據說，一些較具代表性的僑團也遭遇類似情況。

除了僑團外，據悉，今年台灣駐港機構在沒有官方人員主事下，也暫停籌辦慶祝酒會。因此，香港過去較具代表性及規模的「雙十」慶祝活動，今年全部消失。

不過，香港僑團數量眾多，個別僑團是否會在自己的僑社或某些私人地方自行舉辦慶祝活動，則不得而知。

Photo Credit: AP/ 達志影像 圖片攝於1997年10月10日，香港主權移交中國後首次的「雙十節」。

親台港人慶祝「雙十節」由來已久，回顧過去，這些活動所享有的政治空間大概可以分為兩個時期，一是寬鬆期，二是緊縮期。

在港英政府年代，僑團慶祝「雙十」享有寬鬆的環境，當年臨近「雙十」，香港大街小巷都懸掛了大量青天白日滿地紅旗，青天白日滿地紅旗幟隨風飛揚，紅遍港九新界。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 1996年，香港。

當年具代表性的慶祝活動相當多，主要包括港九各界僑團在10日早上舉行的慶祝大會、當晚由具官方背景協辦的酒會，以及在新界屯門青山紅樓、珠海書院、九龍總商會及調景嶺舉行的升旗典禮。

在這些慶祝活動中，無論是官方機構或僑團代表都一起唱「國歌」及目視升旗等，完全凸顯了「中華民國」的主權地位，而且是公開且從未受到港英政府阻撓。

但進入90年代，隨著香港主權轉移只剩下不到10年，英國已有撤出香港的準備，北京則展開接管香港的部署，香港涉台問題成為北京的焦點之一。

從這個時候起，親台僑團的「雙十」活動進入了緊縮期，開始受到制約。

據了解，在北京接管香港前，當時準備擔任行政長官董建華顧問的葉國華已與台灣駐港代表鄭安國取得默契，今後在公開地方不能出現「中華民國」主權象徵，但室內一切照舊。

香港主權轉移後，台灣駐港機構遵守了有關默契，但部分僑團未予理會，比如每年10月10日依舊在國父孫中山革命根據地的紅樓舉行升旗典禮，高唱「國歌」。

這些僑團也到處懸掛「中華民國」旗幟，但當時港府已開始介入處理，比如很快就會拆除這些旗，對相關活動有一定的約束。

踏入2020年，隨著港區國安法的實施，香港慶祝「雙十」活動面對前所未有的嚴控期，同年至少有3場慶祝活動被迫取消，原因都指向國安法。

而去年台灣駐港機構、台北經濟文化辦事處仍有以慶祝辛亥革命名義舉辦「雙十」酒會。

陸委會：盼正視歷史

（中央社）台灣陸委會表示，希望港府正視歷史事實，保障民眾言論、集會等自由。

台灣大陸委員會周三舉行線上例行記者會，副主任委員李麗珍回應媒體相關提問時指出，「中華民國」是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，「孫中山先生在1911年揭竿起義，推翻了滿清的封建專制，創建了中華民國，革命的過程跟香港的關係很密切」，所以香港各界有舉辦慶祝活動。

李麗珍表示，希望港府能夠正視歷史事實，無需過度禁止，應該保障民眾言論、集會等自由的權利。

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